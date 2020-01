Actualizada 16/01/2020 a las 17:06

Viernes, 17 de enero



Clásica

Orquesta Sinfónica de Navarra Baluarte. 30 horas. Concierto de abono de la temporada de la OSN, con un programa lleno de color y sinestesias, con obras como Petite Suite, de Claude Debussy, Cinco Canciones Negras, de Xavier Montsalvatge; Danzas fantásticas de Joaquín Turina y la Sinfonía española para violín y orquesta op. 21 de Edouard Lalo. Intervendrán como solistas la violinista Ellinor D’Melon y la soprano Raquel Andueza. Entradas: 15, 24 y 30 euros.

Pop-rock

Deus Ez! Infernu Taberna (c/San Agustín, 4). 21 horas. Rock alternativo a cargo de la citada banda, con músicos de Eibar y Pamplona. Entrada libre.

Ana Guerra y Cepeda Sala Tótem Villava. 21.30 horas. Los que fueron concursantes la edición de 2017 de ‘Operación Triunfo’, y ya con sencillos publicados, ofrecen un concierto en Tótem. Los menores de 16 años deben acceder al evento acompañados de madre, padre o tutor legal. Apertura de puertas: 20.30 horas. Precio entradas anticipadas: front stage, 64 euros más gastos; pista, 39 más gastos.

Tributo a Fito & Fitipaldis La Carbonera. 22.30 horas. Concierto de Viene & Va, banda tributo a Fito & Fitipaldis. Entrada libre.

Txus Remón El Bardo escaldao (c/ O, 33, Polígono Mutilva Baja). 21 horas. El cantautor Txus Remón repasará su repertorio con su guitarra y ofrecerá nuevas historias en la sede de la . asociación de cantautores Ojalá. Entradas: reserva en http://asociacionojala.com/.

Otras músicas

Juancho Marqués Sala Zentral. 21.30 horas. El cantante de hip hop y rap y miembro de Suit Soprano Juancho Marqués presenta su último disco, ‘Álbum uno’, en Pamplona. Mayores de 16 años. Apertura: 21 horas. Entrada anticipada: 15 euros + gastos.

Track dogs Centro Cultural de Tafalla. 20.30 horas. El grupo internacional Track dogs presenta en un concierto su nuevo disco ‘Fire on the rails’ antes de retomar su gira en Reino Unido. El grupo mezcla folk americano, pop, country y Bluegrass. Entradas: 10 euros.

Concierto de jazz Civivox San Jorge. El grupo No More Blues ofrece una actuación con grandes temas de la historia del jazz. 19.30 horas. Dentro del ciclo ‘Urtarrijazz. Un enero con jazz local’. Entrada libre, previa retirada de invitación desde una hora antes del comienzo de la actividad, con un máximo de dos invitaciones por persona.

Teatro

‘Infarto no vayas a la luz’ Teatro Gayarre. 20 horas. Puesta en escena de la última obra teatral de comedia del actor y humorista Santi Rodríguez. Dicen que un instante antes de morir, cada uno ve la película de su propia vida. Pero Santi Rodríguez lo que ve es una obra de teatro, todo un espectáculos sobre su vida, su manera de burlar a la muerte y su juramento de disfrutar de la vida. La obra gira en torno a un hombre maduro, con una vida familiar estable, que sufre un infarto que le lleva al borde de la muerte, umbral donde repasa su propia vida. Entradas: 16 a 18 euros.

‘Paso(s) de la política española’ Casa de Cultura de Zizur Mayor. Dirección y libreto: Miguel Goikoetxandía. Obra cargada de una crítica mordaza la política española desde el pasado a la época actual. Iluna Producciones, con los actores Ana Berrade, David Larrea y Miguel Goikoetxandía. Entradas: 6 euros.

Festival Anime de Navarra

Cines Golem Yamaguchi. A las 18.30 horas, ‘One Piece: Estampida’, de Takashi Otsuka. A las 20.30 horas, ‘Mutafukaz’, de S. Nishimi y G. Renard. A las 22.30 horas, ‘El imperio de los cadáveres’, de R. Makihara. Entradas, 3 euros.

Planetario de Pamplona. A las 11.30 horas, serie ‘Made in Abyss’ (mayores de 16). A las 12.30 horas, capítulos 3 y 4 de la serie ‘ReLIFE’ (mayores de 16). A las 13.30 horas, serie ‘Dragon Ball Super’ (mayores de 7). A las16.30 horas, serie ‘The Ancient Magus Bride’ (mayores de 16). A las 16.30 horas, taller Midori (cuaderno de viaje japonés) con Teresa Muro. A las 17.30 horas, conferencia ‘La doble cara del Cosplay’, con Dinnan. A las 19 horas, taller Kusudama (origami), con Teresa Muro. A las 10 horas, conferencia: ‘Suicidio, genocidio y Frankenstein: Project Itoh, un genio de la ciencia ficción’, con José Luis Puertas.

Yamaguchi torii (carpa frente al Planetario). A las 16.30 horas, serie ‘Cardcaptor: Sakura’ (mayores de 7 años). A las 17.30 horas, presentación de novedades Jonu media, con J.L. Puertas. A las18.30 horas, presentación de novedades Selectavision, con Manu Guerrero. A las 18.30 horas, degustación de té japonés. A las 19.30 horas, ‘Edición básica de fotografía cosplay’, con Dinnan Alarcón.

Danza

‘Esclavos felices’ Centro Cultural Iortia de Alsasua. 19 horas. Espectáculo de danza contemporánea. Dos de las coreografías corren a cargo del alumnado del IES. Entradas anticipadas: 5 euros. En taquilla: 7 euros.

Cine

‘Sorry, we missed you’ Centro cultural de Noáin. 21 horas. Cine fórum. Ricky y su familia han estado peleando para salir adelante económicamente desde la crisis de 2009. Un día, la familia recibe la oportunidad de abrir su propio negocio y, aunque los lazos de familia son muy fuertes, pronto aparecerán las primeras fisuras. Coloquio tras la proyección. Entrada: 3 euros.

‘Quemado por el sol’ Civivox Condestable. 18.30 horas. Con presentación de Miguel Suárez. El condecorado veterano Serguéi Kótov reside con su esposa y sus hijos tras su participación en la revolución rusa. La realidad de la ascensión al poder de Stalin se aparece en su pueblo, y el retiro no resulta tan idílico como el excombatiente imaginaba. La película (Rusia, 1994) fue galardonada con un Oscar a la mejor película de habla no inglesa y el gran premio del jurado de Cannes. Dirección: Nikita Mikhalkov. versión original con subtítulos en castellano. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Pamplona Negra

Encuentros con clubes de lectura Biblioteca de Navarra. 11.30 horas. Charla con el escritor estadounidense Lou Berney, ganador del premio Hammet Internacional de 2018. Con servicio de traducción simultánea. Entrada libre hasta completar aforo.

Taller de juegos de rol Sala Corona de Baluarte. De 16.30 a 20 horas. Con Miguel Ángel Talha, director de Despertalia. Inscripción previa: 50 euros. Bono dos sesiones: 80 euros. Descuento del 50% para usuarios del carné joven.

Kafe Beltza Librería Elkar. 17 horas. Diálogo en euskera con Miren Gorrotxategi. Entrada libre.

Mesa redonda ‘Sed de venganza’ Sala de Cámara Baluarte. 18 horas. Santiago Díaz, Ibon Martín y Miguel Aguerralde abordan la venganza, uno de los principales móviles para cometer crímenes. Modera la periodista y novelista Katrin Pereda.

Diálogo USA ‘Cómo escribir la mejor novela negra de 2018’ Sala de cámara de Baluarte. Con el ganador del Hammet internacional Lou Berney y el del Hammet en castellano, Carlos Bassas. Con traducción simultánea. Modera Susana Rodríguez Lezaun. Acceso libre hasta completar aforo.

Espacio de firmas Hall de Baluarte. 20 horas.

‘L.A. Confidential’ Sala de Cámara de Baluarte. 20.15 horas. Proyección de la película dirigida por Curtis Hanson (Estados Unidos, 1977). Ambientada en los años 50, trata sobre tres policías de Los Ángeles que se ven envueltos en una intriga criminal que destapa los trapos sucios del departamento. Para recuperar el prestigio perdido, tres agentes muy diferentes entre sí se hacen cargo de la investigación del caso.

Libros

Presentación de ‘Al otro lado de la otra orilla’ Casa de la Juventud. 19.30 h. Presentación del poemario de Paco Ocaña Aguirre. Recitan: Carmen Nadal y Paco Ocaña. Músicos intervinientes: Ekhi Ocaña, flauta travesera, y Urko Ocaña, guitarra.

Presentación ‘Sacerdotes y científicos: Ciencia y religión, ¿complementarias o en conflicto?’ Biblioteca de Navarra. 19 horas. Libro de Ignacio López-Goñi, ingeniero doctor en Telecomunicaciones. Con Ignacio López-Goñi y Javier Goicoechea. Entrada libre.

Charlas

Autodescúbrete: ¿eres dependiente emocional? Civivox Iturrama. 20 horas. Olga Martínez de Lagrán, doctora en psicología. Lys García Mármol, directora del centro Asyram. Entrada libre.

Jornadas de caza y naturaleza Civivox Iturrama. De 17 a 21 horas. La Asociación de Cazadores Navarros (ADECANA) organiza la XX edición de las Jornadas de Caza y Naturaleza con una serie de conferencias y sorteos. Intervienen el veterinario Javier Yabar y el vicepresidente de AEPES, Gerardo Pajares, entre otros. Se exhibirá el documental Birding & Nature Tours, de Javier González Purroy. Entrada libre hasta completar aforo.

Varios

Cafeteando: ‘Karaoke dinámico’ Casa de la Juventud de Pamplona. 18 horas. Juego participativo con premios y sorpresas. El dinamizador de la actividad irá parando las canciones y el público tendrá la oportunidad de continuar cantando la letra. Para jóvenes de entre 14 y 30 años. Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado, 18 de enero



Pop-rock

‘Yo fui a EGB’ Navarra Arena. 19 h. Carlos Latre presenta este evento que reúne algunos de los mejores grupos de pop-rock de los años setenta y ochenta. Nacha Pop, La Guardia, Miguel Costas, OBK, Orquesta Mondragón, Amistades Peligrosas, Jose María Castells, Toni Peret y Quique Tejad actúan en un gran concierto de cinco horas de duración. Entradas: a partir de 42 euros.

Otras músicas

Escuela de música Luis Morondo de Barañáin La Carbonera. 21 horas. Entrada libre.

Danza

‘Electrical body’ Civivox Iturrama. 20 horas. La compañía navarra Dinamo Danza, Carmen Larraz presenta el espectáculo de danza contemporánea dentro del ciclo ‘DanZ’. Entrada: 3 euros.

Teatro

‘Paso(s) de la política española’ Casa de Cultura de Zizur Mayor. Dirección y libreto: Miguel Goikoetxandía. Obra cargada de una crítica mordaza la política española desde el pasado a la época actual. Iluna Producciones, con los actores Ana Berrade, David Larrea y Miguel Goikoetxandía. Entradas: 6 euros.

‘Con fajas y a lo loco’ Espacio Cultural Los Llanos de Estella. 20 horas. Dos mujeres vestidas como adolescentes se encuentran en un ‘afterhour’ con sus hijas; la noche no ha hecho más que empezar. Tdiferencia Producciones. Entradas: 8 euros.

‘Cuidados intensivos’ Casa Cultural Joaquín Luqui de Caparroso. 19.30 horas. Mar, Sol y Luz son tres hermanas que trabajan en el mismo hospital. Sus trayectorias vitales se repasan delante de los ojos del espectador. Entrada anticipada: 6 euros. Taquilla: 10 euros.

‘Las vacaciones de la duquesa’ Auditorio de la Escuela Pública de Música "Francisco Casanova", Berriozar. 19 horas. A la duquesa le toca la tradicional reunión con su familia para decidir el destino del viaje de vacaciones. Adaptación de los textos originales de Raimundo Francés. Grupo Míreni (Allo), de la Federación de Teatro Amateur. Dirección: Elisa Asín. Entrada: 5 euros.

Circo

Gran Circo Acrobático Chino Baluarte. 20 horas. La compañía presentará Viaje de ensueño, un espectáculo con más de 30 artistas en escena, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Cirque du Soleil. Un espectáculo lleno de acrobacia que girará en torno a un niño soñador que entra en un mundo de fantasía y conoce a una hada que vuela sobre el mar. Entradas: 35 y 30 euros.

Literatura

Presentación ‘(h)amor 4, (h)amor propio’ Librería Katakrak. 19 horas. Presentación del libro feminista en el que diez autoras hablan sobre los cuidados, las relaciones afectivas, las identidades sexuales, la gordofobia, la migración o las comunidades de mujeres. Con la intervención de Irantzu Varela, Laura Latorre, Tatiana Romero y Raquel Manchado; y la editora, Sandra Cendal.

Pamplona Negra

Ruta teatralizada ‘Pamplona sangrienta’ Desde Baluarte. 10.30 horas (castellano) y 12 horas (euskera). Recorrido a cargo del grupo de teatro de la Universidad Pública de Navarra.

Masterclass ‘Así se hizo ‘Monteperdido’’ Sala de Cámara de Baluarte. 12 horas. Presenta la escritora y guionista Sandra Iraizoz. Imparte Agustín Martínez, autor de ‘Monteperdido’. Entrada libre hasta completar aforo.

Gastronomía negra Hotel Tres Reyes 14.30 horas. Menú ‘Gastronomía sureña. La cocina de Harper Lee, Jim Thompson y Truman Capote’ a cargo del chef Enrique Martínez Burón Precio: 30 euros. Es necesario adquirir una entrada.

Diálogo con Dolores Redondo Sala de Cámara de Baluarte. 18 horas. Susana Rodríguez Lezaun entrevista a la autora de ‘Trilogía del Baztán’. Entrada libre hasta completar aforo.

Jazzy Leap & Pamplona Negra Sala de Cámara de Baluarte. 20 horas. Se requiere entrada. Precio: 10 euros.

Festival Anime de Navarra

Cines Golem Yamaguchi. A las 16.30 horas, ‘Psucho-Pass: Sinners of the System: On the Other Side of Love and Hate’, de Naoyoshi Shiotiani. A las 18.30 horas, ‘Mirai, mi hermana pequeña’, de Mamoru Hosoda. A las 20.30 horas, ‘Los niños del mar’, de Ayumu Watanabe. A las 22.30 horas, ‘El tiempo contigo’, de Makoto Shinkai. Entradas, 3 euros.

Planetario de Pamplona. A las 10.30, serie ‘La leyenda de los héroes de la Galaxia’ (mayores de 12). A las 10.30 horas, taller Kusudama (origami) con Teresa Muro. A las 11 horas, conferencia: ‘Viajar en el tiempo a través de la xilografía japonesa’, con Fabiola Gil. A las 11 horas, taller de Shodo (caligrafía japonesa), con Jin hee Kin. A las 11.30 horas, taller de dibujo digital, con Sheimi Sakihara. A las 12 horas, práctica ‘Aprende japonés’, con Keiko Suzuki. A las 12 horas, conferencia ‘Historia de los estrenos en cine de selectavision’, de Javi Puertas. A las 13 horas, serie ‘Black Clover’ (mayores de 12). A las 16.30 horas, capítulos 3 y 4 de la serie ‘Darling in the Franxxx’ (mayores de 16). A las 16.30 horas,taller de Shodo (caligrafía japonesa), con Jin hee Kin. A las 17 horas, taller Watoji-hon, encuadernación japonesa, con Sheimi Sakihara. A las 17 horas, práctica ‘Aprende japonés’, con Keiko Suzuki. A las 17.30 horas, taller ‘Aprende a fabricar tus hakobis (pinceles japoneses)’, con Fabiola Gil. A las 17.30 horas, conferencia: ‘Turismo manga’, con Marc Bernabé. A las 19.00 horas, conferencia: ‘El anime del siglo XXI- 2000/ 2020’, con Manu Guerrero. A las 20.30 horas, concierto y audiovisual con grupo Kamidaiko y la artista Raquel Meyers.

Yamaguchi torii (carpa frente al Planetario). A las 10 horas, serie ‘Minki Momo’ (todos los públicos). A las 10.30 horas, serie ‘Eriko’ (todos los públicos). A las 11 horas, exhibición Kendo de la Universidad de Navarra. A las 12.30 horas, taller de taiko con el grupo Kamidaiko. A las 12.30 horas, degustación de té japonés. A las 16.30 horas, taller de taiko con el grupo Kamidaiko. A las 18 horas, charla y exhibición de Kyudo, tiro con arco japonés tradicional.

Infantil

Taller infantil ‘Piececitos manchados, manitas pintoras. Siluetas pegajosas’ Civivox Iturrama. 11.30 horas. Dentro del "II festival de la primera infancia de Pamplona". Para niños de 24 a 36 meses. Elena Eraso, técnica de educación artística, especialista en primera infancia, imparte un taller para despertar los sentidos y estimular la curiosidad a través de la pintura. Hay 20 plazas: 10 niños y 10 adultos acompañantes.. Inscripción: 4 euros, en cualquier Civivox, hasta 48 horas antes del comienzo de la actividad.

‘Chispi en el laberinto de las emociones’ Civivox Milagrosa. 12 horas. Para público infantil mayor de 3 años. Mikel Suárez narra este cuento en inglés. Entrada gratuita, previa retirada de invitación.

‘Mr. Hound, private detective’ Civivox Mendillorri. 18 horas. A partir de 3 años. Iñigo García, de la academia Top Ten Academy, es el narrador de esta historia. Chispi, el Dragón y su fiel amigo Picolino conducirán a los niños a través de un laberinto mágico para alcanzar las estrellas. Ciclo ‘Pequeños cuentos, grandes historias’. Entrada gratuita, previa retirada de invitación.

‘Safari’ Civivox San Jorge. 18 horas. Teatro infantil en euskera. A partir de 3 años. En la sabana, Piñote y Calabacín investigan la misteriosa desaparición del león. Compañía Baldufa. Entrada: 3 euros.

‘Kimera’ Teatro de la Casa de Cultura de Villava. 18 horas. Para público a partir de 3 años. Espectáculo multidisciplinar que plantea un viaje emocional a través del teatro, el circo contemporáneo y la música. Un montaje que plantea una mirada a la sociedad actual, mostrando la fragilidad de esas pequeñas cosas que, sin embargo, hacen grandes a las personas. Dirección: Joserra Martínez. Entrada: 3 euros.

Teatro ‘3,2,1 Tricky Jump!’ Escuela Navarra de Teatro (c/ San Agustín, 5). 18 horas. Obra en inglés para niños a partir de 6 años. Anna y Dani son buenos amigos y la imaginación, el juego y, sobre todo, la amistad ayudan a Anna a gestionar las emociones que siente en su proceso de duelo. Un día, Dani desaparece. Entrada: 6 euros. Precio de grupo (5 o más personas): 5 euros cada una.

Varios

Degustación de migas de Ujué Mercado de Santo Domingo. A partir de las 11.30 horas. Degustación de migas de Ujué de Casa Urrutia acompañada del vino navarro Gran Feudo amenizada por el conjunto de jotas Gracia Navarra y la Rondalla Ecos del Arga. Precio de la ración con el vaso de vino: 1 euro con ticket de compra de cualquier puesto del mercado; sin ticket, 2 euros.

Fiesta del rey de la Faba Actividades en Pamplona con motivo de la coronación del Rey de la Faba 2020 en la Catedral de Santa María. 11.30 h, pregón y música, danzas, cetrería, gigantes y luchas medievales. 17 h, desfile de la comitiva real desde Muthiko Alaiak. 18 h, coronación del rey de la Faba en la Catedral. 19.30 h, bailes, gigantes y luchas medievales en la Plaza Consistorial. 22 h, cena y bailables en el Restaurante Uslaer; inscripción en Muthiko Alaiak, 25 euros.

Jornadas culturales de Acedo Acedo 18 horas. Charla-taller sobre Custodia del territorio en los montes de Acedo, Asarta, Mendaza y Ubago. Intervendrán los biólogos Alberto Jiménez y Kiko Álvarez.

Día del Cardo de Peralta (c/ Irurzun y carpa del Ayuntamiento de Peralta). De 10.30 a 14.20, feria con exposición, degustación y venta de productos ecológicos y artesanos (c/Irurzun ). De 11 a 14 h, actividades infantiles (c/Irurzun).11.30 h, reconocimiento del agricultor peraltés. 11.30 horas, taller de preparación y pelado del cardo. De 12.30 a 13 horas, showcooking a cargo de Nacho Gómara (carpa Ayto.). 13 horas, degustación de raciones de cardo y vino (carpa Ayto.). 19 horas, cata de vinos D. O. Navarra, inscripción previa a través del número de teléfono 637 815 739. De 20 a 21 horas, ronda de pinchos de cardo por los bares participantes con la charanga ‘El garrafón’. 21.30 h, Fallo del bar ganador del concurso de pinchos y clausura en la plaza principal.

Magia itinerante Viana. Todo el día. Espectáculos de ilusionismo en las calles de Viana a cargo del mago Patxi.

Domingo, 19 de enero



Clásica

‘Monet y Debussy, reflejos en el agua’ Teatro Casa de Cultura de Villava. 19.30 horas. Espectáculo que combina las proyecciones digitales, la danza y la música del arpa y la flauta travesera. Inspirado en los últimos años de Claude Monet, cuando paseaba por sus jardines. Creador, director y flauta travesera: Ekhi Ocaña. Arpa: Alicia Griffiths (arpa). Danza y coreografía: Andrés Beraza y Agurtzane Pérez. Entradas: 8 euros, taquilla; online, 7 euros.

Cine

‘Vaiana’ Civivox Condestable. De 10:30 h. a 13:00 h. Cineclub juvenil. Película de animación de Disney (2016). Vaiana es una joven polinesia enamorada del mar, hija del jefe de la isla. A pesar de la oposición de su padre, inicia una expedición para salvar a su pueblo de la desaparición.

Teatro

‘Esclavos felices’ Teatro de Ansoáin. 18 horas. Espectáculo de danza contemporánea. Dentro del programa “Oholtzara Salto-Salto a Escena” del colegio Público Ezkaba Ansoáin. Dos de las coreografías corren a cargo del alumnado. Grupo Dantzabidea. Entradas: 3,80 euros.

‘Juntos’ Teatro Gayarre. 19 horas. Espectáculo que reflexiona sobre la existencia de la normalidad y qué significa ser normal. Obra de Fabio Marra que mezcla risas y sentimientos en una comedia que aborda la historia de Isabel y sus hijos Miguel, un joven discapacitado, impulsivo y generoso, y Sandra, ausente de la casa familiar desde hace más de diez años. Su regreso inesperado hará que las complejas relaciones familiares se tambaleen. Dirección: Juan Carlos Rubio. Con María Castro, Gorka Oxoa, Kiti Mánver e Inés Sánchez. Entradas. 4 a 19 euros.

Festival Anime de Navarra

Cines Golem Yamaguchi. A las 16.30 horas, ‘Dragon Ball Super: Broly’, de T. Nagamine. A las 18.30 horas, ‘El amor está en el agua’, de Masaaki Yuasa. A las 20.30 horas, ‘The Wonderland’, de Keiichi Hara. A las 22.30 horas, película sorpresa. Entradas, 3 euros.

Yamaguchi torii (carpa frente al Planetario). A las 10.30 horas, juegos de mesa japoneses. A las 11 horas, ‘Zen. Historia y aspectos fundamentales’, con Josetxo Sagarra. A las 11 horas, Body Painting, con Maika Morales. A las 11.30 horas, taller ‘Mi primer bonsai’, con la Asociación de bonsáis de Pamplona. A las 12 horas, Shinrin Yoku (baño de bosque) en el parque Yamaguchi. A las 12 horas, degustación de té japonés. A las 12 horas, encuentro de jugadores de Pokemon Go. A las 13 horas, Karaoke.

Infantil

Teatro ‘3,2,1 Tricky Jump!’ Escuela Navarra de Teatro (c/ San Agustín, 5). 18 horas. Obra en inglés para niños a partir de 6 años. Anna y Dani son buenos amigos y la imaginación, el juego y, sobre todo, la amistad ayudan a Anna a gestionar las emociones que siente en su proceso de duelo. Un día, Dani desaparece. Entrada: 6 euros. Precio de grupo (5 o más personas): 5 euros cada una.

‘Asterix: edabe magikoaren sekretua’ Casa de Cultura de Burlada. 18 horas. Cine en euskera. Película de animación de Alexandre Astier y Louis Clichy. Entrada: 3 euros (taquilla) y 2 euros (anticipada).

‘Mundu berri bat!’ Baluarte. 18 horas. Espectáculo musical con Baloreak, grupo que nace para hablar de los derechos humanos con canciones interpretadas en euskera desde las experiencias de los más jóvenes. Asier, Luna, Iradi, Kaiet y Netsanet interpretarán las canciones creadas por el compositor navarro Pello Reparaz y estarán acompañados en el escenario por tres músicos. Entradas: 12 y 16 euros.

‘El cuento del carpintero’ Centro cultural de Noáin. 18 horas. Espectáculo cuyo protagonista es un carpintero fino y delicado que fabrica juguetes y autómatas capaces de cantar y bailar, además de recibir un gran encargo de un barón. Una historia basada en el cuento de Iban Barrenetxea y puesta en escena por la compañía Trokolo Teatro. Para público a partir de 3 años. Entrada: 3 euros.

‘The show Moscón’ Casa de Cultura de Valle de Aranguren (Mutilva). 18 horas. Circo de variedades protagonizado por títeres y presentado por un moscón rollizo. Grupo Galitoon. Entradas: 3 euros.

Babian Zaude! Centro Cultural Iortia de Alsasua. 17 horas. Teatro en euskera. Para niños entre 3 y 10 años. Julia siempre está como ausente, parece que tiene la cabeza en… Babia. Producciones maestras. Entradas: 3,50 euros.

‘Abracadabra. Mágicas ilusiones’ Casa de Cultura de Viana. Espectáculo de magia dirigido por el ilusionista corellano Pedro III. Para toda la familia. Entrada: 3 euros.

