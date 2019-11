Goichechea cree que el caso Idoya Nieves fue en realidad un ataque a Barcina

Actualizada 09/11/2019 a las 13:51

La exconsejera de Economía y Hacienda Lourdes Goicoechea, en una entrevista en VanityCapital, la revista del fin de semana de NavarraCapital, asegura que el caso de las acusaciones de la entonces directora de Hacienda Idoia Nieves no iba contra ella, sino que era un ataque contra la presidenta Yolanda Barcina.



En la entrevista, Goicoechea explica que, cuando ya trabajaba en su consultoría empresarial, recibió una llamada de Yolanda Barcina, proponiéndole formar parte de su lista al Ayuntamiento de Pamplona en las elecciones de 2007.



“Ni se me había pasado por la cabeza el tema político y le dije que no, que nada. A partir de eso fuimos teniendo más relación. La gente dice que éramos muy amigas y no era así. Nos conocíamos por la edad y porque nuestros maridos eran arquitectos. El suyo hizo este estudio. Luego me pidió que colaborara en su programa económico y le ayudé, pero siempre le advertía que no me iba a meter en política”, subraya.



Sin embargo, en julio de 2011 accedió al cargo de consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y después fue nombrada vicepresidenta primera con la consejería de Economía y Hacienda a su cargo, además de la de Empleo e Industria.



Y entonces, destaca, llegó la crisis y “estalló" todo: "No había dinero para nada. Venían a pedirte y tenías que decirles que no, que no y que no. Además, con una presión mediática inaguantable, todo se magnificaba… Había compromisos pendientes a los que no se podía hacer frente, las ayudas a la inversión, por ejemplo. La gestión fue muy, muy difícil”.



A principios de 2014, dimitió la entonces directora gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, Idoia Nieves, quien le acusó de “constantes injerencias” y de intentar obtener datos de Hacienda relativos a sus clientes.



Aunque inicialmente pensó que “era un tema personal de Idoia Nieves conmigo”, ahora cree que “era un ataque dirigido contra Yolanda”, porque era “difícil que lo hubiera preparado ella sola”.



Aquel suceso, asegura, le mostró “el peor lado de la política”, aunque se queda con que “para mí acabó satisfactoriamente”.



“Creo que el mío era el perfil idóneo para hacer una cosa de estas. Ella tenía una credibilidad total y a mí me tenían por una saltimbanqui que había caído en la política como una paracaidista. Perdí siete kilos en diez días”, comenta la exconsejera.

