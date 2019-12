04/12/2019 a las 08:28

No esperaba Maribel Murillo que su nombre saliera a relucir en el discurso del presidente de Adacen, José Luis Herrera. “Me he emocionado viva. Me ha entrado una congoja...”, confesaba este martes después del acto. Herrera quiso rescatar un fragmento de una carta a la opinión pública que envió Murillo, mujer de un usuario del centro de día de Adacen, con motivo de la concesión de la medalla. “Tu ser querido ya no es el que era. Ahora necesita una silla de ruedas o un bastón, ayuda para comer, ay

Selección DN+