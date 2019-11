Docentes y compañeros son claves para prevenir el suicidio en el aula

Actualizada 16/11/2019 a las 20:48

El niño o el adolescente dice que no quiere seguir viviendo. Que no merece la pena ir todos los días al colegio porque sufre acoso escolar, no saca buenas notas o tiene problemas en su casa. A veces, se encierra en su habitación y no dice nada, aunque sus padres le ven ‘raro’. Pero, en otras ocasiones, le cuenta a su mejor amigo o a una profesora con la que tiene confianza que ha pensando en suicidarse. ¿Qué pasa entonces por la cabeza de quien escucha semejante confesión? En general,

Etiquetas Sonsoles Echavarren

Selección DN+