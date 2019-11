A Educación no le consta que exista una campaña de Hazte Oír en centros escolares

Actualizada 07/11/2019 a las 14:20

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha manifestado que no hay constancia de que se haya difundido en los centros educativos navarros una campaña de la plataforma 'Hazte Oír' con el título 'Protege los niños del adoctrinamiento en ideología de género'.



El consejero ha afirmado, en respuesta a una pregunta de EH Bildu en el pleno del Parlamento de Navarra, que "conocemos perfectamente la campaña de mails que ha realizado esta plataforma de ultraderecha en los centros en el ámbito estatal y en la Comunidad foral", pero ha señalado que no hay constancia en Educación de que estos mails se hayan llegado a difundir en los centros navarros.



Carlos Gimeno ha valorado "la actuación de los directores de los centros en el ámbito de su responsabilidad legal, de su competencia y autonomía, y de sus sensatez pedagógica, puesto que hemos recibido comunicaciones de que han llegado los mails pero los directores no han difundido esa campaña en los centros educativos".



En todo caso, ha dicho que "el servicio de Inspección tiene instrucciones de que se actúe de forma inmediata ante cualquier acto que vaya en esta dirección".



La parlamentaria de EH Bildu Patricia Perales ha afirmado que el consejero ha actuado "de manera insuficiente porque pretende dejar al albur del profesional la actuación en este sentido". "Esto no va a parar, debiera saber que vamos a tener más campañas de este tipo y la posición del departamento de Educación debe ser la de actuar", ha apuntado.

