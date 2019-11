Solana (Geroa Bai) asume "el mandato" de los votantes de no llevarle a Madrid

Actualizada 10/11/2019 a las 23:05

La candidata al Congreso por Geroa Bai, María Solana, ha dicho "asumir el mandato" de los electores que, al no otorgarles ningún escaño en las elecciones de este domingo, evidencian que "confían" en la coalición pero le encomiendan el trabajo en Navarra y no en las Cortes.

En declaraciones a los periodistas y a los militantes que esta noche se han dado cita en la sede, acompañada de la candidata al Senado, Esther Cremaes, y de otros compañeros, Solana ha reconocido que el considerable descenso de los apoyos en estas elecciones han hecho de esta "una noche complicada".

En cualquier caso, y vistos los resultados nacionales, sin mayorías claras y complicadas sumas, también ha augurado "seguramente una legislatura complicada. Alguien debió pensar que era bueno ir a elecciones y seguramente se está arrepintiendo", ha dicho con ironía.

Solana ha felicitado a quienes desde Navarra sí han conseguido representación -Navarra Suma, PSN, EH Bildu y Unidas Podemos-, aunque ha advertido de su escepticismo: "Veremos qué ocurre a partir de mañana, cómo se defiende Navarra en el Estado", ha advertido.

En cuanto a los resultados nacionales, también se ha mostrado muy disgustada porque la jornada, con los resultados al alza de Vox, "procura una presencia de la ultraderecha que no nos hubiera gustado a ninguno de quienes estamos aquí. No es para congratularse y nos preocupa profundamente", ha reconocido.

"No ha sido una convocatoria propicia para Geroa Bai, partíamos con una situación de poca ventaja, pero hemos querido defender un espacio de los votantes" que, tras los resultados, ha dejado "claro" que no es para ir a Madrid, por lo que "atenderemos ese mandato, nos centraremos en Navarra y seguiremos haciendo lo que debemos hacer".

Sobre el baile de uno de los escaños en liza por Navarra, que ha pasado del PSN a EH Bildu, Solana ha sido clara: "Yo hubiera preferido que hubiera venido a Geroa Bai, pero a la vista está que la gente hace con su voto lo que considera oportuno. No me alegro de nada, sobre todo no me alegro de haber ido a otros comicios que ha dado a la ultraderecha este peso", ha incidido.

También ha reconocido que, a la vista de los resultados, Navarra Suma, Vox y EH Bildu parecen tener "un voto muy fiel", mientras que el de Geroa Bai "seguramente necesita algo más para quedarse", aunque ha valorado el trabajo hecho porque "hemos estado donde debíamos, sin dejar a nadie. Hemos respondido a lo que debíamos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Estamos satisfechas con eso", ha reconocido.

Sin embargo, Solana ha insistido sobre el escenario que dejan estas elecciones en las Cortes: "Ahora veremos cómo se gestiona este resultado tan complicado para el Estado y qué consecuencias tiene para Navarra".

