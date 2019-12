La población que necesitará cuidados paliativos en 2060 aumentará un 87%

Actualizada 22/12/2019 a las 10:11

Para 2060 se prevé un aumento del 87% en el sufrimiento relacionado con enfermedades graves, lo que "urge revisar las políticas mundiales de promoción de los cuidados paliativos". Es una de las principales conclusiones de un estudio liderado por la Universidad de Glasgow en el que han participado investigadores del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra.

De acuerdo con el trabajo, el desarrollo global de cuidados paliativos ha progresado en el periodo de 2006-2017. El número de países en los que existe algún tipo de servicio de paliativos ha crecido de 105 en 2006 a 124 en 2011 a 138 en 2017. Con respecto a países que muestran alguna evidencia de integración en su sistema sanitario, el total ha pasado de 34 en 2006 a 42 en 211 a 51 en 2017, ha detallado en una nota la Universidad de Navarra.

No obstante, los investigadores alertan de que "más de la mitad los habitantes del planeta vive en países donde la provisión de estos cuidados especializados no existen o no es suficiente para cubrir las necesidades reales de aliviar el sufrimiento en las enfermedades avanzadas y el final de la vida".

El artículo, publicado en la revista científica Journal of Pain and Symptom Management, ha revisado la situación en 198 naciones. Únicamente 30 tienen niveles adecuados de cuidados paliativos, integrados en el sistema sanitario y asistencial, lo que supone el 14% de los habitantes del mundo. Fundamentalmente se encuentran en Europa: 32 de sus 56 Estados poseen el nivel más alto de desarrollo que supone una mayor participación de sus sistemas sanitario en la provisión de cuidados paliativos.

"Dentro de ese nivel avanzado, en el que está España, los indicadores del estudio no permiten la comparación entre países. Sin embargo, otro estudio más detallado reciente y limitado a Europa, también de la Universidad de Navarra, mostraba un estancamiento en nuestro país en políticas, educación y servicios de paliativos. España ocuparía una posición por debajo de la media de los países de su entorno", asegura Carlos Centeno, investigador principal del Programa ATLANTES del ICS y uno de los autores de la investigación.

Según el Mapa Global, hay 47 países sin provisión de cuidados paliativos (235 millones de personas; 13 con posibilidades de iniciar actividad (126 millones de personas); en 65 se encuentra alguna iniciativa aislada (3.597 millones de personas); 22 ofrecen provisión generalizada (426 millones de personas); 121 tienen un estado preliminar de integración en el sistema sanitario (2.083 millones de personas); y unos 30 países presentan un estado más avanzado de integración (1.074 millones de personas).

