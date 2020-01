10/01/2020 a las 06:00

VIERNES 10

En concierto

Capricho Sinfónico. Centro Cultural de Tafalla. 20.30 h. Sinfonietta de Pamplona, dirigida por Caroline Collier, vuelve a Tafalla coincidiendo con el comienzo de año. En este menú musical, interpretado por más de 60 músicos, no faltarán obras conocidas como el Capricho Italiano de P. Tchaikovsky, la Danza Macabra y la Bacchanale de Saint Saëns o la Obertura de Guillermo Tell de Rossini.

Zakill Infernu Taberna (c/San Agustín, 4). 21 horas. Concierto del grupo. Grindcore desde Batzán. Entrada libre.

Faneka Brava Sala Zentral. 21.30 horas. Concierto del grupo de Pamplona que ofrecerá todo un repertorio de rock&roll sin maquillajes, directo, potente y crudo. Un sonido y unos temas que evocarán el rock de la década de los 80 y los 90. Entrada gratuita.

Ricky Bet. La Carbonera. 22.30 h. Ciclo Carbonera en Vivo.

100TO8 Cafetería del hotel Burlada. 20.30 h. Ciclo Gabonetako blues.

‘Nerea Erbiti & Eskola Ergatiboa’ Civivox San Jorge. 19:30 horas. Sesión musical de jazz y poesía. La cantante Nerea Erbiti y los músicos Ion Celestino, Amaia Izarzuaga, Othan Oliarj-Ines e Iker Uriarte presentan este trabajo, mezcla de cantos aborígenes de la ciudad, bailables groove- jauziak, improvisación libre y samples de la música pop de los setenta en euskera. Entrada gratuita, previa retirada de invitación.

En pantalla

‘La reina de los lagartos’ Filmoteca de Navarra. Dirección: Burnin’ Percebes. España, 2019.

Libros

Presentación ‘La venganza del maquillador de muertos’ Civivox Condestable. 19 horas. El escritor Aitor Iragi presenta su nueva novela, ‘La venganza del maquillador de muertos’ ambientada en Pamplona, con un cadáver que aparece con una nariz de payaso, una cuadrilla en la que no todo es tan amistoso como parece y dos guardias civiles que no dejan de incluir nuevos sospechosos. Entrada libre.

En escena

‘Tartufo Art Decó’ Centro Cultural Los Llanos. 21 horas. Kilkarrak Teatro presenta una reinterpretación de la conocida obra de Molière ambientada en los felices años veinte. Entradas: 6 euros.

Con niños

‘Go!azen 6.0’ Baluarte. Funciones a las 18 y 20 horas. Espectáculo teatro-musical que recopila y resume las aventuras y acontecimientos de la popular serie de Euskal Telebista, convertida en un fenómeno de éxito entre la juventud. Recomendado para público entre 6 y 14 años. Entradas: 18 y 20 euros.



Varios

Jornadas culturales de Acedo Acedo. 18 horas, charla Árboles monumentales de La Berrueza en la que intervendrán María y Juan Mari, guardas de Medio Ambiente de la zona. Otra charla será El Encino de las Tres Patas, árbol europeo del año, a cargo de Javier Senosiain, alcalde del Ayuntamiento del Distrito de Mendaza.

‘Expo-Wars’ Sala de la Muralla de Baluarte. Una de las mayores colecciones privadas existentes en el país en torno a la famosa saga cinematográfica Star Wars. Los objetos de la muestra pertenecen a la asociación Metrópoli, formada por un grupo de coleccionistas del universo de George Lucas. Entre la selección de piezas destacan réplicas de figuras y bustos, como una réplica a tamaño real de Han Solo atrapado en carbonita, dioramas del bosque de Endor con una Motojet, Ewoks y otros personajes a tamaño real, una recreación del Watto’s Place y una réplica del trono del emperador, así como bustos de Boba Fett o Darth Vader. Hasta el 12 de enero. Horario: lunes a viernes, 16 a 22 horas. Sábado y domingo, 11 a 14 horas y 16 a 22 horas. Horarios especiales: 23, 26, 27 y 30 de diciembre, 11 a 14 y 16 a 22 horas. 24 y 31 de diciembre, 5 y 6 de enero, 11 a 14 horas y 16 a 19 horas. 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado. Precios en taquilla: lunes a jueves, 9 euros (pack familiar, 25 euros). Viernes, sábados, domingos y festivos, 12 euros (pack familiar, 37 euros). Precios online: lunes a jueves, 8 euros (pack familiar, 24 euros). Viernes, sábados, domingos y festivos, 11 euros (pack familiar, 36 euros).

SÁBADO 11

En concierto

Film Symphony Orchestra Baluarte. 20 horas. La mejor música de cine llega a Pamplona en el marco de FSO Tour 19/20, la nueva gira de la orquesta de la mano de su carismático director Constantino Martínez-Orts. Concierto con un amplio y variado programa que incluirá música de películas como Aladdín, Cómo entrenar a tu dragón, Amelie, El bueno, el feo y el malo, Piratas del Caribe, Regreso al futuro, El discurso del rey, Jurassic World, Norte y Sur o Kings row (Abismo de pasión), entre otros títulos. Entradas: 54, 46 y 38 euros.

Johann Strauss. Gran concierto de Año Nuevo Teatro Gayarre. 20 horas. Producción de música y ballet de la Strauss Festival Orchestra que ha pasado por escenarios como el Musikverein de Viena, la Philarmonie de Berlín, el Musikhalle de Hamburgo o el Auditorium Parco della Musica de Roma. El programa recoge piezas tan conocidas Napoleón, Fiesta de las flores, El vals del emperador, Champagne, El Bello Danubio azul o La Marcha Radetzky.

Chuchín Ibáñez y los Charros. Fiesta final gira 20 años. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 horas. Artistas invitados. Entrada: 8 euros.

Desolation Metal Fest II Sala Zentral. 19.20 horas. Festival de música metal con la actuación de los grupos Vita Imana, Bolu2 Death, Bellako, Corrosive y Khamul. Entradas: anticipada, 12 euros más gastos. Taquilla, 15 euros. A la venta en Infernu Taberna, Krawill y Absenta Tattoo (Mendillorri).



En pantalla

‘La princesa Mononoke’ Casa de la Juventud de Pamplona. 17.30 horas. Cineclub juvenil. Proyección con presentación y coloquio posterior. Dirección: Hayao Mizayaki. Entrada gratuita, previa retirada de invitación.



Teatro

‘Tartufo Art Decó’ Centro Cultural Los Llanos. 21 horas. Kilkarrak Teatro presenta una reinterpretación de la conocida obra de Molière ambientada en los felices años veinte. Entradas: 6 euros.

‘A la deriva’ Centro Cultural Iortia de Alsasua. 19.30 horas. Médicos Mundo Navarra ha cedido la obra ‘A la deriva’ a Tarima Beltza para concienciar sobre la realidad de las personas refugiadas y migrantes. Dirección: Juanan Oyarzun. Autor: Juanan Casero. Entrada: 2 euros.



Con niños

‘Peter Rabbit’ Teatro de la Casa de Cultura de Villava. 17 horas. Cine. Película dirigida por Will Gluck (EEUU, 2018). Entrada: 1 euro.

‘Vicky bikingoa’ Civivox Condestable. 17.30 horas. Cine infantil en euskera. La película cuenta la aventura de Vicky, el único niño de la aldea al que no secuestran unos asaltantes en su aldea. Cuando los vikingos adultos deciden darles caza, el pequeño pelirrojo se esconde en el barco para acompañarles en secreto. En colaboración con la APYMA de las Escuelas Municipales de San Francisco. Entrada libre con invitación.

Taller ‘Pigmentu naturalak langai’ Civivox Condestable. 12 horas. Experiencia creativa en euskera con pigmentos naturales como los obtenidos por fresas o remolachas. Imparte la educadora y artista Erkuden de Andrés (Hegan & Dream). Para niños de entre 1 y 3 años. Inscripción: 2 euros, en cualquier Civivox hasta 48 horas antes del inicio de la actividad.

‘Lu’ Civivox Iturrama. 17 y 18 horas. El grupo Maduixa presenta este espectáculo poético de danza con artes plásticas y contenido audiovisual que lleva por título la palabra ‘camino’ en chino. Versa sobre el trabajo infantil, la fantasía, los sueños y la resistencia. Para niños a partir de 4 años. Ciclo DanZ. Entrada: 3 euros.

‘Con mi burro nunca me aburro’ Civivox Jus la Rocha. 18 horas. Cuentacuentos con Iñigo García. Dirigido a un público infantil a partir de 3 años. Entrada gratuita, previa retirada de invitación.

Varios

Carnavales en Huici La localidad navarra de Huici, en el valle de Larraún, abre las fiestas de carnaval con la Karrika Ronda. Como es tradición, los jóvenes pasearán disfrazados por las calles del pueblo y los vecinos les ofrecerán bebida y comida.

‘Expo-Wars’ Sala de la Muralla de Baluarte. Una de las mayores colecciones privadas existentes en el país en torno a la famosa saga cinematográfica Star Wars. Los objetos de la muestra pertenecen a la asociación Metrópoli, formada por un grupo de coleccionistas del universo de George Lucas. Entre la selección de piezas destacan réplicas de figuras y bustos, como una réplica a tamaño real de Han Solo atrapado en carbonita, dioramas del bosque de Endor con una Motojet, Ewoks y otros personajes a tamaño real, una recreación del Watto’s Place y una réplica del trono del emperador, así como bustos de Boba Fett o Darth Vader. Hasta el 12 de enero. Horario: lunes a viernes, 16 a 22 horas. Sábado y domingo, 11 a 14 horas y 16 a 22 horas. Horarios especiales: 23, 26, 27 y 30 de diciembre, 11 a 14 y 16 a 22 horas. 24 y 31 de diciembre, 5 y 6 de enero, 11 a 14 horas y 16 a 19 horas. 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado. Precios en taquilla: lunes a jueves, 9 euros (pack familiar, 25 euros). Viernes, sábados, domingos y festivos, 12 euros (pack familiar, 37 euros). Precios online: lunes a jueves, 8 euros (pack familiar, 24 euros). Viernes, sábados, domingos y festivos, 11 euros (pack familiar, 36 euros).

DOMINGO 12



En concierto

‘Break Free’ de Queen Tribute Teatro Gayarre. 19 horas. La banda de tributo homenajea a Queen interpretando sus mejores éxitos en su gira internacional ‘Break Free’. Sonarán canciones como We Are the Champions, I Want to Break Free, We Will Rock You o Bohemian Rhapsody. Entradas: 29,90 y 33 euros.

III Festival de Otxotes FCN Civivox Condestable. 12.30 horas. Concierto organizado por la Federación Navarra de Coros. Actúan el coro infantil y juvenil de la Coral de Cámara de Pamplona.Ciclo Coros en Red. Entrada gratuita hasta completar aforo.



En escena

‘El Cascanueces’. Russian Classical Ballet Baluarte. 19 horas. La compañía moscovita, dirigida por Eugeniya Bespalova, pondrá en escena una de las obras primas del ballet clásico. Basado en el cuento El Cascanueces y el Rey de los Ratones, el espectáculo transporta al público al mundo de la fantasía con criaturas malignas y un héroe, con música de Chaikovsky para el libreto de Marius Petipa. Entradas: 35 y 30 euros.

‘Abracadabra mágicas ilusiones’ Casa de Cultura de Villava. 19.30 horas. Espectáculo con una puesta en escena llamativa en la que se unirán números de magia espectaculares, otros divertidos e interactivos. Una combinación entre lo artístico y lo teatral, el intelecto y el asombro, la inspiración y el mundo de los sueños a cargo del ilusionista Pedro III, que presentará algunos de los números de magia más impactantes que ha atesorado en sus 25 años sobre los escenarios. Entrada: 5 euros (taquilla) y 4 euros (anticipada).

’2 magos 2’ Casa de Cultura de Viana. 18 horas. Los magos Linaje y D’Albeniz presentan un espectáculo para toda la familia. Los dos tienen experiencia en escenarios de. D’Albeniz ha cosechado premios comoel Nacional de España 2016, el Nacional de Francia 206, el Europeo FISM 2017 y la Almena Mágica 2018. Precio de la entrada: 3 euros.



Con niños

Presentación ‘Lur eta Amets’ Centro Cultural Iortia, en Alsasua. 16 horas. Se proyectará el tráiler de la película de animación ‘Lur eta Amets’ con la presencia de algunos de los personajes protagonistas. Entrada libre. Edad recomendada: entre 8 y 12 años.



Varios

Carnavales en Huici La localidad navarra de Huici, en el valle de Larraún, abre las fiestas de carnaval con la Karrika Ronda. Como es tradición, los jóvenes pasearán disfrazados por las calles del pueblo y los vecinos les ofrecerán bebida y comida.

‘Expo-Wars’ Sala de la Muralla de Baluarte. Una de las mayores colecciones privadas existentes en el país en torno a la famosa saga cinematográfica Star Wars. Los objetos de la muestra pertenecen a la asociación Metrópoli, formada por un grupo de coleccionistas del universo de George Lucas. Entre la selección de piezas destacan réplicas de figuras y bustos, como una réplica a tamaño real de Han Solo atrapado en carbonita, dioramas del bosque de Endor con una Motojet, Ewoks y otros personajes a tamaño real, una recreación del Watto’s Place y una réplica del trono del emperador, así como bustos de Boba Fett o Darth Vader. Hasta el 12 de enero. Horario: lunes a viernes, 16 a 22 horas. Sábado y domingo, 11 a 14 horas y 16 a 22 horas. Horarios especiales: 23, 26, 27 y 30 de diciembre, 11 a 14 y 16 a 22 horas. 24 y 31 de diciembre, 5 y 6 de enero, 11 a 14 horas y 16 a 19 horas. 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado. Precios en taquilla: lunes a jueves, 9 euros (pack familiar, 25 euros). Viernes, sábados, domingos y festivos, 12 euros (pack familiar, 37 euros). Precios online: lunes a jueves, 8 euros (pack familiar, 24 euros). Viernes, sábados, domingos y festivos, 11 euros (pack familiar, 36 euros).

Selección DN+