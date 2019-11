Chivite rechaza realizar una "subasta a la baja" de impuestos

Actualizada 07/11/2019 a las 12:39

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha rechazado realizar una "subasta a la baja" de impuestos y ha defendido una "fiscalidad justa, progresiva y redistrtributiva" que garantice una recaudación "suficiente" para financiar los servicios públicos.



Por su parte, el portavoz de Navarra Suma ha tendido la mano a la presidenta para que "Navarra sea de nuevo una tierra envidiada" y que sea "competitiva fiscalmente".



María Chivite, en respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento sobre esta materia, ha afirmado que el modelo fiscal del Gobierno "no tiene nada que ver" con el modelo de "subasta a la baja" de Navarra Suma.



"Nuestro modelo fiscal es el que equilibra una fiscalidad, acompaña una economía productiva, y garantiza una recaudación suficiente para destinar los recursos a servicios públicos".



Según ha dicho, la propuesta del Gobierno es "avanzar en la mejora del IRPF de las cantidades a deducir en cuota por mínimos familiares a rentas medias y bajas, lo vamos a hacer a lo largo de la legislatura; vamos a valorar las cantidades a deducir en la cuota por mínimos personales a determinados niveles de renta; trabajaremos en una fiscalidad verde que permita avanzar en la armonización de las bases imponibles del impuesto de Sociedades; y se incentivará un modelo productivo que favorezca el desarrollo sostenible, la innovación, el emprendimiento, el empleo, el acceso a la vivienda de alquiler".



El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que la pasada legislatura tanto Chivite como él criticaron "la política fiscal del Gobierno cuatripartito, dijimos que estaba maltratando a los navarros, que los navarros éramos los que más impuestos pagábamos de España y que las empresas navarras eran las que más impuestos pagaban de España".



Esparza ha pedido a Chivite que "aclare si vamos a seguir manteniendo la misma política fiscal del cuatripartito o no, si vamos a convertir a Navarra en una tierra competitiva fiscalmente". "Le pido que no haga la misma política fiscal que la señora Barkos, que no condene a Navarra a ser una tierra no competitiva desde el punto de vista fiscal y le tiendo la mano para que Navarra sea de nuevo una tierra envidiada", ha afirmado.

