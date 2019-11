17/11/2019 a las 13:50

Gilberto Morales no puede conciliar el sueño por las noches. Pero no porque esté estresado en su trabajo ni porque tenga ningún problema familiar. No. Sufre un insomnio a lo grande y muy numeroso. Lo que le quita el sueño son cerca de mil vidas. Las de las mujeres, los niños y los adolescentes que luchan por sobrevivir en un basurero. En un terreno infestado de desperdicios y plagado de bichos a las afueras de Bamako, la capital de Mali. Hasta esa ciudad del África occidental, llegó este

Selección DN+