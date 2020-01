05/01/2020 a las 06:00

La vida de María Teresa Rodríguez Morales se puso del revés el pasado 25 de diciembre. Ni turrones ni villancicos. Su hija pequeña, de dos meses y medio, no respiraba bien e ingresó en urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) con una bronquiolitis aguda. Pero, al no haber camas suficientes, ni en este centro ni en otros hospitales navarros, la niña fue trasladada al Hospital Donostia en San Sebastián. Allí permanece desde hace once días. Con su madre, pegada a su cama las 24 horas; s

Selección DN+