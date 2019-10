NA+ comparte con el SUP la necesidad de mejorar el sistema de atención a MENAs

Actualizada 25/10/2019 a las 15:30

Navarra Suma comparte con el Sindicato Unificado de Policía (SUP) la necesidad de activar en Navarra un adecuado sistema de atención a los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAs), que garantice su integración en la sociedad. La parlamentaria Marta Álvarez ha exigido al Gobierno foral que, de una vez, asuma que por ley es el responsable y tutor legal de los menores y que tiene, entre sus compromisos, la aplicación de un protocolo de intervención específico, que aún no está redactado.



Así lo ha manifestado después de haber conocido este viernes, en el transcurso de la una sesión de trabajo en el Parlamento de Navarra, el relato pormenorizado sobre las dificultades que el sindicato policial está encontrando con la atención a menores extranjeros no acompañados.



“Las situaciones relatadas por los agentes de policía son lo suficientemente graves para entender que tenemos un problema al que es preciso dar una solución”, ha expresado Álvarez, que ha considerado que esta situación no se arregla llamando xenófobos a todos los que denunciamos fallos en el sistema. Se arregla, ha añadido la parlamentaria, “actuando y tomando medidas que permitan atender de forma adecuada a estos menores”.



En ese sentido, Marta Álvarez le ha recordado al Gobierno que aún tiene pendiente la aprobación del protocolo de acogida que anunciaron hace más de un mes, que permita una valoración de cada menor, de su situación y una coordinación con las instituciones que participan en la atención de estos menores.



El objetivo para Navarra Suma es crear un sistema coordinado que permita la atención de los MENAs y su integración en la sociedad navarra, ha aclarado.



