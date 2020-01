Actualizada 09/01/2020 a las 12:18

Hacienda habría cobrado unos 130 millones de euros, el 76%, de los 170 millones de fraude fiscal detectado en 2018. Es la estimación que ha realizado el Gobierno de Navarra, y que ha dado a conocer la consejera de Hacienda, Elma Saiz, en declaraciones a los medios de comunicación.

La consejera ha afirmado en el pleno parlamentario que Hacienda tiene "un control exhaustivo" de las actuaciones que realiza, pero “no se puede saber” la cuantía exacta del fraude fiscal que ha sido recaudado en el año 2018.



A lo largo de 2018, Hacienda Navarra detectó un total de 178,79 millones de euros de fraude fiscal, “la mayor cantidad de fraude fiscal de la última década”, ha afirmado el portavoz de Podemos-Ahal Dugu, Mikel Buil, en la pregunta formulada.



En su respuesta Saiz ha afirmado que a pesar de que Hacienda “tiene un control exhaustivo de todas las actuaciones de control que realiza” no es posible conocer cuál es la cantidad total recaudada del fraude fiscal.



Ha apuntado que “la estructura de las bases de datos no permite la obtención de forma masiva y automatizada del importe recaudado a nivel de detalle”, pero ha señalado que este hecho no es “un descontrol en el control de cobros, ya que está contabilizado en los presupuestos año a año”.



Saiz ha afirmado, además, que “estos ingresos, contabilizados en los presupuestos navarros, son objeto de una posterior gestión recaudatoria” tras un plazo voluntario de pago o solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas, o la suspensión de las deudas ofreciendo garantías a Hacienda, ha indicado.



Por su parte, Buil ha lamentado que la responsable del departamento de Economía y Hacienda no haya podido especificar la cuantía recaudada.

