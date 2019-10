El PSN afirma que “ha cumplido su palabra” con las madres del IRPF

22/10/2019 a las 06:00

Navarra es la única comunidad en la que las prestaciones por maternidad y paternidad de la Seguridad Social no están exentas y no se ha devuelto el dinero retenido en los últimos años a las personas afectadas. El PSN insiste en que la única salida es darles una deducción con efectos desde 2015, y que así cumplen su palabra con las afectadas, al plantear una vía con seguridad jurídica.

Además, pese a que las deducciones fiscales se darían así con efecto retroactivo, es decir, por años pasados, ahora se muestran abiertos a apoyar la medida Geroa Bai, Podemos e I-E.

Las personas afectadas podrían rondar las 26.000.

LA DEDUCCIÓN ACTUAL

En principio, y a falta de que el Gobierno concrete públicamente la propuesta, la deducción que se aplicaría a estos años pasados sería la que entra en vigor este año y que impulsaron y aprobaron por ley el anterior Ejecutivo de Uxue Barkos y sus socios. Se ejecutaría sobre las rentas de 2020 y se cobraría en 2021

La deducción vigente tendrá efecto al realizar la declaración de la renta al año siguiente. Es decir, las personas que en 2019 cobren la prestación por maternidad o paternidad de la Seguridad Social, recibirán la deducción en 2020, cuando hagan la declaración de IRPF. Es una deducción en la cuota diferencial de hasta un 25% de la prestación, siempre que las rentas del contribuyente no superen los 30.000 euros anuales. Para rentas mayores, la deducción va bajando de manera progresiva. Así, por ejemplo, será de un 20% en ingresos de 45.000 euros, un 15% en los de 60.000 o un 5% en los de 90.000. No hay deducción si los ingresos superan los 105.000 euros.

"VÍA CON SEGURIDAD JURÍDICA"

El portavoz parlamentario socialista Ramón Alzórriz señaló que es una propuesta “posible y real, con seguridad jurídica”. “Es una propuesta de deducción, por lo tanto de devolución, con carácter retroactivo hasta donde permite la ley, que es en torno a 2015. Por tanto, es una deducción retroactiva”. Sostuvo que “para solucionar este problema, el Gobierno ha tomado las riendas de este asunto, ha cumplido su palabra con seguridad jurídica”, recalcó.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha insistido estos meses en que no es posible aprobar una medida fiscal retroactiva. Sin embargo, ahora está abierta a apoyar la iniciativa de Chivite, argumentado que en esta deducción se aplicaría una “nueva fórmula”, con “una retroactividad no total”. No explicó a qué se refería con estos términos, señalando que era algo complejo técnicamente.

Recalcó que la propuesta de Hacienda “contaría con el visto bueno de los servicios técnicos y jurídicos”, algo que siempre ellos han defendido, agregó Barkos.

Mikel Buil, de Podemos, indicó que están valorando la propuesta de la consejera de Hacienda de esa deducción retroactiva y que esta semana darán su respuesta a sus socios de gobierno.

Por su parte, Marisa de Simón, de I-E, indicó que está abierta a apoyar la medida y a “compensar” a las afectadas después de que UPN, PSN y PP quitaran en 2013 la exención. Sin embargo, recalcó al mismo tiempo que I-E rechaza la exención y apoya la deducción por ser lo progresivo.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, señaló que darán su opinión cuando el Gobierno detalle su medida.

NA+ RECLAMA LA EXENCIÓN

Tras el giro del PSN, Navarra Suma (NA+) se ha quedado en minoría en el Parlamento reclamando la exención para estas prestaciones. “Ha quedado claro que Chivite no es de fiar”, que “dice unas cosas y hace lo contrario, no tiene palabra”, mantuvo el lunes el portavoz de NA+, Javier Esparza. Indicó que la hoy presidenta se manifestó a favor de las exenciones, “dio su palabra”, pero al llegar al Gobierno no lo ha cumplido para “no molestar a Uxue Barkos”. Navarra Suma preguntará el jueves a Chivite, en el pleno parlamentario de control al Ejecutivo, que explique por qué ahora sostiene que es “imposible” que una nueva norma permita la exención con efectos retroactivos.

Si finalmente se plantea esa deducción, ¿qué hará Navarra Suma? Esparza insistió en que defienden la exención. “Veremos qué alternativas se ponen encima de la mesa, pero creemos que lo que se merecen las familias navarras es que se les trate igual que a las del resto de España”.

Te puede interesar

Selección DN+