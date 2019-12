Actualizada 29/12/2019 a las 11:50

Un grupo de investigadores de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y de enfermeras del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), han desarrollado una aplicación para gestionar cuidados seguros dirigidos a pacientes con dispositivos semipermanentes (como por ejemplo los PICC, siglas en inglés de catéter central colocado por vía periférica) tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.

El proyecto, denominado Semi-Permanent Access Device (SPAD-Care) es una aplicación móvil que pretende contribuir a la seguridad del paciente aportando la información adecuada y actualizada, con evidencia científica, de manera sencilla y de fácil acceso tanto a pacientes como a profesionales no familiarizados con los nuevos dispositivos.

Los investigadores de la UPNA y también vinculados al Instituto de Smart Cities (ISC) que intervienen en el proyecto son: Francisco Falcone Lanas, Luis Serrano Arriezu, Peio López Iturri y Jesús Daniel Trigo Vilaseca (todos ellos, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación) y José Javier Astráin Escola (del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas). Por parte del CHN, toman parte las enfermeras Amaya Mañeru Oria, Inés Corcuera Martínez, Sara Maali Centeno, Beatriz Ibarra Marín, Ana María Díez Revilla, Lourdes Martín Nevado, Maribel Casado del Olmo, Leire Ozcoidi Ballaz, Marta Ballesteros Gracia, Oihana Jiménez Echeverría y el enfermero Marco Aldonza Torres.

Tal y como explica Inés Corcuera, la aplicación tiene como fin el reconocimiento del dispositivo con un teléfono móvil mediante la imagen o la tecnología NFC (siglas en inglés de Near Field Communication, una tecnología inalámbrica), que identificaría un chip que irá insertado en el propio dispositivo. “A continuación, la aplicación indicaría de qué dispositivo se trata, por ejemplo, un PICC, e iría ofreciendo, mediante voz (para no tener que utilizar las manos), los siguientes pasos de mantenimiento y cuidado. Está pensado para su utilización por familiares y/o pacientes que realicen el cuidado en casa y por enfermeras que, por trabajar fuera del ámbito hospitalario, no hayan tenido contacto con estos dispositivos”, detalla.

La propuesta resultó una de las ideas de negocio en salud ganadoras el año pasado de la Academia MEDTCH Navarra, promovida por el Gobierno de Navarra a través de la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) y además, recibió recientemente el primer premio en la segunda edición del Premio SEDAP (Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria) a las experiencias innovadoras en el ámbito de la gestión sanitaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O).

Selección DN+