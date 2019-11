Ciriza defiende las 21.500 hectáreas para la segunda fase del Canal de Navarra

Actualizada 07/11/2019 a las 12:31

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, ha defendido las 21.500 hectáreas para la segunda fase del Canal de Navarra y ha destacado, además, que la reactivación de las obras de ampliación de la primera fase van a llegar "más pronto que tarde".

Así se ha pronunciado Ciriza en respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento sobre la afirmación que hizo el parlamentario del PSN Jorge Aguirre en una comisión parlamentaria sobre el Canal de Navarra.



Según ha indicado el consejero, lo que manifestó "literalmente" el parlamentario socialista fue pedir al Gobierno que "se haga la primera fase, la segunda y que se puedan regar el mayor número posible de hectáreas". "A buen entendedor, deberían sobrar palabras", ha declarado Ciriza, quien le ha dicho a Javier Esparza, de Navarra Suma, que si quiere "malinterpretar" estas palabras, "allá usted".



Ha manifestado, además, que el representante de Navarra Suma "sabe muy bien que el portavoz del PSN no cuestionó el número de hectómetros cúbicos que tenían que llegar a la Ribera". Y ha afirmado que "sorprende" que en la sesión de control a Gobierno, Esparza cuestione al Ejecutivo por "unas declaraciones de un parlamentario".



Por su parte, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha acusado a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, de estar "escondida" y le ha reprochado que "no quiera responder" a la pregunta sobre el Canal de Navarra, que estaba dirigida a ella.



En opinión de Esparza, se está viendo a "una presidenta del Gobierno que no está liderando" y a un PSN que "ha renunciado a su programa electoral". "Teniendo los compañeros de viaje que tiene, a nosotros nos preocupa", ha expuesto el portavoz de la coalición de UPN, Ciudadanos y PP, quien ha esperado que los socialistas mantengan respecto al Canal de Navarra "la misma posición que siempre han mantenido".



En su réplica, el consejero de Cohesión Territorial ha insistido en que tanto él como la presidenta "defenderemos las 21.500 hectáreas en la segunda fase del Canal de Navarra" y ha esperado que "no haga falta repetirlo más veces". "La apuesta del consejero y la presidenta con el Canal es incuestionable, de hecho, como sabe, la reactivación de las obras de la primera fase del Canal van a llegar más pronto que tarde", ha concluido.

