Huelga en el transporte de viajeros en Navarra para exigir el control de la jornada

Actualizada 21/11/2019 a las 11:33

Trabajadores del sector de transporte de viajeros por carretera, convocados por los sindicatos ELA, UGT y CC OO, se han concentrado este jueves frente a la estación de autobuses de Pamplona en protesta por el bloqueo en la negociación del convenio y exigir el control de la jornada de los conductores.



Los trabajadores, que este jueves estaban llamados a una jornada de paros de 9:30 a 11:30 horas, han portado una pancarta con el lema 'Transporte de viajeros, por un convenio digno'.



Los sindicatos están negociando el convenio colectivo desde 2018, aunque la situación está bloqueada desde el mes de junio, ha explicado a los medios de comunicación Alberto Paz, del sindicato ELA.



Se trata de un sector compuesto en Navarra por entre 15 y 20 empresas, en las que trabajan unas 500 personas, sin contar los empleados del transporte urbano, que tienen convenio propio.



Paz ha comentado que, en esta primera movilización en el sector, el objetivo no era tanto parar el servicio durante esas dos horas como que "la gente se fuera sensibilizando, que fueran cogiendo músculo las movilizaciones", convocadas este jueves en Pamplona y Tudela.







"Le hemos dado prioridad a que la gente viniera a la concentración y no a la convocatoria de huelga en sí misma", ha insistido.



Las tres organizaciones sindicales con presencia en la mesa negociadora, ha indicado, tienen un acuerdo para la defensa de tres puntos fundamentales, el primero de ellos la instalación de tacógrafos en todos los vehículos.



En este sector, ha explicado, los conductores cuyo destino está a 50 kilómetros o menos de la base no tienen obligación de llevar el tacógrafo y, de esta forma, "lo que las empresas hacen es no tener que controlar la jornada".



Por ello, ha señalado, la primera reivindicación es que se controle la jornada de los conductores "desde el primer kilómetro, desde que salen de la base" para "acabar con las jornadas prolongadas de 14 o 16 horas de disponibilidad".



Paz ha hecho un llamamiento a la patronal para que entienda que éste debe ser un objetivo prioritario, ya que se trata de vehículos que están trasladando a "personas, usuarios, niños y niñas".



Cecilio Aperte, de CCOO, ha denunciado por su parte que las empresas "están pretendiendo una plena disponibilidad de los conductores y conductoras y no estamos dispuestos a permitirlo".



"Sí que estamos dispuestos a negociar la flexibilidad que es imprescindible en el sector, pero la propuesta es que, a medida que aumenta la flexibilidad, se reduce la jornada de la persona trabajadora", ha matizado.



Aperte ha considerado que esa medida "aporta un punto de equilibrio entre los intereses de las empresas y los intereses de los trabajadores".



Manuel Gómez, de UGT, tras destacar que "la seguridad de los pasajeros es fundamental", ha considerado que "el control de jornada con los tacógrafos es una reivindicación irrenunciable".



El sindicalista de UGT ha resaltado asimismo que el anterior convenio se firmó "en una situación de crisis", con unas subidas salariales "mínimas", entendiendo "cuál era la situación que atravesaban las empresas".



Sin embargo, ha agregado, ahora "las empresas se han recuperado" y por lo tanto hay que "recuperar por lo menos parte del salario que se dejaron los trabajadores en el anterior convenio".



En ese sentido, ha comentado que la patronal plantea un convenio a cuatro o cinco años con subidas del IPC y como máximo de medio punto extra añadido, pero esto "es insuficiente" para recuperar el poder adquisitivo perdido en seis años en la mayoría de los cuales los salarios han estado congelados.

