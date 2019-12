Podemos mantendrá "un voto antirrepresivo" en la Ley de Símbolos

Actualizada 19/12/2019 a las 10:43

El portavoz de Podemos-Ahal Dugu, Mikel Buil, ha señalado que su formación sostendrá "un voto antirrepresivo" en la votación de Ley de Símbolos, a la que no presentarán ninguna enmienda.



En este sentido ha defendido que "no haya sanciones" y que se permita "la expresión identitaria de los vecinos de cada municipio", de ahí su posicionamiento ante una propuesta de Ley que "alberga sanciones por el uso de signos".



Ha denunciado además que tanto PSN como Navarra Suma han llevado a la sociedad navarra a un "debate improductivo" y que "descohesiona emocionalmente a la comunidad".



También ha considerado que el debate en materia de signos "es falaz" porque el uso de símbolos identitarios "se sanciona en función de leyes superiores" a las navarras.



Por último, ha llamado a centrarse en "lo que es de comer", porque considera que "las banderas no ayudan a pagar el alquiler ni protegen ante la violencia machista".

