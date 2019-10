Reconocido internacionalmente un trabajo de la UPNA sobre una capa de invisibilidad

Actualizada 25/10/2019 a las 17:35

El trabajo de investigación sobre una capa de invisibilidad, realizado por Miguel Beruete y Bakhtiyar Orazbayev (Universidad Pública de Navarra), Nasim Mohammadi Estakhri (University of Pennsylvania) y Andrea Alù (The City College of New York), ha sido recogido en un número especial en el que se destacan los últimos avances en metasuperficies. En su artículo, los investigadores realizaron la demostración experimental de una capa de invisibilidad ultra fina que opera a frecuencias de terahercios.

La capa de invisibilidad está basada en el concepto de metasuperficies, que es la última evolución de los metamateriales (estructuras artificiales diseñadas para presentar características que no se encuentran en la naturaleza). Las metasuperficies son pantallas planas, compuestas por pequeños elementos metálicos o materiales con baja conductividad eléctrica, capaces de manipular, de manera no convencional y más allá de las posibilidades ofrecidas por lo materiales naturales, la luz que incide en ellos.

En concreto, en esta investigación se utilizó una metasuperficie compuesta por anillos de oro anidados para ocultar un objeto situado por debajo, haciéndolo invisible para un observador externo. Según explica Miguel Beruete, profesor de Teoría de la Señal y Comunicaciones en la UPNA, “es un ejemplo del llamado “carpet cloak” o, usando un lenguaje coloquial, “esconder bajo la alfombra”. El principio físico de la capa alfombra es muy sencillo: se basa en cubrir un objeto con la metasuperficie diseñada de manera que, para un observador externo, ese objeto sea indistinguible del suelo en el que se apoya el objeto. De este modo, el objeto es efectivamente invisible para el observador”.

El artículo “Experimental Demonstration of Metasurface-Based Ultrathin Carpet Cloaks for Millimeter Waves“ (Demostración experimental de capas de invisibilidad ultrafinas para ondas milimétricas basadas en metasuperficies) ha sido publicado en Advanced Optical Materials. La investigación realizada es parte de la tesis doctoral realizada en la UPNA por Bakhtiyar Orazbayev, que actualmente ejerce como investigador post-doctoral en la universidad École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en Suiza.

