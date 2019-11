Qué hacer este puente en Pamplona y Navarra

01/11/2019 a las 06:00

VIERNES 1

En concierto

Collegium Musicum Berlin (Alemania) Iglesia de San Francisco Javier. 20.00 horas. XXV Ciclo Coral Internacional de Navarra.

Gema Sangkakala Iglesia de la Ascensión de Etxarri Aranatz. 19.00 h. Actuación de este coro indonesio dentro del XXV Ciclo Coral Internacional de Navarra.

Vocal Group Era Casa de Cultura de Aoiz. 19.00 h. Coro de Letonia, que actúa dentro del XXV Ciclo Coral Internacional de Navarra.

‘Requiem’ de Mozart Catedral de Pamplona. La Capilla de Música de la Catedral, con la Orquesta Sinfónica de Navarra, Dorota Grzeskowiak (soprano), Liubov Melnuk (alto), José Luis Sola (tenor) y Silvano Baztán (barítono) y bajo la dirección del Maestro de Capilla Aurelio Sagaseta interpretan el Requiem de Mozart durante la misa de difuntos de la catedral. Entrada libre previa retirada de invitación en la taquilla de la Catedral

Festilence 2019 Primera entrega de un festival que aúna bandas de diversos géneros del metal. Esta primera edición apuesta por la escena local y trata de dar un empujón a grupos emergentes. Actúan: Atlas Project, Lubaki, Arkhos, Shintra y Electrikeel. Anticipada: 5€ + gastos | Taquilla: 6€. Venta en Bar Krawill e Infernu Taberna.

Des-Kontrol+ Rotten XIII + Brigada Loco Sala Totem. Entradas agotadas.

‘Juntos para siempre. Homenaje a Rocío Dúrcal y Juan Gabriel’ Teatro Gayarre. 20.30 h. Los Tenampas y el Mariachi. Banda de Música Cultural de Burlada. Voces: Jessika Ortiz, Mikel Artuch y David Artuch. ‘Juntos para siempre’ es un espectáculo que presenta un sentido homenaje a dos de las grandes voces de la historia de la música popular mexicana, Rocío Dúrcal y Juan Gabriel. La idea ya nació hace dos años pero es ahora cuando gana todo su sentido al aunar la elegancia que aporta una banda sinfónica con la raíz que representa el Mariachi, la agrupación más querida de la música de México. Entradas: 18, 22 y 25 euros.

Chuchín Ibáñez + artistas Antigua estación de autobuses de Pamplona 17.30 horas. Concierto solidario de Chuchín Ibáñez, con la colaboración de Juan Antonio Martínez Mañas (piano), José Julio Apesteguía (silbador), Peio Etxarri (actor) y Javier Elizalde (poeta). Actividad enmarcada en el Rastrillo Nuevo Futuro.

Solidario

Rastrillo de Nuevo Futuro Antigua Estación de Autobuses de Pamplona. Horario: de 11 a 21 horas. Actuaciones musicales. 12h. Actuación musical de Javier Purroy. 17.30h. Actuación musical de Chuchín Ibáñez. 18.30h. Actuación musical de Los Wesley. Actividades infantiles. 11-17h. Personaliza con tu nombre, tu marca, o tu grupo favorito, tu ropa -en directo- con Iruña Custom Print. 17.30h. Pintacaras con Patricia Zarraluqui. ¡Sueña qué quieres ser y nosotros te lo pintamos! Rincón del lector. 18.30h. Firma su libro ‘Tú no tienes la culpa’ la periodista y escritora navarra Marta Borruel. Y además…. 19h. Rincón del Copazo en la zona del Restaurante Rastrillo.



SÁBADO 2

En concierto

La M.O.D.A. Zentral. 21.30 h. (apertura 20.30). La M.O.D.A. (acrónimo de La Maravillosa Orquesta del Alcohol) es es un grupo de música surgido en Burgos hace siete años. Formado por siete componentes, este colectivo combina instrumentos poco habituales como acordeón, saxofón, banjo, mandolina o clarinete con influencias del folk, country, punk y rock and roll, dando lugar a una propuesta única cuyo punto fuerte reside en el directo. Entradas agotadas.

La SDJ Crew + New Txok Team + Alus Txg + Rinkon Records Sala Totem Anticipada: 12€ + Gastos Taquilla: 17€.

RBS Europa Choir Monasterio de Leyre. 17.30 horas. Concierto Requiem de Duruflé a cargo de la entidad británica Run By Singers Europa Choir (RBS Europa Choir). Director: Peter North.

Swara Vocal Ensemble (Bélgica) Iglesia de San Francisco Javier, Pamplona. 20 horas. XXV Ciclo Coral Internacional de Navarra.

Mixed Choir ‘Pa Saulei’ (Bélgica) Iglesia de Santa María, Los Arcos. 20.15 horas. XXV Ciclo Coral Internacional de Navarra.

Art’n Voices Vocal Ensemble Casa de Cultura del Valle de Aranguren. 20 horas. Coro mixto de cuatro hombres y cuatro mujeres, que interpreta obras desde la Edad Media hasta la música contemporánea, tanto religiosa como secular, así como sus propias obras y arreglos, especialmente en lengua kashubi. XXV Ciclo Coral Internacional.

Bel Canto Choir (Lituania) Iglesia de San Juan Evangelista de Huarte. 20.15 horas. XXV Ciclo Coral Internacional de Navarra.

Männersimmen Basel (Suiza) Iglesia de San Bartolomé de Marcilla. 19.30 horas. XXV Ciclo Coral Internacional de Navarra.

Coro Gaos (España) Iglesia de San Juan Bautista de Lekunberri. 19.00 horas. XXV Ciclo Coral Internacional de Navarra..



En escena

'Al menos no es Navidad’ Civivox Iturrama. 20 h. Actuación del grupo Primera Fila y Centrado en el ciclo de ‘Teatro de aquí’. Entrada libre previa retirada de invitación.

‘Intensamente azules’ Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. 20 h. “Una mañana, al despertar, encontré en el suelo, rotas, mis gafas de miope. Tras algunos instantes de desconcierto, recuperé la calma al recordar que tenía otras gafas graduadas: las de natación.” Así comienza el dramaturgo y recién nombrado académico Juan Mayorga su obra, interpretada por César Sarachu. Precio entradas: 10€ (en taquilla y anticipada).

‘Sei’ Auditorio del Carmen (Sangüesa). 20 h. Compañía Dantzaz. ‘Sei’ es el título de este espectáculo que recupera algunas de las piezas emblemáticas de la compañía y varias de sus producciones más recientes. Su denominador común, seis intérpretes en escena. Entrada: 6 € anticipada, 8€ taquilla.

‘Spectacular magic’ Centro Cívico Pedro Iturralde de Falces. 20 h. El Mago Sun trae a los escenarios su último y más impresionante espectáculo de magia, luz y sonido, donde el espectador se verá inmerso en una atmósfera de misterio y emoción que lo atrapará de principio a fin. Precio entrada: 8€. Precio Joven 4€



En pantalla

‘Cuando fuimos brujas’ Teatro Museo Universidad de Navarra. 19 h. Margit (Björk) y su hermana mayor, Katla, huyen de su patria en Islandia después de que su madre es asesinada por practicar la brujería… Nominada al Premio Especial del Jurado en el Festival de Sundance de 1991. Entradas 3€, libre para alumnos UNAV y Amigos del Museo



Con niños

‘Express’ Teatro Gayarre 19 horas. Un espectáculo fresco donde se conjuga el humor con diferentes disciplinas circense. Destaca la presencia de los portés acrobáticos femeninos, además de técnicas como el mástil chino, la báscula, los equilibrios y el clown. En la agencia de mensajería “Express” nada funciona como debería. Todo está patas arriba ¡Incluso sus trabajadores! Los paquetes van y vienen entre acrobacias, equilibrios y malabares.

‘Caperucita roja, para todos los públicos’ Civivox Mendillorri, 18 h. Grupo Alhama de Teatro. Ciclo de teatro sobre cuentos clásicos. Entrada: 3 euros. Dirigido a mayores de 4 años.

Taller sobre la exposición ‘El legado impreso en los huesos’ Museo de Navarra. 11 horas. Taller para participar en familia, con niños y niñas a partir de 5 años. Aforo limitado a 25 personas. Inscripciones en la taquilla del Museo de Navarra. Actividad complementaria a la exposición La vida impresa en los huesos. Paleopatología en Navarra. Entrada libre.

‘Desde lo profundo del bosque llega…’ Bosque de Orgi. 16.30 horas. Cuentacuentos en castellano. Narración oral a cargo de Leyre Arraiza. I Festival de Cuentacuentos Bosque de Orgi Érase una vez/Bazen behin. Entrada gratuita.

‘Un cuento de magia’ Teatro Familiar. Casa de Cultura de Villava. 18 horas. Precio: 5€ (en taquilla), 4€ (en Internet). Cuando Ana Montaña está practicando con un viejo juego de magia, abre el portal que conecta su mundo con el de los cuentos. ¡Pero también despierta al malvado

Mago Estrujo! Con la ayuda de dos superhéroes, Martillo Man y Escapini, debe encontrar las 3 piedras de energía antes que Estrujo. Si no, el mundo estará en peligro. ¡Ayuda a nuestros amigos en una nueva aventura de Ana Montaña

En la calle

IX Día del Hongo en Larraintzar Visita guiada por el Parque Micológico de Ultzama. Se desarrollará de 9.30 a 12.30h, y para participar en ella es necesaria una inscripción previa (en el teléfono 671 81 40 05). Plazas son limitadas. De 13.00 a 14.00h, tendrá lugar en el Centro Cívico de Larraintzar un mico-beermout, a cargo de Beerkupela, que consiste en una cata maridaje de cervezas artesanas con productos micológicos. También requiere inscripción previa y el precio de la degustación es de 13,5€ por persona.

Rastrillo de Nuevo Futuro Antigua Estación de Autobuses de Pamplona. Horario: de 11 a 21 horas. Actuaciones musicales 12h Concierto de la Cofradía de San Saturnino. 18.30h La Banda Flowers, en directo, con la mejor selección de las canciones de los 70, los 80 y los 90. Actividades infantiles 17.30h ¿Jugamos? Taller infantil para que los más peques de la casa puedan crear su propio instrumento musical. Talleres 19h Taller de Sushi con Adriana de Catering Maite Montes y maridaje con Cava Lacrima Baccus Brut cortesía de Licores Baines.

DOMINGO 3

En escena

‘La golondrina’ Teatro Gayarre. 19 horas. De Guillem Clua Dirección Josep Maria Mestres Con Carmen Maura, Dafnis Balduz. La señora Amelia, una severa profesora de canto, recibe en su casa a Ramón, un hombre joven que desea mejorar su técnica vocal para cantar en el memorial de su madre fallecida recientemente. La canción elegida, La golondrina , tiene un significado especial para él y, al parecer, también para Amelia, quien a pesar de sus reticencias iniciales accede a darle una primera clase. Entradas: 8, 18 y 22 euros.

‘El eco de los silencios’ Auditorio de Berriozar. 19 h. Mara-Mara antzerki. Lorentxi, la amatxi de la familia, comienza a olvidar. Es entonces cuando el pasado se hace más presente que nunca y la necesidad de recordar rompe los silencios. Una historia de vínculos y de muros por romper. Entradas: 5 euros.

‘Mandíbula afilada’ Casa de Cultura de San Adrián. 19.30 h. Juan y Laura. Laura y Juan. Dos formas de entender la vida, y de enfrentarse a ella. Son polos totalmente opuestos. Y, cómo no, se aman.Se conocieron en el instituto, y ahora, en una crisis de los 30 eterna, vuelven a encontrarse, y durante una noche se suceden los recuerdos y los sueños, especialmente aquellos que no se cumplieron, mientras el espectador pasa de la carcajada a la reflexión. Entradas: 9 euros

‘Salir de cuentas a los cincuenta’ Civivox Iturrama. 19.30 h. A cargo de la compañía TDiferencia. Función enmarcada en el ciclo ‘Una dirección propia, la mujer y la escena’. La obra, creada por José Antonio Vitoria y Garbi Losada, cuenta la historia de una pareja que después de mucho tiempo sin querer tener hijos, cambia de opinión y decide convertirse en una familia cuando ambos están a punto de cumplir el medio siglo de edad. Después de la función habrá un encuentro para hablar de la presencia de las mujeres en los escenarios y en los puestos de dirección de la cultura. Participarán Ana Zabalegui, productora y exdirectora general de Cultura; Maitena Muruzabal, anterior responsable de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona; la directora navarra Laura Laiglesia y Eva Istúriz, directora del INAI, además de una matrona.



En concierto

Batavia Madrigal Singers (Indonesia) Iglesia de San Francisco Javier, Pamplona. 20 horas. XXV Ciclo Coral Internacional de Navarra.

Vocal Group Era (Letonia) Iglesia parroquial de Santesteban. 19.00 horas. XXV Ciclo Coral Internacional de Navarra.

Coro de Cámara 441 Hz (Polonia) Iglesia de San Pedro Apóstol, Pitillas. 19.30 horas. XXV Ciclo Coral Internacional de Navarra.

Consolatio Choir Of Universitas Sumetera (Indonesia) Iglesia La Asunción de Nuestra Señora, Liédena. 19.30 horas. XXV Ciclo Coral Internacional de Navarra.

Mikel Markez Casa de Cultura de Irurtzun. 19 horas. Concierto en el que presentará ‘Biribilean’, su nuevo trabajo grabado en directo por Mikel Markez en el que ha revisado algunos trabajos de sus 30 años de trayectoria. Este proyecto musical cuenta también con la música de Arkaitz Miner (violín, viola, mandolina y timple), Julen Alonso (trikitixa y acordeón), junto a las voces de Esti Markez, hija del cantante, y la californiana Andrea Bidart. Programa Ensueños de Folk. Entrada: 5 euros.

Dúo Platinos y grupo de danzas Peruarte Casa de Cultura de Burlada. 17.30 h. Música popular peruana. Entrada libre hasta completar aforo.

Chuchín Ibáñez Ripa 13.30 horas Concierto vermú con música mexicana. Concierto en fiestas.

Ensueños de Folk 19.00 horas. Palacio de Arizkunenea en Elizondo. Suakai. Euskal Herria.

“Gershwin” Casa de Cultura de Villava. 17.30h. Jazzy Leap & Jazzy Leap Band.Coral de Cámara de Navarra.George Gershwin (1898-1937) es uno de los compositores estadounidenses más importantes. Sus melodías más emblemáticas pronto pasaron de Broadway y las salas de conciertos a los clubs de jazz, formando parte desde los años 40-50 del repertorio más versionado por los músicos de jazz.Programa: ópera (Porgy & Bess, 1924 (Summertime, My Man’s Gone Now, I loves you Porgy & It Ain’t Necessarily So), el swing (They Can’t Take That Away from Me, Nice Work If You Can Get It ó Let’s Call the Whole Thing Off) o la balada romántica (Embraceable You ó Love Is Here to Stay, ambas interpretadas a capella). Entradas: 5€ (taquilla) y 4€ (internet).



Con niños

‘Babian zaude!’ Teatro de Ansoáin. 18 horas. Julia parece vivir siempre en su mundo. Cuando su madre le llama nunca responde a la primera, cuando sus amigos están jugando con ella, muchas veces la pierden. Julia no es que sea despistada, es que siempre está en Babia. Teatro familiar en euskera con Producciones Maestras. Entrada: 3,80 euros.

‘Xocolat’ Casa de Cultura del Valle de Aranguren. 18 horas. En un espacio limpio y perfecto se elabora una curiosa materia: tabletas de chocolates. En él vive una mujer encantada con las rutinas y el orden. La llegada de una compañera extrovertida transformará su universo. A cargo de la compañía Teatro Paraíso.

‘Desde lo profundo del bosque llega…’ Bosque de Orgi. 12 horas. Cuentacuentos en castellano. Narración oral a cargo de Leyre Arraiza. I Festival de Cuentacuentos Bosque de Orgi Érase una vez/Bazen behin. Entrada gratuita.

‘Un cuento de magia’ Teatro Familiar. Casa de Cultura de Lodosa. 18 horas. Precio: 4€ (en taquilla y anticipada). Cuando Ana Montaña está practicando con un viejo juego de magia, abre el portal que conecta su mundo con el de los cuentos. ¡Pero también despierta al malvado Mago Estrujo! Con la ayuda de dos superhéroes, Martillo Man y Escapini, debe encontrar las 3 piedras de energía antes que Estrujo. Si no, el mundo estará en peligro. ¡Ayuda a nuestros amigos en una nueva aventura de Ana Montaña.

‘El mundo lirondo’ Teatro Familiar. Casa de Cultura de Ribaforada. 18 horas. Precio: 6€ (en taquilla y anticipada). Premio del público al Mejor espectáculo infantil en Ciudad Rodrigo 2017.Un viaje que te llevará a los rincones más lejanos del mundo y te traerá de vuelta a casa. Los pequeños espectadores adquirirán de una manera divertida y emocionante nociones básicas de geografía, gentes y diferencias culturales, plantas y animales, y fundamentalmente, la importancia de respetar y cuidar el medio ambiente.



En la calle

Exposición de coches Dielow Indoor Navarra Arena. De 10.30 a 17.30. Una exposición de más de 100 vehículos modificados en la que podrás ver unidades exclusivas (tanto de coches como de motos), así como coches clásicos, vehículos clásicos de rally o coches de alta gama. Todos ellos de diferentes puntos de España y europeos, concretamente de Francia, Bélgica y Portugal. Entradas, en el Navarra Arena.

IX Día del Hongo en Larraintzar De 8.30 a 15h, exposición micológica, previa expedición de permisos y consultoría; de 10 a 14.00h, mercado de setas, en el que se procederá a la venta de setas y trufas en fresco, productos micológicos y otros relacionados con la micología. Espacio Txikis o ludoteca para niños, de 11.00 a 13.00h; muestra de realización de esculturas con motosierra, a cargo de Mikel Lasarte, a las 12.00 horas; y de 14.00 a 14.30h, en el frontón Ultzama de Larraintzar, sorteo de premios del ‘Pintxo Pote’.

Rastrillo de Nuevo Futuro Antigua Estación de Autobuses de Pamplona. Horario: de 11 a 21 horas. Actuaciones musicales 12h Concierto de la artista Silvia y sus canciones, que presentará en Rastrillo su último disco. 18.30h Actuación musical del grupo A Bitle Bit con la mejor selección de canciones del mítico grupo inglés, The Beatles. Actividades infantiles 17.30h Para los más peques, taller de malabares. ¡Para que sean unos grandes artistas! Rincón del lector 18h Firma sus libros la cocinera y escritora navarra Angelita Alfaro.

Selección DN+