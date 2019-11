Más de la mitad de los trabajadores del centro de salud de Berriozar han sufrido agresiones

Actualizada 19/11/2019 a las 12:10

Una encuesta sobre agresiones realizada en el Centro de Salud de Berriozar ha recibido el premio de investigación de la Sociedad Navarra de Medicina de Familia y Atención Primaria (namFYC) a la mejor comunicación de su XV Jornada Formativa, celebrada en el Colegio de Médicos de Navarra.

En la encuesta participaron 28 personas que trabajan en el Centro de Salud de Berriozar (personal médico, de enfermería, administración y trabajo social) y entre sus conclusiones principales destaca que más de la mitad han sufrido agresiones en el desempeño de su trabajo, que la mayoría de las agresiones son producidas por pacientes, que generalmente son de tipo verbal y que no siempre se denuncian los hechos.

Los autores de la investigación premiada son Isabel Serrano e Izaskun Urbistondo, médica y enfermera del Centro de Salud de Berriozar, y Javier Serrano, médico de Mutua Fraternidad.

Los resultados del estudio desvelan que un 57% (16 trabajadores) de los encuestados declaran haber sido agredidos alguna vez frente al 43% (12) que nunca las han sufrido. El 81% de las agresiones han sido verbales, el 13% físicas y el 6% de ambos tipos.

De las 16 agresiones declaradas, 14 fueron cometidas por pacientes y una por un familiar. En uno de los casos no se contestó a la pregunta. En cuanto a las denuncias presentadas, el estudio revela que en un 25% de los agredidos lo comunicaron a un superior, otro 25% no lo hizo nunca y un 50% a veces. De los que no denunciaron nunca o alguna vez, el 35% argumentó que le restó importancia al hecho, un 29% pensó que le traería problemas en el futuro, un 24% no creyó que hubiera consecuencias para el agresor y un 12% desconocía el procedimiento a seguir.

En total se presentaron 53 comunicaciones (15 trabajos de investigación y el resto fueron casos clínicos). Los ocho mejores trabajos de investigación pasaron a la fase final y fueron defendidos oralmente por sus autores, que presentaron temas relacionados con la prescripción potencialmente inadecuada en población anciana; el manejo y tratamiento de la vitamina B12; actuación y seguimiento en cribado de hipertensión arterial; tabaco y ejercicio en el manejo de la obesidad; repercusión en el metabolismo y calidad de vida de un programa de ejercicio; nueva estrategia online en la realización de documentos de voluntades anticipadas; cómo se muere en nuestra comunidad autónoma; el cribado de déficit de vitamina D ¿está justificado?; carga anticolinérgica en demencia …

La entrega del premio se realizó en la clausura de la Jornada de Formación, en la que participaron la presidenta de la namFYC, Maitane Tainta, y la consejera de Salud, Santos Induráin.

En su discurso, la presidenta de mamFYC pidió a los nuevos responsables del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra que en esta legislatura se haga realidad que la Atención Primaria es el eje del sistema sanitario. “Para ello, necesitamos hechos, programas, concreciones que nos demuestren que existe una convicción verdadera y sincera”, dijo Maitane Tainta. Terminó subrayando que “nuestra actitud como sociedad científica va a ser, como siempre, participativa pero manteniendo una actitud de crítica constructiva”.

La XV Jornada Formativa de namFYC reunió a un centenar de médicos de Primaria que participaron en tres talleres: sobre gestión clínica en Atención Primaria, impartido por la Dra. María Eugenia Ursúa; sobre qué hacer ante situaciones de urgencia frecuentes en consulta hasta que llega la ambulancia, a cargo de Susana Miranda y Maitane Tainta, del Grupo de Trabajo de Urgencias de namFYC; y un tercer taller sobre manejo de la fragilidad en Atención Primaria con la Dra. Nuria Goñi.

La Jornada se cerró con una conferencia sobre el futuro de la Atención Primaria de Salvador Tranche, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

Según Tranche el futuro pasa por “promover mayor comprensión sobre el valor de la práctica generalista, que incluye el concepto de dedicar más tiempo profesional a las cosas que importan; desarrollar nuevos servicios integrados de corte generalista para conseguir una atención personalizada que además sea coste-efectiva; expandir la capacidad de los médicos de familia para comprender las necesidades de servicios; mejorar las capacidades y la flexibilidad de los médicos de familia para proveer servicios complejos; apoyar el despliegue de servicios comunitarios y fomentar la actividad académica-comunitaria para mejorar la efectividad, la investigación y la calidad”.

