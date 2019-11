Los hermanos de niños con discapacidad intelectual muestran más celos y estrés

04/11/2019 a las 06:00

No todos los hermanos son iguales. Los hay mayores, pequeños, gemelos, con los que compartes amigos y diversión y con los que apenas te hablas. Los que se asemejan a ti o los que son tan diferentes que no parecen ni de la misma familia. Y también hay un grupo muy especial: los hermanos de las personas con discapacidad intelectual. Esos niños, adolescentes, jóvenes y adultos que comparten su vida con una persona con Síndrome de Down, una parálisis cerebral de nacimiento o adquirida tras un

Etiquetas Sonsoles Echavarren

Selección DN+