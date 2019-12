Los grupos políticos ponen nota a los primeros cien días del gobierno de Chivite

Actualizada 09/12/2019 a las 13:21

Los diferentes grupos políticos que se sientan en el Parlamento de Navarra han discrepado este lunes sobre las medidas tomadas por el Gobierno foral en los últimos cien días, con opiniones que van desde la crítica frontal de Navarra Suma, las reticencias de IE y EH Bildu, el respaldo de Podemos y Geroa Bai, al apoyo rotundo de PSN.

Así lo han puesto de manifiesto al término de la sesión semanal de la Junta de Portavoces del Parlamento, donde en declaraciones a los periodistas, Carlos Pérez Nievas (Navarra Suma) ha considerado el de María Chivite "un gobierno fallido" en el que la socialista "ocupa el sillón pero gobierna otra", en referencia a Uxue Barkos.

"Chivite es consciente de que su gobierno está siendo un fracaso absoluto" porque "la realidad es que este gobierno no está funcionando, no tiene mayoría, es incapaz de encontrarla", ha advertido Pérez Nievas, quien ha asegurado "hasta ahora este gobierno no ha hecho nada, solo contradecir punto por punto todas las políticas con las que se presentó el PSN a las elecciones".

Muy diferente ha sido la valoración del socialista Ramón Alzorriz, para quien la ciudadanía "está contenta" con lo realizado por el Gobierno que preside su compañera, al abrir "un tiempo nuevo" con la colocación de "las propuestas sociales" en el centro de la acción política y protagonizar un momento "marcado por el diálogo y la convivencia".

Por su parte, Uxue Barkos (Geroa Bai) ha valorado el acuerdo de varios partidos para establecer "políticas de progreso" sobre el que se sustenta el Gobierno, cuyo trabajo de estos meses "ha alejado los pretendidos fantasmas sobre desencuentros" y ha traído el "reconocimiento de la pluralidad", y, "en la medida en que eso avanza, es siempre noticia positiva".

Negativo desde la oposición se ha mostrado Adolfo Araiz (EH Bildu), quien ha dado una nota de "insuficiente" al Gobierno por entender que "le falta mucho rodaje" y decidir "qué rumbo quiere para esta legislatura", ha señalado para invitar a demostrarlo en la inminente negociación de los Presupuestos, en las que necesita del apoyo externo, que debe venir o de EH Bildu o de Navarra Suma.

Por Podemos, Mikel Buil ha calificado de "vertiginosos" estos primeros meses de Gobierno, que han sido sobre todo "de estructuración" porque en el plano político se pretenden "transformaciones de calado que requieren de largo plazo", aunque ha valorado que el Ejecutivo haya "superado con éxito todos los factores externos que resultaban una amenaza real a la cohesión".

Por su parte, Marisa De Simón (I-E) ha reconocido que hay "luces y sombras" en lo hasta ahora realizado, si bien ha querido incidir en su preocupación especialmente por la "sombra oscura que es todo lo que tiene que ver con la política fiscal del Gobierno, que no compartimos. Compartimos una parte, pero no en general".

