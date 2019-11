EH Bildu no preguntará a las bases hasta conocer el contenido del preacuerdo

Actualizada 21/11/2019 a las 10:11

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha indicado que consultarán a las bases de la coalición "cuando se fije la fecha de investidura y se concrete el contenido del preacuerdo de Gobierno".



En ese momento, ha señalado en declaraciones a los periodistas, se convocará una asamblea nacional en la que se someterá a votación la decisión sobre la investidura "pero de momento no hay ni contenido ni formulación de la pregunta". Por ello, ha remarcado, "aún no hay ni fecha ni lugar" para su celebración.



Sí ha apuntado que otras formaciones soberanistas, como ERC, ya han preparado el contenido y la pregunta para sus bases, al tiempo que ha rechazado que la decisión de EH Bildu vaya a ir acompasada a la de otras formaciones nacionalistas.



"EH Bildu tomará su propia decisión", ha aseverado, aunque sí ha comentado que "la intención es que las fuerzas soberanistas vayan juntas, pero no tienen por qué votar lo mismo", ha puntualizado Ruiz.



Por último, ha indicado que la sentencia del ERE de Andalucía demuestra "que la putrefacción de determinadas instituciones ha sido real" y no ha sido "única del PP", pero ha rechazado que esta sentencia vaya a "afectar de alguna manera" a la decisión final de acuerdo de Gobierno, al menos, "personalmente", ha puntualizado.

