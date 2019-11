Policía Nacional alerta de un aumento de las estafas telemáticas en Navarra

Actualizada 08/11/2019 a las 12:03

La Policía Nacional ha detectado en Navarra un aumento significativo de los delitos de estafa, cometidos a través de internet y por vía telefónica, a raíz de la recepción de numerosas denuncias en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano.

En los últimas semanas la Policía Nacional ha detectado un aumento de las siguientes modalidades de estafa a través de internet:

Criptomonedas: Multitud de páginas web y entidades que ofrecen supuestos servicios de inversión en el mercado de valores o en las cada vez más frecuentes monedas virtuales, prometiendo altas rentabilidades y muy bajo riesgo con el fin de obtener de modo fraudulento un pago cuantioso mediante el engaño. Con esta modalidad, se han llegado a estafar cientos de miles de euros.

Estafa Correos: La estafa consiste básicamente en que recibimos un SMS que nos indica que un paquete que tenía que llegar no ha llegado por no pagar las aduanas correspondientes. Bajo el nombre de Correos, el texto dice lo siguiente: "Estimado cliente, su paquete no se ha podido entregar en una fecha concreta porque no se han pagado las tasas de aduana (€ 1). Siga las instrucciones". Las instrucciones que pide seguir son básicamente hacer clic en un enlace que hace las funciones de 'phishing' para robar datos bancarios de la víctima.

Estafa Agencia Tributaria: las víctimas reciben un correo electrónico supuestamente de la Agencia Tributaria en el que les informan que tras realizar una revisión de su declaración de la renta, ésta sale a devolver.

Acto seguido solicitan a la víctima los datos bancarios, concretamente el número de tarjeta de crédito/debito supuestamente para ingresarles el importe a devolver, requiriéndoles además del número de tarjeta, la fecha de caducidad y el código de seguridad. Posteriormente los denunciantes, se percatan de la realización de cargos en su cuenta sin su consentimiento.

Modalidades de estafa telefónica detectadas:

Estafa Microsoft: La víctima recibe una llamada de una persona que se hace pasar por informático de Microsoft informándole de que ha detectado un virus en su ordenador. Con la finalidad de ganarse su confianza, el supuesto operario de Microsoft facilita algunos datos personales de la víctima que previamente ha obtenido a través de las redes sociales o por cualquier otro medio, y seguidamente le solicita una importante cantidad de dinero para proceder a eliminar ese virus.

Estafa pago proveedores establecimientos: Consistente en la llamada efectuada en inicio al teléfono fijo de un establecimiento generalmente de hostelería, solicitando la continuidad de la conversación a través del móvil del empleado del local , al cual un "presunto" repartidor de una empresa de mensajería le indica que el jefe del establecimiento ha hecho una serie de pedidos urgentes y que para recibirlos la "victima" deberá hacer un ingreso en efectivo a un número de cuenta que le facilitan solicitando a su vez remisión por fotografía del justificante de ingreso. Una vez efectuado el ingreso no vuelven a saber nada del presunto repartidor ni de los supuestos pedidos. los montantes estafados oscilan entre los 1000 y 2000 euros.

