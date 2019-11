Magale celebra el sábado una asamblea abierta a la ciudadanía

Actualizada 22/11/2019 a las 10:41

La Asociación Navarra de Familias de Acogida, Magale conmemora este sábado, 23 de noviembre, el Día Internacional del niño con una asamblea abierta a la ciudadanía en Civivox Iturrama. La cita de este 'Día de Magale' tendrá lugar a partir de las seis y media de la tarde y habrá servicio de guardería.



Las personas que acudan a esta jornada podrán conocer qué hace la asociación por los niños y las niñas, saber cómo trabajan, y ponerles cara. Este año, además, se tratarán temas como la mesa de trabajo de acogimiento, lo que han conseguido institucionalmente este año o debatir sobre el rumbo a seguir de Magale para el futuro.



Este 'Día de Magale' y Asamblea General se realiza en el marco temporal de la celebración esta semana, el 20 de noviembre, del Día Universal del Niño que además cumple 30 años. La ONU celebra en esa jornada el Día Universal del Niño, fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, entre los que se recoge el derecho a una familia como un derecho humano de los niños y las niñas.



ACOGIMIENTO FAMILIAR



El acogimiento familiar es una medida temporal que se utiliza hasta que desaparece la causa que originó la desprotección del menor y este puede regresar, si es posible, a su familia de origen. Según los casos, la estancia en la familia de acogida se puede prolongar hasta el momento en el que el menor alcance la mayoría de edad. La mayoría de los acogimientos duran varios años.



Actualmente, más de 200 menores están acogidos en Navarra en familias que no son la suya. De ellos, algo más de la mitad se encuentran con parientes próximos (abuelos, tíos, etc.) y el resto en otras familias, ha informado Magale.



La asociación ha destacado que el acogimiento "no equivale a la adopción de estos menores" y ha explicado que el niño o niña "no solo conserva a sus padres durante su estancia en otra familia, sino que estos le continuarán viendo mediante un régimen de visitas".



Las familias acogedoras deben reunir unas condiciones básicas como son "la capacidad para dar afecto y apoyo a sus miembros, contar con una estructura bien integrada, capacidad para transmitir normas sociales y valores o disfrutar de un entorno favorable a la integración del menor (familia extensa, amistades, barrio, etc.)". Asimismo la motivación de la familia acogedora "debe de estar basada en la solidaridad y no en posibles carencias afectivas o económicas".



Deben ser también individuos o parejas con "suficiente madurez personal y estabilidad, que tengan una salud adecuada, que lleven una vida estable y que dispongan de medios suficientes". En el caso del acogimiento especializado, uno de los miembros de la familia de acogida debe contar con una formación específica y experiencia en el ámbito de la atención a la infancia, ha detallado la asociación.



Es necesario que residan en Navarra, salvo en situaciones especiales del menor, que muestren una actitud de colaboración con los profesionales del sistema de protección, que respeten la historia personal del niño o niña y que acepten las relaciones con su familia biológica. También deben asumir la responsabilidad de atender y criar al menor, disponer del tiempo necesario y tener claro que el objetivo final no es la adopción del niño o niña.



Las familias interesadas en acoger temporalmente en sus hogares a un menor en situación de desprotección pueden contactar con la Subdirección de Familia y Menores del Gobierno de Navarra a través del teléfono 848 42 12 10 o del correo electrónico familiasdeacogida@navarra.es.

Selección DN+