EH Bildu, en "conversaciones" sobre fiscalidad, mientras que Na+ no apoyará "parches"

Actualizada 09/12/2019 a las 12:57

EH Bildu ha asegurado este lunes que está manteniendo "conversaciones" con el Gobierno de Navarra para tratar de alcanzar un acuerdo en torno a las proyectos de ley fiscales y ha deseado que para este mismo viernes pudiera haber un pacto. Navarra Suma, sin embargo, ha afirmado que no apoyará "parches" fiscales y ha pedido al Gobierno una "negociación global" para que pueda haber un acuerdo en esta materia.

El pleno del Parlamento de Navarra debatirá este jueves las enmiendas de totalidad presentadas a los tres proyectos de ley con medidas fiscales del Gobierno. En concreto, Navarra Suma ha presentado enmiendas de totalidad con proyecto alternativo a las tres leyes (una sobre la deducción en las prestaciones por maternidad, otra sobre la eliminación del impuesto a los bienes afectos a la actividad empresarial y otra sobre medidas generales como la deflactación).

Por su parte, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra han coincidido en presentar sendas enmiendas de totalidad al proyecto de ley que elimina el impuesto a los bienes empresariales. En este contexto, el Gobierno de Navarra todavía no tiene garantizado el apoyo necesario para sus proyectos.

El parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha afirmado que en la reunión que mantuvo su grupo con el Gobierno foral, "la presidenta no ofreció ninguna solución, dijo que no se movería ni una coma de los textos que se están presentado". "Hay tiempo de sobra de aquí hasta el jueves si se quiere llegar a un acuerdo, pero Navarra Suma no va a aceptar parches", ha señalado.

Por su parte, EH Bildu ha presentado varias medidas en materia fiscal, como incrementar la carga impositiva en el Impuesto de Sociedades. El parlamentario Adolfo Araiz ha señalado que las discrepancias con el Gobierno en relación al impuesto sobre los bienes empresariales no tendrían por qué ser un "obstáculo" si hay acuerdo en otras materias. "Estamos en un proceso de conversaciones, no hemos llegado a un acuerdo ni a un desacuerdo", ha afirmado.

Por parte del PSN, Ramón Alzórriz ha indicado que se ha abierto "un periodo de diálogo y negociación, lo abrió la presidenta al más alto de nivel, y hay que ver las propuestas que hacen los grupos". "Hay dos maneras de hacer oposición, una ser constructivos y propositivos, y otra obstruir y construir muros que pretenden maximalismos y no influir en la política fiscal de nuestra comunidad. Veremos en qué situación se pone cada partido", ha señalado.

