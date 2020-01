El Gobierno de Navarra trabaja para la implantación "efectiva" del registro de parejas de hecho

Actualizada 09/01/2020 a las 14:40

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, ha afirmado que el Ejecutivo "ya está trabajando para la implantación efectiva" del registro de parejas de hecho, cuyo plazo para su constitución finaliza en abril.



Hasta su apertura, se aconseja a las parejas de hecho acudir a un notario para poder tener a día de hoy los derechos que tenían antes de la entrada en vigor de la modificación del Fuero Nuevo de Navarra, que ha establecido una nueva regulación.



En respuesta a una pregunta de PSN en el pleno del Parlamento foral, Santos ha recordado que, tras la modificación del Fuero Nuevo, se necesita un documento público para poder constituirse legalmente como pareja estable. Además, la nueva regulación establece la creación de un registro que también va a ser público y en el que ya se está trabajando.



Según ha indicado el consejero, como todavía no existe este registro público y "no hay posibilidad de comparecer ante el encargado de este registro", la recomendación a las parejas es que vayan a un notario a hacer un documento público con un coste aproximado de 60 euros, con lo que "se garantiza la seguridad jurídica".

Te puede interesar





En este sentido, ha detallado que los efectos fiscales de constituirse como pareja estable "no son únicamente relativos a la declaración de la renta", sino que también afectan a otros impuestos como sucesiones o donaciones.



Ha precisado el consejero que los registros de los ayuntamientos, que es como se registraban anteriormente las parejas de hecho, "ya no tienen validez con respecto a la ley", por lo que, según ha incidido, "si se quiere ganar en seguridad jurídica, se debe hacer en escritura pública", tanto las nuevas parejas de hecho como las que ya estaban constituidas.



Además, Santos ha aclarado que no existe un plazo para realizar este nuevo documento público y ha explicado que, en lo que se refiere a la declaración de la renta, "basta con constituirse como pareja estable con anteriores a la presentación de la declaración". "No hay un plazo hasta el 31 de diciembre, se puede hacer con total tranquilidad, hasta que no esté el registro único de parejas estables la recomendación es hacerlo vía notarial", ha subrayado.



Por su parte, la parlamentaria del PSN Virginia Magdaleno ha considerado que "era necesaria una pedagogía sobre los cambios que se han realizado en el Fuero Nuevo" para "dejar claro que las parejas de hecho deben constituirse de nuevo en escritura pública".

Selección DN+