Marta Álvarez (NA+) denuncia la incapacidad del Gobierno para atender a los MENA

La parlamentaria de Navarra Suma, Marta Álvarez, ha denunciado la “incapacidad” del Gobierno de Navarra para hacer frente a la demanda de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). Por ello, ha reclamado a la consejera de Derechos Sociales mayor planificación, un modelo claro de intervención, que exija al Gobierno del Estado que coordine las políticas dirigidas a estos menores y mayores recursos en su acogida. “Todo ello de cara a cumplir el objetivo final, que no es otro que esos jóvenes estén en las mejores condiciones posibles de cara a conseguir su inclusión total en nuestra sociedad”, ha afirmado.

Así, Álvarez ha alertado de una “alarmante falta de planificación sobre cuántos recursos necesitamos, de qué tipo y en qué tiempo los vamos a requerir”, y ha ido relatando cómo las previsiones del Gobierno de Navarra se han visto constantemente desbordadas, algo que radica en la falta de una adecuada coordinación desde el Estado, ha puntualizado.

Por otro lado, ha echado en falta “un modelo de intervención bien definido”. A este respecto, ha preguntado si existen planes de actuación para todos los menores y si existe la figura del gestor de casos para cada menor. Además, ha recordado que el Departamento de Derechos Sociales sigue sin tener aprobado el protocolo de acogida, casi 3 meses después de anunciarlo.

En cuanto a los recursos que el Gobierno de Navarra está destinando para atender a este colectivo, ha afirmado taxativamente que “no hay recursos suficientes”. “Tenemos 273 menores y no hay recursos para todos, lo que merma la calidad del servicio que se presta”, ha denunciado.

Asimismo, ha recordado que el programa de ocio y tiempo libre se dirige solo a 200 chavales, “por lo que hay 73 que no tienen nada que hacer programado en ese tiempo”. Del mismo modo, ha afirmado que con los recursos actuales “no se cubre a todos los menores con programas de formación, que es lo que luego les dará oportunidades de futuro”.

Por último, Marta Álvarez “ha condenado rotundamente determinados discursos racistas no solo con estos menores, sino con la población inmigrante en general, especialmente la que no tiene recursos”. Al mismo tiempo, ha pedido al Gobierno foral y a los partidos que lo sustentan “que no utilicen esos discursos como excusa para evitar que se hable de una política migratoria adecuada, de políticas de inclusión social, o de la gestión de los recursos dirigidos a los Menores Extranjeros No Acompañados, así como para criminalizar a cualquiera que alerte de que hacer las cosas mal tienen relevancia en nuestra sociedad”.

