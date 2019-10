Actualizada 21/10/2019 a las 14:42

La presidenta del Gobierno foral, María Chivite, explicará en el Parlamento su postura tras la sentencia que avala la aplicación de la ley foral de no devolver lo tributado por las prestaciones de maternidad, una cuestión que divide a los grupos ante la nueva propuesta de su gobierno de hacerlo con deducciones reroactivas.

El PSN ha calificado de "posible y real" la propuesta trasladada por el Gobierno foral a las madres navarras sobre el IRPF. U n planteamiento que Geroa Bai ha dicho que "podría encajar por la vía jurídica" y que Podemos ha dicho que va a estudiar. Para Navarra Suma, María Chivite "no hace lo que dijo que iba hacer".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha señalado que con este tema se ha visto que "Chivite no es de fiar". "Dio su palabra pero la realidad es la que es, que llega al Gobierno y no hace lo que dijo que iba a hacer para no afear a Barkos", ha expuesto, para comentar que "nosotros apoyamos las exenciones, tenemos un modelo fiscal y lo vamos a seguir defendiendo". "Se merecen las familias navarras ser tratadas igual que el resto de familias de España", ha dicho.

Por su parte, el portavoz socialista, Ramón Alzórriz, ha indicado que "la propuesta es del Gobierno, no del PSN, y es una propuesta posible y real, con seguridad jurídica". "Es una deducción retroactiva", ha dicho, para indicar que "el Gobierno ha cumplido su palabra con seguridad jurídica".

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos se ha mostrado cauta hasta conocer a fondo la propuesta que, en principio, "podría tener una posibilidad de solvencia", aunque ha advertido de que no es posible la retroactividad total, ha dudado de que satisfaga al colectivo demandante y ha afeado la "hipocresía" especialmente de NA+, por presentar en esta materia iniciativas parlamentarias que son "un brindis al sol".

En la misma línea, Adolfo Araiz (EH Bildu) ha defendido el cumplimiento de la ley actual, aprobada en la anterior legislatura, que avala la sentencia al impedir la exención de esas rentas, y sobre la nueva propuesta se ha mostrado muy cauto porque "es muy importante leer la letra pequeña".

Por Podemos, Mikel Buil también ha advertido de la necesidad de estudiar mejor la propuesta, si bien la ha valorado como "mucho más justa" que la exención "porque retribuye a quien más lo necesita", al tiempo que "da una salida política" al PSN, que se comprometió con las madres pero preside un gobierno con socios que aprobaron la ley actual.

Marisa de Simón (I-E) también ha defendido la actuación del anterior Gobierno, si bien ha mostrado su actitud "abierta" a "compensar siempre y cuando sea jurídicamente posible" a las madres a quienes UPN, PP y PSN "quitaron ese derecho", ha dicho tras reconocer que se lo plantean ahora porque en la anterior legislatura "había muchas necesidades que cubrir y era una cuestión de priorizar".

Por otro lado, y entre los asuntos del orden del día, la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento han tramitado la moción de PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E que insta al Gobierno de Navarra a desarrollar las medidas oportunas para aplicar una moratoria en la apertura de “Casas de Apuestas”.

