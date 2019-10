El Parlamento de Navarra tramita una ley para "avanzar hacia una educación laica"

Actualizada 31/10/2019 a las 13:30

El pleno del Parlamento de Navarra ha tomado en consideración este jueves una proposición de ley presentada por Geroa Bai que tiene como objetivo "avanzar hacia un sistema educativo laico". Han votado a favor PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, mientras que Navarra Suma ha votado en contra. La ley está dirigida al Congreso de los Diputados por lo que, una vez culmine su trámite en el Parlamento de Navarra y de ser aprobada definitivamente, será enviada al Congreso.



Por contra, ha sido rechazada otra ley también presentada por Geroa Bai en el mismo sentido, que planteaba suprimir el apartado de la Constitución española que estable que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". El PSN ha votado en contra al igual que ha hecho Navarra Suma, lo que ha hecho insuficiente el apoyo del resto de grupos.



La iniciativa que sí ha sido tomada en consideración propone modificar la ley orgánica de Libertad Religiosa y la ley de Educación en relación con la enseñanza de religión. Entre otros aspectos, Geroa Bai propone eliminar la disposición adicional segunda de la ley orgánica de Educación, que establece que la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y España, y, a tal fin, la religión católica se incluye como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos.



La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha señalado que la voluntad de su grupo es "sacar la asignatura de religión, cualquiera que sea reconocida como tal, de las escuelas". "Es necesario que se saque la religión de la escuela, por justicia, por equidad, por igualdad, para no agraviar a nadie", ha afirmado.



El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha explicado que su grupo rechaza estas iniciativas porque "creemos en la libertad que tienen que tener las familias, creemos en un futuro en libertad, creemos en los profesionales que están dando religión en los centros". "Vamos a votar no por convicción, para seguir defendiendo la libertad. Los países que pasan por ser los más democráticos del mundo, como Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Alemania, Irlanda o Austria, tienen la religión incorporada", ha apuntado.



La parlamentaria del PSN Nuria Medina ha afirmado que el grupo socialista comparte "el objetivo de eliminar la religión del currículo escolar, pero no compartimos el procedimiento" planteado por Geroa Bai. Así, ha señalado que el apartado de la Constitución que propone suprimir Geroa Bai "no dice que la formación religiosa tenga que estar en el currículo ni en el horario escolar". "Decimos sí a la religión y a la libertad de cada persona a practicarla y profesarla, pero en las aulas apostamos por una educación laica", ha señalado.



La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha dado su apoyo a las dos leyes y ha expresado su apuesta por "un sistema educativo laico". No obstante, ha señalado que "para abordar y garantizar una escuela laica hay que pasar por la ventanilla de Madrid, desgraciadamente, y mucho me temo que el Partido Socialista va a ser incapaz de hacer frente a los poderes fácticos para derogar los acuerdos con la Santa Sede".



Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez se ha mostrado también a favor de las iniciativas de Geroa Bai y ha indicado que la modificación de la Constitución requerirá de una mayoría de dos tercios en las Cortes Generales. "Si los números diesen, haría falta valentía y voluntad política", ha señalado.



Finalmente, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón se ha preguntado si "Geroa Bai está mareando la perdiz" y ha considerado que el apartado que propone suprimir de la Constitución "no implica" que la enseñanza de religión se tenga que dar en el ámbito escolar. Así, ha considerado que Geroa Bai utiliza estas dos iniciativas "como excusa para poder salir de rositas de este debate", pero en todo caso ha respaldado ambas leyes porque "avanzan en la laicidad".

