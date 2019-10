Rescatado el desaparecido en Aizarotz, tras caer con su coche en un riachuelo

Actualizada 31/10/2019 a las 14:08

Un vecino de Tolosa de 75 años que estaba siendo buscado en el entorno de Aizarotz (Basaburua) ha sido encontrado herido, con policontusiones, tras sufrir un accidente de tráfico en una regata entre Berastegi y Tolosa, en Guipúzcoa, ha informado el Gobierno foral.



La búsqueda se inició hacia las 23.20 horas de este miércoles, después de que familiares del desaparecido informaran de que había salido de su domicilio en Tolosa con la intención de recoger setas en la zona de Aizarotz.



A media tarde se había puesto en contacto con ellos para indicar que se retrasaba porque se había despistado en el monte, pero que iniciaba el regreso. Al no llegar a su casa, SOS Navarra activó un dispositivo integrado por bomberos del parque de Cordovilla, el Grupo de Rescate Técnico (GRT) de los bomberos, patrullas de la comisaría de Alsasua y de Medio Ambiente de la Policía Foral, agentes de la Guardia Civil, voluntarios del Grupo de Perros de Salvamento y personal del Guarderío Forestal del Gobierno de Navarra.



Los rastreos se han mantenido durante toda la noche sin resultados, por lo que esta mañana han continuado hasta que un vecino de Aizarotz ha indicado que había visto al desaparecido, sobre las 19.30 horas del miércoles, descansando en su furgoneta.



A la vista de la información recibida se ha desactivado la búsqueda en el monte y el operativo de rescate ha comenzado a recorrer las rutas de regreso a Tolosa, ante la posibilidad de que hubiera sufrido un accidente. En ese momento se han incorporado al dispositivo patrullas de la Ertzaintza y bomberos de Tolosa.



Unidades de los bomberos del parque de Cordovilla que revisaban el trayecto entre la salida de la Autovía de Leitzaran (A-15) y Tolosa han localizado la furgoneta, hacia las 11 horas, en una regata a la que había caído tras una salida de la vía.



El conductor, que estaba consciente y no se encontraba atrapado, ha indicado que no tenía cobertura en su teléfono y que había pasado la noche en el lugar. Tras ser rescatado ha sido trasladado con policontusiones y en ambulancia al Hospital de Tolosa, donde está siendo atendido de lesiones evaluadas como menos graves.



