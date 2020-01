Actualizada 05/01/2020 a las 14:35

Podemos Navarra ha condenado "de forma rotunda" las agresiones sexuales cometidas contra una vecina de Orkoien y ha felicitado por su labor a la Policía Foral, que ha podido detener a los presuntos autores de los hechos.



En un comunicado, la formación morada muestra su preocupación por estos hechos, que "suponen una vez más un atentado contra la libertad sexual de las mujeres" y subraya "la imprescindible atención a las víctimas de estos delitos, que en ocasiones pueden verse doblemente victimizadas por los juicios sociales contra ellas".



Al respecto, Podemos Navarra expresa su convencimiento de que las mujeres "son libres para relacionarse como consideren, del mismo modo que son libres para detener cualquier relación cuando ésta no es de su agrado". "El no siempre es no, se produzca en el momento en que se produzca e independientemente de cualquier circunstancia anterior a la negativa. Solo sí es sí", destaca.



Por ello, agrega, "nos encontramos de nuevo ante una situación injustificable y plenamente reprobable, cuya evitación requiere de una acción combinada desde la Administración de educación en igualdad, concienciación social y persecución rotunda de los delitos contra la libertad sexual de la mujer".



Podemos exige por ello "la plena aplicación de la ley foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres, al considerarla una herramienta legal que garantiza la atención, protección y reparación de la víctima".

