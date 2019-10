Tramitada una ley para suprimir el complemento para exaltos cargos funcionarios

Actualizada 17/10/2019 a las 14:54

El pleno del Parlamento de Navarra ha tomado en consideración este jueves una ley presentada por EH Bildu para suprimir el complemento que perciben exaltos cargos que sean funcionarios. Han respaldado la supresión todos los grupos, salvo Navarra Suma, que se ha abstenido. A partir de ahora, la ley seguirá el trámite parlamentario antes de volver al pleno para su votación definitiva.

El complemento fija que los funcionarios que hubieran desempañado altos cargos percibirán a partir del momento de su reincorporación al servicio activo un complemento de carácter personal equivalente al 25 por 100 del sueldo del respectivo nivel. El complemento se introdujo en 2007. En el año 2012 se rebajó al 10 por ciento y al final de la pasada legislatura fue recuperado nuevamente al 25 por ciento.

Con la ley presentada por EH Bildu, todos los funcionarios de la Administración de la Comunidad Foral que vengan percibiendo el complemento personal dejarían de percibirlo.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que el objetivo de la ley es "terminar con un privilegio que tienen los altos cargos" y ha afirmado que "es un problema evidente que en el Estatuto de la Función Pública se sigue sin regular una verdadera carrera profesional, que es donde deberían abordarse estos temas". "Habría que dar una solución global, no solo para unos pocos funcionarios", ha apuntado.

Según Araiz, en abril de 2019 había 22 personas que percibían el complemento con un importe anual que oscila entre los 5.643 euros para quienes están en el nivel B y los 6.707 euros del nivel A, con un coste anual total de 120.751 euros. A ello habría que sumar otras seis personas del anterior Gobierno que percibirían el complemento, por un coste anual de 38.118 euros.

Por otro lado, el parlamentario de EH Bildu ha mostrado su "sorpresa" de que el Gobierno de Navarra no haya emitido un informe relativo a esta proposición, lo que ha interpretado como una posición "favorable" a la ley, una interpretación que ha confirmado el PSN durante el debate.

El parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado que "esto es una farsa, es todo un ejercicio de desfachatez, de morro". "El Gobierno de UPN y PSN, en los momentos más duros de la crisis, decide reducir el complemento y cuando ya acababa la legislatura del cuatripartito de Uxue Barkos el Gobierno suprime esa coletilla -de la reducción- y decide no informar a nadie, no sea que los descubran. No vamos a ser partícipes de estas prácticas de desgobierno, lo quito, y lo pongo, y lo vuelvo a quitar según los intereses de cada momento", ha señalado.

El parlamentario del PSN Javier Lecumberri ha explicado que "es evidente que un funcionario cuando se reincorpora a su puesto actualmente no tienen ningún menoscabo ni en sus retribuciones ni en sus funciones, ni en el puesto de trabajo que vuelve a ocupar", por lo que ha considerado que este "complemento ya no tiene sentido".

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiáin ha afirmado que el programa electoral de Geroa Bai ya proponía suprimir el complemento para exaltos cargos y ha señalado que así quedó plasmado también en el acuerdo programático del Gobierno de Navarra. "Fue en una coyuntura de lucha por el restablecimiento de los derechos laborales de quienes trabajan en la Administración pública en la que se mantuvo el complemento, por cuya abolición sin ningún tipo de dudas abogamos hoy", ha asegurado.

Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez ha explicado que su grupo pidió al Gobierno anterior que "utilizara todos los mecanismos que tenía a su alcance para derogar el privilegio que supone que los altos cargos que regresan a la Administración cobren un complemento del 25 por ciento". "Veíamos que la ciudadanía asistía perpleja a esta situación de privilegio que no se correspondía al trabajo serio que habíamos realizado en los últimos cuatro años. En ningún momento se trató este tema en el seno del cuatripartito, ya que obviamente nos habríamos opuesto", ha asegurado.

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha apoyado la ley, señalando que Araiz "ha hecho una defensa impecable de la iniciativa".

