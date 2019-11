Qué hacer este fin de semana en Pamplona y Navarra

22/11/2019 a las 06:00

VIERNES 22

En concierto

Berri Txarrak. Ikusi arte tour. Navarra Arena. 22.30 h. Apertura de puertas: 19:00. Nizuri Tazuneri: 21:00.

Reditio Infernu Taberna (San Agustín, 4). 21 horas. Rock metal Iruña.

Quebec+Chica Sobresalto La Carbonera. 22.30 h. Ciclo Carbonera en Vivo.

Combos Escuela de Música Lino Otano Auditorio Casa de Cutura del Valle de Aranguren (Plaza Eguzki). Mutilva. 19 horas. Combos de música moderna. Con motivo del día de Santa Cecilia, diferentes agrupaciones, formadas por alumnos y alumnas del nivel III y adultos, interpretarán temas actuales de música moderna. Entrada libre, previa retirada de invitación desde las 18.30 horas.

Efecto Rana y Calaveras 4 Rock. Casa de Cultura de Villava. 20:00 horas. Precio: 3 euros.

Orquesta Sinfónica de Navarra Baluarte. 20 h. La Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) ofrece su cuarto concierto de abono bajo la batuta del prestigioso maestro franco-canadiense Yves Abel. En la primera parte, la OSN interpretará la Sinfonía concertante para violonchelo y orquesta de Sergei Prokofiev, con la participación del joven violonchelista francés Edgar Moreau como solista. En la segunda parte, Abel dirigirá a la orquesta en la interpretación de la Sinfonía n.3, en La menor op. 56, Escocesa, de Felix Mendelssohn. Entradas: 15, 24 y 30€ / Menores de 30 años (últimos tres días): 5, 7 y 9€



En escena

Encuentro con Daniel Abreu Aula 2 del Museo Universidad de Navarra. 12 horas. Encuentro con Daniel Abreu, bailarín, coreógrafo y director artístico de Lava Compañía de Danza (Tenerife).Abreu hablará del trabajo de su compañía de danza contemporánea, así como de su trayectoria a lo largo de la cual ha recibido distintos reconocimientos, como el Premio Nacional de Danza 2014 en la categoría de creación. Ciclo Museo en Danza. Entrada libre, previa retirada de invitación.

‘Bending the Walls’ + ‘Beyond’ Teatro Museo Universidad de Navarra. 19.30 horas. La compañía canaria Lava, dirigida por Daniel Abreu, presenta dos coreografías de danza contemporánea. Bending the Walls, de Fernando Hernando, es una exploración sobre las limitaciones en nuestra búsqueda de la felicidad. Beyond, de Virginia García y Damián Muñoz, es una experiencia de búsqueda a través de paisajes emocionales de la memoria. Ciclo Museo en Danza. Entradas: 16 y 12 euros.

‘Don Dinero’ El Bardo Escaldao. 21 h. Miguel es un empleado de banca que un día recibe el mejor regalo de cumpleaños de su vida: alguien sufre una confusión, se lleva su maletín y le deja otro con seis millones de euros. Miguel siente que es una oportunidad que no puede desaprovechar, así que llega a casa dispuesto a comenzar una nueva vida. Claro que tendrá que lidiar con sus cuñados invitados a cenar, con una inspectora de la brigada de estupefacientes, con otra de la de homicidios, con un taxista muy peculiar y con la permanente amenaza de que los dueños del maletín aparezcan.

‘Txarriboda’ Civivox Iturrama. 20 h. Mireia e Imanol conforman una pareja perfecta. Hoy es el día de su boda y rebosan felicidad. La ceremonia ya se ha celebrado y el banquete nupcial corre a cargo del padre de la novia, Patxi Bilbao, un conocido magnate de Ipertrola que ha organizado una gala por todo lo grande. “¡Hoy quiero que todo el mundo coma, beba y baile hasta reventar, como cerdos!”. Compañía Hika. Ciclo Antzerki Aroa de teatro en euskera. Entrada: 8 €.

‘Mandíbula afilada’ Casa de Cultura de Noáin. 21 h. Aitziber Garmendia y Jon Plazaola, protagonistas de la serie ‘Allí abajo’ son Laura y Juan, dos polos totalmente opuestos que, cómo no, se aman. Txalo producciones. Entrada: 8€.

‘Velma eta Cris’ Casa de Cultura de Etxarri Aranatz 19 h. Teatro en euskera para jóvenes y adultos. Podía ser una tarde de domingo más viendo una peli en casa. Podían ser dos mujeres cualquieras comiendo palomitas… pero son Velma y Cris. No son heroínas, son supervivientes. Son madres, hijas, hermanas, mujeres de familia de mujeres. Que plantan cara a la vida, bailan al son que les viene y buscan la libertad. ¿Vienes? ¿Bailas? ¿Te liberas? Entrada: 6 euros.

‘Velma y Cris’ Casa de Cultura de Olazagutía. 22.30 h. Podía ser una tarde de domingo más viendo una peli en casa. Podían ser dos mujeres cualquieras comiendo palomitas… pero son Velma y Cris. No son heroínas, son supervivientes. Son madres, hijas, hermanas, mujeres de familia de mujeres. Que plantan cara a la vida, bailan al son que les viene y buscan la libertad. ¿Vienes? ¿Bailas? ¿Te liberas? Entrada: Anticipada 6 euros, taquilla 8 euros.

‘Baile de huesos’ Centro Cultural de Corella. 21.30 h. Teatro Estudio de San Sebastián tra una historia en la que dos hombres y dos mujeres aguardan la llegada de la muerte. Entrada: 5 euros.



En pantalla

‘Bakosó. Afrobeats de Cuba’ y ‘Nora’ Filmoteca de Navarra. 17.30 y 20 h. El primer documental, realizado en colaboración con DJ Jigüe -creador del primer sello discográfico independiente afro-cubano y de un colectivo artístico- sigue al DJ en su ciudad natal, Santiago de Cuba, mientras busca inspiración para nuevos sonidos. “Nora” está basado en la vida de la bailarina y coreógrafa de fama internacional Nora Chipaumire, nacida en Zimbabue en 1965.

‘Vértigo’ Auditorio del Colegio Mayor Belagua. 19.30 h. Proyección de la película de Alfred Hitchcock. Presentación y coloquio a cargo de Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE. Entrada libre.



En la calle

Feria de la Edición. En el Paseo Sarasate. Veinte editoriales De 10.30 a 14 horas y de 16.30 a 20.30 horas. 10.30 Taller ‘¡Voy a hacer un libro!’ con Maite Mutuberría. 12.30 h Presentaciones de libros. 17 horas, Soy Nicole (Next Door Publishers), de Amy Ellis Nutt; 18 horas, Ilargian kulunkantari (Pamiela); 19 horas, ¡Abajo las quintas! (Txalaparta), de Jose Mari Esparza. Firmas de libros: 18 h., Juan Carlos Ochoa Abaurre (‘Ética ciudadana y democracia’). 19.30 h. Gonzalo Mora (Casa de juventud, Tierra de aluvión). 20 h. Joxemari Esparza (¡Abajo las quintas!).



948 Merkatua

948 Art. Realidad Virtual Sala de Exposiciones (10:00-14:00h). Project Rooms Sala de Exposiciones (10:00-14:00h). Exhibición Sala Luneta (11:00-11:45h) “Ocean Breath” Itziar Okariz. Performance Sala de Exposiciones. “Electrical Body” Dínamo Danza



Con niños

‘Mascotas’ Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés (sótano 2). 19 horas. Cine. La vida de Max como mascota favorita corre peligro cuando su dueña lleva a casa otro perro llamado Duke. Pero ambas mascotas tendrán que dejar atrás su rivalidad cuando se enteran que un adorable conejo está reclutando a animales que han sido abandonados, decididos a vengarse de todos los animales domésticos felices y de sus dueños. Entrada libre.



Sábado 23

En concierto

Berri Txarrak. Ikusi arte tour. Navarra Arena. 22.30 h. Apertura de puertas: 19:00. Leihotikan: 21:00.

Salvador Sobral Sala de Cámara de Baluarte. 20 h. El cantante portugués Salvador Sobral llega a Baluarte para presentar su nuevo trabajo, París, Lisboa. Un disco que quiere ser “un grito de libertad, luz y felicidad”, según reconoce, y que incluye canciones en su lengua materna y también en español, inglés y francés. Entradas: 30€ y 32€

Misa de Santa Cecilia del Orfeón Pamplonés. Iglesia de Santiago (Convento de Dominicos). El Orfeón, junto a su Coro Juvenil, interpreta la parte musical de la misa de Santa Cecilia, patrona de los músicos, en la iglesia de Santiago (frente a la trasera del ayuntamiento). Dirigen Igor Ijurra, Mari Paz Arizkun y Juan Gainza. Organista: Raúl del Toro.

Corales Oihartzuna de Múskiz y San Blas de Burlada. Parroquia de San Blas de Burlada. 20 h. Concierto de las corales dirigidas por Marian Balén Naranjo y Miguel Irisarri Campo.

Coral Barañáin Casa de Cultura de Cabanillas. 19 h. Director: Pello Ruiz Huici. Ciclo Coros en Navarra.

Coro Infantil y Coral Irama de la Escuela de Música de Marcilla Iglesia de San Bartolomé de Marcilla. 20 h. Directora: María Fernández.

Misa con canto gregoriano de la Schola Gaudemus Parroquia de San Saturnino de Pamplona. 20 h. Misa mensual con canto gregoriano en la Parroquia de San Saturnino de Pamplona.La Schola Gregoriana Gaudeamus cantará las melodías litúrgicas propias de la solemnidad de Cristo Rey. Director y organista: Raúl del toro Sola.

Concierto de Santa Cecilia de la Coral de la Parroquia Corazón de Jesús Parroquia de Santa Teresa de Jesús (Chantrea). La coral cantará en la misa a las 19:00 horas y a continuación 19:45 dará un concierto en honor a la patrona de los músicos.

Chuchín Ibáñez. Concierto especial gira 20 años Zentral. 22 h. 21 h. Apertura de Puertas 21,30 Concierto Artista Invitado; Marcos Muruzábal y amigos (Raúl Vital, Gotzon Lorea, Fran Jurio y Santi Busto) 22 h. Chuchín Ibáñez y los Charros, con las Colaboraciones de Rafa Iribarren de La Banda del Desagüe e Iñigo Juango. Entrada libre.

Concierto 10 años del grupo Shijiru Teatro Gaztambide de Tudela. 19.30 h. Fue en Noviembre de 2009, cuando un pequeño grupo de enamoradas de la música, cargadas de ilusión, dieron los primeros pasos de Shinjiru (creer en japonés), dando un toque diferente al panorama coral de la Ribera. Precio: 8 euros.





Con niños

‘Une, due, tre…’ Civivox Mendillorri. Funciones a las 11 y 12.30 horas. Espectáculo sobre emociones y colores inspirado en una pintura de Mondrian. Puesta en escena a cargo de la compañía italiana Drammatico Vegetale. Para menores entre 1 y 3 años. II Festival de Primera Infancia de Pamplona. Entrada: 3 euros.





Teatro

‘Ghero’ Casa de Cultura de Burlada. 20 horas. Teatro en euskera. Comedia. El último euskaldun quiere burlar a un destino que parece inevitable, pues el verdadero misterio no es el origen del idioma, sino su asombrosa supervivencia. Puesta en escena a cargo de la compañía Tartean Teatroa. Entrada: 10 euros (taquilla) y 8 euros (anticipada).

La ruina de Creonte. Tras la sombra de Edipo’ Colegio Mayor Belagua. 19 h. Grupo de Teatro Dramarte.

‘Fiesta, fiesta, fiesta’ Centro de Artes de Cintruénigo. 20 h. En este espectáculo todos los personajes son reales. Tienen otro nombre pero existen. Profesorado, personal no docente, madres y alumnado de un instituto público fueron entrevistados para crear esta obra de teatro documental verbatim, seleccionada por el V Programa de Desarrollo de Dramaturgias Actuales del INAEM. Entrada: 10 euros.

‘Sei’ Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. SEI, seis intérpretes en escena mostrando piezas importantes de coreógrafos internacionales (Australia, Francia, Polonia…) que fueron ideadas y trabajadas en el Centro de Creación Coreográfica Internacional de Dantzaz en Errenteria (Guipúzcoa). Además, tendremos la oportunidad de asistir a la presentación del proyecto profesional de creación y formación La Faktoria. Un proyecto dirigido por las bailarinas navarras Carmen Larraz, Laida Aldaz y la coreógrafa Marta Coronado. Entrada: 6 euros.

‘Las alegrías’ Teatro del Museo Universidad de Navarra. 19.30 h. Una pieza de danza sobre la alegría como potencia generadora, transfromadora y revolucionaria. Un diálogo bailado entre dos cuertops: el cuerpo vivo y latente de Paula Quintana y un cuerpo mágico y ceeste que concentra la energía de la vida. Entradas: 16 y 12 euros.

‘Más allá de la imaginación’ con Anthony Blake Casa Cultural Joaquín Luqui de Caparroso. 21.30 h. Entradas: 12 euros (anticipada), 18 euros (taquilla).



Feria dela Edición



En el Paseo Sarasate. Veinte editoriales De 10.30 a 14 horas y de 16.30 a 20.30 horas. 10.30 Taller ‘¡Voy a hacer un libro!’ con Maite Mutuberría. 12.30 h Presentaciones de libros. 10.30 horas, El circo de la mala Suerte (FdB Editions), de Jokin Manzanos Garayoa; 11.30 horas, Akna. Lurralde izoztuko arrantzaleak (Txalaparta), de Peio Iturri e Irati Merino; 12.30 horas, ¡No os importe matar! (Txalaparta), de Sabino Cuadra; 17.30 horas, Antzara Eguna (Txalaparta), de Harkaitz Cano y Adur Larrea; 18 horas, Las victorias de los vencidos (Editorial Mintzoa), de Peio Monteano. Firmas de libros: 12.30, Emilio Garrido Landívar (La ciencia de la felicidad). 12 h., María Goñi (Aventura en el castillo de Olite). 12.30: Miguel Izu (Hemingway en los Sanfermintes). 13:30 h., Sabino Cuadra (No os importe matar). 19 h. Peio Monteano (Las victorias de los vencidos). Jon Aramendía (El demonio de Laplace). 19:30 Garazi Arrula (Gu orduko hauek).



Domingo 24

En escena

‘Libre zu, libre ni!’ Plazara (calle Mayor, 31). 18.30 horas. Micro-musical en euskera a cargo de la compañía Musas y Fusas. La obra denuncia el acoso machista a través de situaciones y música. Consta de tres sketches que muestran tres facetas del acoso machista con canciones que encierran mensajes retrógrados y dañinos. Después de los sketches se interpreta un alegato contra las agresiones y una canción que, con perspectiva optimista, abre la mirada hacia el futuro.

‘Cientos de ángeles’ Casino de San Adrián. 19 h. Grupo de teatro Trapalán de Mañeru, dirigido por Óscar Orzaiz. Función con motivo del Día Internacional De La Eliminación de la Violencia Contra La Mujer que se celebra el próximo 25 de noviembre.

‘Turist (or not turist)’ Casa de Cultura de Villava. 19:30 horas. Espectáculo de humor sin palabras con la compañía Clownic. Precio: 5 € en taquilla y 4 € en Internet.

Larratz Dantzari Txiki Teatro Casa de Cultura de Burlada. 19 horas. Espectáculo de danzas para todos los públicos, con motivo del 20 aniversario de Larratz Dantzari Txiki. Entrada gratuita hasta completar el aforo.



En concierto

Blossom Street Singers de Londres. Civivox Mendillorri. 12.30 h. Entrada libre previa retirada de invitaciones.

Coral Nuestra Señora de las Nieves de Falces Centro Cívico Pedro Iturralde de Falces. Director: Alberto Etxeberria.

Coro de Tudela Joaquín Gaztambide Iglesia de San Juan Bautista de Tudela. 20 h. Director: José María Lafuente.

XIII Certamen de Jotas Ciudad de Tudela. Teatro Gaztambide de Tudela. 18 h. El Certamen de Jotas Ciudad de Tudela “Premio Comunidad Foral de Navarra” está organizado por la Entidad Pública Empresarial Local Tudela - Cultura. El objetivo del mismo es fomentar el canto de la jota navarra, su perfeccionamiento y difusión, y brindar a los/as joteros /as de todas las categorías y edades la oportunidad de competir en igualdad de condiciones para obtener los premios del Certamen. Entrada: 5 euros.



Feria de la Edición

En el Paseo Sarasate. Veinte editoriales De 10.30 a 14 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Presentaciones: 12.30, ‘La soledad de la higuera’, de Maite Sota (Pamiela); 13.30 h Acústico: Fermín Balentzia, Vivir para Cantarla (Txalaparta). Recital poético: 18.30 h., las poetas Isabel Hualde, Fátima Frutos, Laura Arnedo, Helena Goñi y la hija del poeta Luka Brajnovic y compiladora de su poemario, harán un recital con poemas de sus libros, todos ellos editados por Eunate. Firmas de libros: 11 h. Jesús Hernández Aristu (Pensar con el corazón, actuar comunicativamente - Siempre mejorando lo presente). 12 h. Iñaki Iriate (Cábalas vascas y navarras). 12.30 h., Fermín Balentzia (Fermin Balentzia, vivir para cantarla). 12.30 h., Lucía Echegaray (Bailar bajo la tormenta). 18 h. Garazi Arrula (Gu orduko hauek).



Con niños

‘Route 6.6’ Casa de Cultura María de Maeztu de Artica (en la parte vieja de Artica, junto al frontón). 18 h. Espectáculo infantil para niños/as a partir de 5 años a cargo de la compañía Pasadas las 4. Precio: anticipada 4 euros, taquilla 5 euros.

‘Emportats’ Casa de Cultura de Noáin. 18 h. Circo la Trócola. Espectáculo de circo para todos los públicos que combina diferentes disciplinas, acrobacia, malabares, música y trabajo con objetos. 4 euros.

Selección DN+