Black Friday 2019: cuándo es y ofertas tienda a tienda

Actualizada 22/11/2019 a las 09:55

Con el encendido de las luces navideñas en la mayoría de las ciudades, llega el 'Black Friday'. Un año más, infinidad de comercios abren sus puertas para ofrecer todas esas ofertas para facilitar que la campaña de compras resulte un poco más económica.

Este año, el 'Black Friday' se celebrará el próximo viernes 29 de noviembre y el 'CyberMonday' el 2 de diciembre, coincidiendo en Navarra con el puente foral, uno de los más largos del año. Hay que recordar que el 29 se celebra San Saturnino en Pamplona y que el lunes 2 coincide a mitad de la primera parte del puente de diciembre.

El parque comercial Galaria (La Morea) abrirá al completo ese día e Itaroa, además de abrir, ya ha anunciado que ampliará la celebración a toda la semana. Según puede leerse en su página web: "El próximo viernes 29 celebraremos en Itaroa el 'Black Friday'. Ofertas de escándalo en muchas de nuestras tiendas. Sin embargo, no es solo el viernes. En Itaroa subimos la apuesta y celebramos la Black Week".

La apertura de comercios en el centro de Pamplona dependerá del tipo de establecimiento. Se entiende que los correspondientes a grandes marcas y superficies abrirán pero no sucederá lo mismo con negocios más locales, que respetarán el día festivo. “Se hizo un sondeo entre los asociados y la mayoría decidió no abrir, sobre todo para no acostumbrar a los clientes a comprar todo de oferta”, explica María Jesús Alonso, gerente de Ensanche Área Comercial, una de las zonas comerciales más concurridas de la capital navarra.

El llamado 'Black Friday' (Viernes Negro) es una fecha comercial originaria de Estados Unidos que se celebra siempre un día después de Acción de Gracias (cuarto jueves del mes de noviembre). Es la forma que tienen los norteamericanos de inaugurar la temporada navideña, costumbre cada vez más extendida más allá de sus fronteras. Las ofertas se pueden aprovechar tanto en tiendas físicas como en los portales digitales de los comercios y marcas y, en el caso de España, no son pocos los que amplían varios días la disponibilidad de las mismas.

Del mismo modo, mientras algunas empresas dispondrán sus ofertas a las 00.00 horas del 29 de noviembre, otras seguramente alarguen la campaña durante el fin de semana.

EL ‘BLACK FRIDAY’, POR TIENDAS

1. Amazon. Ofertas desde este viernes, 22 de noviembre.

2. FNAC. Ofertas de hasta un 50 % desde hoy.

3. Media Markt. La última semana de noviembre al completo.

4. Worten. Ponen en marcha la campaña ‘Black Friday XXL’, descuentos hasta el día 24 de noviembre.

5. PcComponentes. Del 24 de noviembre a las 22h al 29 a las 22h.

6. Carrefour ya dispone de descuentos por el ‘Black Friday’ tanto en su tienda online como en las físicas.

7. Inditex. Ofertas en las webs de todas las marcas (Zara, Bershka, Pull&Bear…) desde el jueves 28 de noviembre a las 22 horas.

8. Asos. Descuentos y ofertas entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre.

Selección DN+