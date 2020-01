El consejero Cigudosa afirma que en Navarra "hay pruebas piloto de 5G"

Actualizada 09/01/2020 a las 16:04

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Cruz Cigudosa, ha afirmado que en Navarra "hay pruebas piloto de 5G". "Navarra ha trabajado bastante en este tema", ha dicho, para indicar que "no estamos fuera de los pilotos sino fuera de algunos pilotos".

En su intervención en el pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta del parlamentario de Navarra Suma Ángel Ansa sobre las razones por las que Navarra "ha quedado fuera de la tecnología 5G", el consejero ha dicho que "no es del todo correcto decir que estamos fuera del 5G" y ha destacado que "una amplia zona del centro de Pamplona ya dispone de cobertura 5G". Así, ha subrayado que "ya hemos entrado en la fase de pruebas".

El consejero ha explicado que la Comunidad foral no ha podido optar a las ayudas de proyectos piloto que ha convocado el Gobierno de España debido a que están financiados "con unos recursos estatales que provienen de Fondos Europeos" que "no están disponibles para Navarra". "Si no hay fondos FEDER que apoyen los proyectos, no hay posibilidad de competir por ello. Navarra, por lo tanto, no puede participar en esta convocatoria", ha recalcado.

Por otro lado, ha destacado que la Comunidad foral tendrá "en breve" casi 1.000 kilómetros de fibra óptica corporativa, lo que significa, ha dicho, que en cualquier punto de esa extensión se puede anclar una antena 5G. "Navarra, tras la fuerte apuesta en banda ancha de los últimos años, está en un lugar privilegiado para poder avanzar", ha valorado.

En este sentido, ha señalado que Navarra está pugnando por albergar un espacio de testeo de coche autónomo de los que se van a llevar a cabo en Europa, para lo cual "es necesario asegurar la cobertura 5G, y ya estamos trabajando en este tema".

Al respecto, ha explicado que ya se está trabajando con operadoras y fabricantes para ampliar las zonas de pruebas actuales a determinadas zonas de la A-15, para que pueda ser zona de testeo del coche autónomo; y a las áreas metropolitanas en Pamplona, "para incluir los grandes centros hospitalarios".

El parlamentario de Navarra Suma Ángel Ansa ha señalado que éste es un tema que "nos preocupa" en la Comunidad foral. "La situación de la implantación del 5G en Navarra es mala", ha opinado, para agregar que "quedarse retrasados en esta tecnologías puede tener graves consecuencias a nivel económico para Navarra".

