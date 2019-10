Actualizada 24/10/2019 a las 13:06

Los partidos navarros han coincidido este jueves en respaldar la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Navarra Suma ha hecho un llamamiento para que "a partir de mañana" se trabaje "en temas que también son importantes para los ciudadanos" y el PSN ha dicho que este es un "día histórico", de "justicia" y de "reparación para las víctimas del franquismo".



En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento foral, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que con la exhumación de los restos de Franco "se cierra un capítulo de la historia de España" y ha recordado que hace unas semanas su grupo ya apoyó en el Parlamento foral una declaración institucional que respaldaba la exhumación y condenaba la dictadura.



Esparza ha deseado que la jornada transcurra "con absoluta normalidad y se hagan las cosas desde el respeto, porque es un tema sensible, y que a partir de mañana sigamos trabajando en temas que también son importantes para el conjunto de los ciudadanos, como el empleo, la crisis de Cataluña, el Brexit, o los aranceles en Estados Unidos".



El portavoz socialista, Ramón Alzórriz, ha manifestado que hoy es un "día histórico", de "justicia", de "memoria" y de "reparación para las víctimas del franquismo". "Parte de esa memoria hoy se restituye, se saca algo infame como eran los restos del dictador de un mausoleo público", ha dicho.



Según ha añadido, "todavía queda camino, quedan compañeros y compañeras asesinadas en cunetas y por lo tanto la restitución de esa memoria tiene que continuar". No obstante, ha señalado Alzórriz que "hoy culmina, después de un año de periplo con la Justicia, la exhumación, algo que los socialistas hemos propuesto y llevado a cabo con mucho orgullo, intentando no confrontar sino restituir y ahondar en la memoria de nuestro país".



Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que la exhumación "era una deuda de la democracia para quienes vivieron los años más salvajes del franquismo" y ha señalado que "desde el Gobierno central hay pocos motivos para la alegría, porque la decisión llega más de 40 años tarde".



"Ha habido diferentes Gobiernos en España, conservadores y socialistas, que han tardado 40 años en una actuación que era muy básica y no solo legitimadora de la democracia, sino legitimadora de quienes han tenido esa responsabilidad. Hay pocos motivos para la expresión triunfalista", ha insistido.



Desde Podemos, Mikel Buil ha manifestado que "hoy es un día de celebración" pero ha señalado que "los torturadores del régimen siguen estando condecorados, cobrando pluses y dinero público". "El patrimonio usurpado por el régimen sigue en manos de los usurpadores; seguimos siendo el segundo país del mundo con más desaparecidos en las cunetas", ha señalado.



Ha indicado el parlamentario que la exhumación de Franco "nos parece un gesto importante, pero seamos conscientes de que queda mucho por hacer".



Por parte de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón ha destacado que hoy es un día "importante" porque "por fin se desahucia al dictador de su mausoleo, un espacio que estaba utilizado de una forma impositiva". No obstante, ha remarcado que "no es un día para alegrías, ni mucho menos", ya que "siguen miles de víctimas en las cunetas de muchísimos municipios".



Además, ha destacado que "aún tenemos la monarquía heredada de este régimen franquista", por lo que, según ha dicho, "hay que seguir adelante para conseguir esa tercera república y seguir trabajando en todo el desarrollo de las leyes de memoria histórica".

