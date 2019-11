Gimeno dice que se "desautorizará" un libro de texto si Inspección determina que "vulnera" la libertad constitucional

Actualizada 07/11/2019 a las 15:01

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha manifestado este jueves que cuando el servicio de Inspección determine que hay un libro de texto en el sistema educativo navarro que "vulnere derechos y deberes, principios y valores y libertades constitucionales se sacará del sistema de gratuidad y se desautorizará".



Así lo ha señalado el consejero en el pleno del Parlamento ante una pregunta de Navarra Suma, que ha censurado que hay libros en el sistema educativo navarro en los que se habla de 'Euskal Herria' y que por tanto "son libros que incumplen la legalidad, son ilegales".



Gimeno ha señalado que no hay intención por parte del Gobierno de derogar la Orden Foral de 2016 que dejó sin efecto órdenes forales de Gobiernos de UPN que sacaban del sistema de gratuidad este tipo de libros de texto.



El consejero ha reprochado a Navarra Suma que "utilice las teorías del adoctrinamiento de Vox en este Parlamentos". "Ustedes solo sacaron del circuito de gratuidad estos libros, no los desautorizaron y siguen ahí porque UPN no los desautorizó", ha dicho, para añadir que para ello "hace falta un informe de Inspección".



Ha añadido que la Orden Foral está basada en una disposición adicional de la LOE y "no se puede anular porque la ley no lo permite". "Está bien que vengan a recordar lo que ustedes no hicieron", ha reprochado al parlamentario de Navarra Suma, a quien ha pedido que si quiere "traslade una denuncia a Inspección".



El parlamentario de Navarra Suma Pedro González ha sacado durante su intervención varios libros que incluyen el mapa de 'Euskal Herria' y ha preguntado al consejero "cómo va a corregir esta ilegalidad y cuándo va a suspender una Orden Foral que permite que en el sistema educativo haya libros que no cumplen la ley". "Estos libros no respetan la normativa, la legalidad, la Constitución y se están utilizando", ha criticado.



Ha trasladado a la presidenta María Chivite que le da "mucha pena" este tema porque "de todas las cesiones a sus socios nacionalistas a cambio del sillón ésta es con mucha diferencia la peor de todas porque afecta a las personas más desprotegidas, a los niños, y se pretende manipular la construcción de la identidad personal de los niños navarros".



"Se les utiliza en función de unos intereses políticos que benefician a una visión de la sociedad navarra estrictamente nacionalista", ha señalado, para criticar que se siga permitiendo el "adoctrinamiento en las aulas". "Es el peor error que va a cometer en esta legislatura", ha comentado.

