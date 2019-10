Barkos afirma que el aumento del complemento a ex altos cargos fue "un error"

Actualizada 21/10/2019 a las 19:46

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha indicado este lunes, a preguntas de los periodistas, que el aumento al 25 por ciento del complemento a los exaltos cargos de la Administración que sean funcionarios por parte de su Gobierno fue "un error" y "no pretendimos colar nada a nadie".



Según ha indicado, "todo el proceso legislativo que supone revertir leyes que han sido modificadas a veces tiene errores como éste". "Fue un error y no pretendimos colar nada a nadie", ha dicho, para precisar que era "un paquete de reversión de recortes y es cierto que esa medida había quedado subsumida en otras medidas que eran el objeto" de la modificación.



Sobre este tema, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado que en su grupo no se dieron cuenta de esta modificación del complemento para exaltos cargos. "Nos dimos cuenta de que eliminaba la jubilación obligatoria a los 65 años", ha dicho, para añadir que "no nos dimos cuenta" de dicho complemento. "En las reuniones de Presupuestos nadie planteó esta cuestión", ha expuesto.



PRESUPUESTOS



Por otro lado, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha indicado, sobre los Presupuestos para 2020, que están "expectantes" y ha mostrado "mucha cautela" y "preocupación" porque "son 225 millones más, pero parece que una parte importante va al capítulo 1 y otra parte al Convenio". "I-E va a estar trabajando y participando para que no haya recortes y priorizando lo social", ha dicho, para señalar que este Presupuesto "debería tener avances concretos y mejoras del acuerdo programático". "No somos muy optimistas, pero esperaremos a tener más datos al respecto" ha comentado.



PSN, "ORGULLOSO" DEL COMPLEMENTO DE GRADO



En otro orden de cosas, el PSN ha mostrado su "orgullo" por la decisión adoptada por el Gobierno foral de abonar el total del complemento de grado al personal temporal de la Administración, mientras que EH Bildu ha calificado de "muy negativo" el criterio del Ejecutivo de no dedicar el superávit a inversiones financieramente sostenibles.



El portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha manifestado que están "orgullosos" como partido "de la posición del Gobierno" de "invertir en personal de la Administración, en los servicios públicos de la Comunidad" al destinar 72 millones de euros para abonar el complemento de grado a más de 8.000 trabajadores temporales. "Las prioridades del Gobierno las comparte el PSN", ha añadido.



Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha considerado "muy negativo" el criterio del Gobierno de no dedicar el superávit a inversiones financieramente sostenibles. "El Gobierno va a incumplir una moción aprobada por el Parlamento; nos dicen que no hay dinero, que se va utilizar para pagar el complemento de grado y la deuda", ha dicho, para añadir que "hasta ahora decía que quedaba poco tiempo y ahora la excusa es que no hay dinero".



Desde Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón ha mostrado su "preocupación" con el anuncio de la consejera, que "es una decisión unilateral del Gobierno tripartito y no compartimos". "Es innecesario destinar la parte del remanente a cubrir la deuda porque hay necesidades que cubrir en salud, educación, carreteras...", ha dicho, para señalar que esta decisión "la hubiéramos esperado de Navarra Suma pero no del Gobierno tripartito".

