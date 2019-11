Baluarte reúne a ocho de los principales 'influencers' navarros

Actualizada 10/11/2019 a las 12:35

Navarra, desde hace no pocos años, se ha abierto camino en ese nuevo mercado que son las redes sociales, y este sábado quiso demostrarlo con el primer encuentro de influencers de Navarra. El festival Navarros IN 2019 reunió a ocho de las personas mas influyentes en el ámbito de las redes sociales dentro de la Comunidad foral: Javier Erro, Amaia Izar, Fernando y Judith Jaso, Paul Alone, Sandra Fuente, Ahikar Azcona y Belén Canalejo, protagonizaron una gala que reunió alrededor de 500 person

Etiquetas Baluarte

Selección DN+