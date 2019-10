El SUP alerta de conflictos con los 'menas' en Navarra y pide medidas institucionales

Actualizada 25/10/2019 a las 11:44

El Sindicato Unificado de Policía de Navarra (SUP) ha afirmado que no vinculan a los menores extranjeros no acompañados (MENA) con la delincuencia, pero ha remarcado que "lo que sí es real es que la actividad policial con estos menores es continua". Por ello, ha pedido al Gobierno foral "un plan de actuación en materia de menores en desamparo" para hacer frente al "grave problema existente".

Así lo ha señalado en una sesión de trabajo en el Parlamento, solicitada por Navarra Suma, el secretario general del SUP en Navarra, Eduardo Riballo, quien ha apostado por "una mejor coordinación entre el Gobierno foral, que gestiona los recursos; los ayuntamientos donde se encuentran los lugares de acogida; y los distintos cuerpos policiales".

Asimismo, ha puesto de manifiesto que "una respuesta institucional eficaz deberá contar sin duda con el concurso de los fiscales de menores". Y también ha considerado preciso "mejorar el trabajo preventivo realizando diagnósticos individualizados de los casos problemáticos".

"Nuestro objetivo no es criminalizar a este colectivo, pero es necesario un mayor control de estos menores, un programa de integración que cree arraigo en las sociedades y formación para tener los medios necesarios para no caer en la marginalidad", ha sostenido.

El representante del SUP ha remarcado que el incremento de menores extranjeros no acompañados "se ha notado también" en la Comunidad foral, al igual que en otras comunidades, y ha indicado que el número de MENA "se ha multiplicado casi por seis, pasando de unos 50 en el año 2018 a los alrededor de 300" que hay en la actualidad en la Comunidad foral.

Según ha indicado, el sindicato tiene conocimiento de que en julio, agosto y septiembre ha habido en Navarra más de 50 denuncias mensuales por fugas de centros de menores donde están internados, lo que supone más de 200 denuncias en los últimos años. En octubre, ya se han registrado 78 denuncias.

En opinión de Riballo, "este volumen de fugas implica una inseguridad ciudadana completa" y ha destacado que "es tal el volumen de denuncias que por parte de Policía Foral se ha habilitado un formulario para rellenar por el mismo centro". Además, ha asegurado que "el número de intervenciones policiales también ha crecido por faltas de hurtos y peleas".

"Desde el SUP creemos que sí hay un problema con la tutela de estos menores por parte del Gobierno", ha subrayado el representante del sindicato, quien ha avisado de que "si siguen llegando una media de 12 menores extranjeros no acompañados a la semana, en los próximos cuatro años tendremos unos 2.800 MENA".

Según ha indicado, "esto, sumado a los más de 660 euros que el Gobierno abona a cada menor hasta los 21 años, supondría un coste de 89 millones de euros en los próximos cuatro años para los Presupuestos".

NA+ APOYA EL SUP Y EL RESTO LES CRITICA POR "ALARMISTAS"

En el turno de los grupos parlamentarios, Marta Álvarez, de Navarra Suma, ha afirmado que en su coalición "no somos xenófobos, lo que queremos es que el sistema funcione" y ha criticado los "aspavientos" que realizan desde los grupos que apoyan al Gobierno al tratar el tema de los MENA y lo que ocurre alrededor de ellos. También ha cuestionado que intentaran que esta sesión de trabajo no se celebrase.

Por parte del PSN, Nuria Medina ha apelado a la "responsabilidad" y ha preguntado a los representantes del SUP que precisen si con su exposición "representan a un sindicato en concreto o a una institución como la Policía Nacional que se comporta de manera responsable en todo lo que tiene que ver con los MENA". "Es una pena que como sindicato estén haciendo el caldo gordo a un partido político muy concreto", ha agregado.

También ha sido crítica con los representantes del SUP la parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez, quien ha calificado de "irresponsable" la intervención que han realizado en la sesión de trabajo, "mezclando datos sin rigor" para "crear alarma social". "Están haciendo un flaco favor a los menores que están acogidos por el sistema de protección y sí tienen ganas de insertarse", ha manifestado.

En representación de EH Bildu, Txomin González ha considerado que con la petición de esta sesión de trabajo Navarra Suma "no parece que tenga mucho interés en solucionar las necesidades de estos niños, sino más interés en crear cierta alarma y tensión". Y ha acusado también a los representantes del SUP de "crear alarmismo" con el tema de los MENA.

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha criticado los posicionamientos "sensacionalistas y de parte" del SUP en Twitter, donde "responde siempre el mismo sector, la derecha conservadora y aplaudida también por Vox que en este Parlamento no tiene grupo propio, pero que está incluido en Navarra Suma". "Muchos votos de Vox están en Navarra Suma", ha afirmado.

Estas declaraciones han provocado el enfado de los parlamentarios de la coalición de UPN, Ciudadanos y PP que han exigido a Aznárez que retirara sus palabras. La parlamentaria de Podemos ha retirado esta afirmación porque, según ha dicho, "no es el tema además".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha considerado que no existe "ningún problema ni ninguna situación de alarma" con los MENA. Ha señalado que no comparte "para nada" la interpretación de los miembros del SUP y ha destacado que "los portavoces de los policías no transmiten la misma versión" que los representantes del sindicato.

Te puede interesar

Etiquetas Parlamento de Navarra

Selección DN+