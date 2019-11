Navarra Suma acusa a Pedro Sánchez de insultar al 40% de los navarros

Actualizada 02/11/2019 a las 15:45

Javier Esparza, presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma ha señalado este sábado en Tudela que el PSN, el PSOE y Pedro Sánchez “no saben” lo que significa Navarra “en un proyecto común” y ha criticado al presidente en funciones tras el mitin que los socialistas celebraron este viernes en Pamplona por “montar un acto para insultar al 40% de los navarros”.



Esparza ha protagonizado la intervención central en el acto que Navarra Suma ha celebrado este mediodía en la capital ribera, en el que también han intervenido la candidata al Senado, Ruth Goñi, y el candidato al Congreso Sergio Sayas, quienes también han coincidido en señalar la “irresponsabilidad” de Sánchez con respecto a Navarra y España.



Esparza ha asegurado que duda de que Sánchez sea “consciente” de que Navarra es “una tierra admirada” y que lo es porque los gobiernos forales anteriores al actual y al de la pasada legislatura “construyeron una tierra de bienestar, futuro, oportunidades y libertad”, algo que los partidos constitucionalistas llevan haciendo “40 años en Navarra”.



Además, ha acusado al presidente en funciones de entregar Navarra como “moneda de cambio para el apoyo del PNV en Madrid” y también a María Chivite, actual presidenta foral, de aceptar esa entrega solo “por el sillón” y abrazando el “todo vale” junto a los componentes de la “coordinadora del no” al futuro y al progreso de la comunidad foral.



“El presidente en funciones y candidato socialista vino ayer a Navarra y no criticó a los que quieren romper España, a los que apoyan el procés catalán, a los que definitiva son hoy sus socios en Navarra. Alguien que no es consciente de la importancia de Navarra en la unidad de España no puede aspirar a gobernarla”, ha dicho Esparza.



“Ahora tenemos que decirles, votando el 10 de noviembre, que con Navarra no se juega, que su pacto con los nacionalistas vascos no es inocuo y no le va a salir gratis, y estoy seguro de que la sociedad navarra también se lo va a decir en las urnas”, ha sentenciado el presidente de los regionalistas.



Por su parte, Ruth Goñi (Ciudadanos) ha defendido la coalición Navarra Suma expresando que es el momento de “trabajar desde lo que nos une” y ha asegurado que si el 10 de noviembre es “importante”, lo es “más” el día 11, porque será la fecha en la que se dé “el pistoletazo de salida para trabajar por el país”.



“Votar a Sánchez, y más en Navarra, es votar nacionalismo vasco. Lo hemos visto porque ha engañado a sus votantes y ha traicionado sus propios principios y también ha blanqueado a Bildu”, ha añadido Goñi.



Por su parte, Sergio Sayas ha señalado que la sociedad está ante una nueva cita electoral porque “tenemos un presidente irresponsable que ha actuado con soberbia, rechazando cualquier posibilidad de gobierno y provocando que haya un parlamento en funciones y un gobierno disuelto”.

