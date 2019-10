Salud y tradición, de la mano con el concierto de la Fundación Diario de Navarra

17/10/2019 a las 06:00

Sentada en una silla y agarrada de una cuerda que pende desde el techo, una mujer acompasa su respiración a las contracciones de su útero. Por detrás, su marido la abraza y sigue sus movimientos. Mientras, la partera que los acompaña lo hace en su lengua natal, el quechua. Están en un centro de salud de la región de Huancavelica, en el Perú andino, a 3.000 de altura.

Esta escena, en la que lo ancestral y el desarrollo se dan la mano, reúne la esencia de un proyecto liderado por Medicus Mundi que ha logrado, entre otras cosas, reducir a cero las muertes maternas en el parto. A él irá destinada la recaudación del concierto solidario que ofrecerá la Coral de Cámara de Pamplona este sábado (18.00 horas) en la iglesia de San Nicolás, impulsado por la Fundación Diario de Navarra.

Las entradas, al precio de 7 euros, se podrán retirar en las oficinas de Diario de Navarra (c/Zapatería, 49) y en la puerta de la iglesia San Nicolás media hora antes del concierto. Quienes deseen colaborar sin asistir al concierto podrán ingresar su donativo a la ‘Fila cero’ en el número de cuenta de La Caixa ES60 2100 9161 45 22 00041472.

BARRERAS CULTURALES

El parto vertical es solo un ejemplo de cómo no tener en cuenta las costumbres locales puede hacer que las comunidades se alejen de los recursos sanitarios de atención primaria. “Para ellas, lo normal es dar a luz en postura vertical, no en una camilla, y siempre acompañadas por sus familiares”, explican desde Medicus Mundi. Si eso no se respeta, lo más probable es que prefieran hacerlo en su casa, con los consiguientes riesgos.

De la mano del sistema público de salud, Medicus Mundi trabaja para impulsar un modelo de atención respetuoso con la cultura local.

El proyecto concreto que recibirá los fondos se trata de uno trienal que arrancó en 2017, financiado con 600.000 euros del Gobierno foral, así como de otras aportaciones menores del Ayuntamiento de Zizur Mayor, la Fundación Caja Navarra, la Comunidad de Madrid, el Colegio de Médicos de Madrid, la Fundación Iraizoz, el premio INESE y la Fundación Felipe Rinaldi. Sin embargo, la intervención de Medicus Mundi se remonta doce años en el tiempo. “Se comenzó a trabajar en la provincia de Churcampa y ahora se ha extendido a otras dos, Huancavelica y Tayacaja”, añaden. Los beneficiarios directos superan los 260.000.

Este enfoque de cooperación en Salud parte de la base de que “cuando los sistemas de cuidado oficial y tradicional se entrelazan, la salud se hace más fuerte”. Para ello, aborda la formación y el acompañamiento al personal sanitario, así como la creación de una red de terapeutas tradicionales que trabajen en el sistema público. Ha recibido varios galardones internacionales.

La recuperación del parto vertical ha protagonizado recientemente un documental de la navarra Marga Gutiérrez, Cuerdas, que ha contado con la colaboración de Medicus Mundi y podrá verse en la Casa de Cultura de Burlada el 30 de octubre.

