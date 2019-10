Santos asegura que no hay un problema de criminalidad con los MENAS en Navarra

Actualizada 24/10/2019 a las 14:05

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, ha señalado en el pleno del Parlamento que “no hay un problema de orden público” en materia de criminalidad penal y MENAS, y que “no es significativo ni mínimamente”.



El consejero ha analizado la situación preguntado por la parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez, quien ha considerado que “las últimas noticias publicadas sobre los MENAS y delincuencia no hacen nada por su inserción” en la sociedad.



A su vez, Regúlez ha señalado que “estas noticias se dan por un determinado sector, utilizadas de forma tendenciosa o manipulada” y ha reprochado que estas informaciones “no velen por los derechos de los menores no acompañados”.



El consejero Santos se ha remitido a los datos de la memoria de la Fiscalía de 2018, al tiempo que ha señalado que “no se desglosan ni señalan el origen” de quien comete el delito.



Sin embargo, sí que ha apuntado que durante el año 2018 fueron 26.649 los casos en los que la Fiscalía participó, de los que “nueve delitos fueron graves” por menores no acompañados, por lo que ha indicado que solo se han señalado diligencias penales “en un 0,03% de los casos”.



En resumen, ha concluido que “no hay ningún problema de criminalidad, ni orden penal”, al tiempo que ha señalado la necesidad de “darles oportunidades a los menores acogidos” por el departamento de Políticas Sociales, cuyas medidas ha tildado de “excelentes” en este sentido.



Por último, Regúlez ha comentado que “las alarmas que se han creado” desde medios “no son ciertas” y que desmontan “una argumentación de miedo, xenofobia y racismo” fomentada por los que “quieren ver un problema en personas pobres y migrantes”.

