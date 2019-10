Qué hacer este fin de semana en Pamplona y Navarra

17/10/2019 a las 19:03

Viernes 18 de octubre

En escena

‘Te he dejado un pollo en el horno’ Casa de Cultura de Beriáin. 21 h. Compañía: Cía. María Casal. Texto y dirección: María Casal. Música: Enrico Barbaro. Intérpretes: María Casal, Marisol Rolandi, María José del Valle. Entrada: 6 euros.

‘Ludo Circus Show’ Teatro Gaztambide de Tudela. 20.30 horas. Puesta en escena del espíritu del juego a través del circo. Juegos reconocibles en el escenario mezclados con técnicas circenses como la báscula, equilibrios, acrobacias o malabares. Premio Feten 2018 al Mejor Espectáculo. Para público de todas las edades. Entrada: 12 euros.

‘Cabaret paranormal’ Escuela Navarra de Teatro (c/San Agustín 5). 20 horas. Obra escrita y dirigida por Arantxa Vela Buendía con la actriz Estefanía de Paz sobre el escenario. Una tragicomedia fresca, llena de humor y guiños al público que fusiona el clown, el cabaret, el circo y el teatro. En el escenario, una gran artista de varietés que intenta hacer su espectáculo y su hermana gemela, escritora de novelas románticas paranormales que quiere acabar su novela, entre las que se sucederán interferencias y boicots. Entradas: 11 euros (taquillas y web) y 9 euros (anticipada y personas en paro).

‘Rita’ Casa de Cultura de Etxarri-Aranatz. Teatro en euskera para jóvenes adultos. Entrada: 6 euros.

‘Esto no me lo esperaba’ Casa de Cultura de Irurtzun. 20.30 h. Zanguango Teatro. Cuatro figurantes tienen la osadía de continuar la gira de un gran espectáculo, sobre la vida de Emiliano Zapata, que había sido abandonado por protagonistas y productores. Su incapacidad les somete a una cómica angustia y les hará tropezar constantemente con la ficción que intentan poner en pie. Entrada: 6 euros.

Danza

Zinetikalab Palacio Condestable. 17 a 19 horas. Taller práctico de iniciación a las técnicas de realización de video danza impartido por la productora navarra Arena Comunicación. Sesión de trabajo. Festival Zinetika. Entrada con invitación.

‘Zinetiks: Dantza’ Salón de actos del Palacio Condestable (c/Mayor, 2). 20 horas. Proyección y danza. Estalla la tormenta tras una dura jornada de trabajo en el campo. Cuando la lluvia amaina, brota la vida de la tierra antes yerma. Un fruto que crece, madura, sobrevive al ataque de las plagas y se convierte en manzana, que da vida a la sidra. Llega el tiempo de celebrar la cosecha, de brindar y de festejar el amor. Festival Zinetika. Entrada libre hasta completar el aforo.

En concierto



Orquesta Sinfónica de Navarra Baluarte. 20 horas. Segundo concierto de abono de la orquesta con un programa basado en obras de H. Gorecki, W.A. Mozart y L. Beethoven, bajo la batuta de Michal Nesterowicz. El director polaco, que ha dirigido a algunas de las orquestas más prestigiosas del mundo, se pondrá al frente de la OSN por séptima vez. Entradas: 15, 24 y 30 euros.

Música de órgano y coro Parroquia de El Salvador de Pamplona. 20 h. Concierto de Román Serra, órgano, el coro Aula de Música, bajo la dirección de Ricardo Zoco.

Melendi Navarra Arena. 21.30 horas. Entradas: 32 euros.

‘Pioneras’ Patricia Kraus Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Plaza Eguzki. Mutilva). 20 horas. Concierto Pioneras, un homenaje a las grandes voces femeninas, a las figuras míticas de la música que empezaron a cantar a comienzos del siglo XX. Mujeres que fueron estrellas en el jazz, como Bessie Smith o Billie Holiday en el jazz, nombres del soul o el R&B como Aretha Franklin o Nina Simone o la gran estrella del rock, Janis Joplin. Intervendrán Patricia Kraus (voz), Gherardo Catanzaro (teclados) e Yrvis Mendez (bajo). Entrada: 6 euros.

Gussy y Los tripulantes La Carbonera (c/Olite). Pamplona. 22.30 horas. Concierto del cantante, guitarrista y compositor pamplonés que actúa en solitario tras haber formado parte de El Color de la Duda y Barracus. Presentación de su último trabajo titulado Canciones cortas para viajes largo en el que Gussy no firma solo bajo su nombre, sino que aparece acompañado de Los Tripulantes, banda ya estable que le acompaña tanto en el estudio como en los conciertos de su nueva gira. ciclo Carbonera en vivo. Entrada libre.

Roberta & aires de urbaluz Asociación de Cantautores Ojalá (calle O 33. Polígono Mutilva. 21 horas. Concierto del grupo fusión con influencias sureñas, soul, funky y un repertorio de temas propios.

Duobite + La crápula Bar Nébula. 21 h. Entrada 5 euros. La Crápula es el proyecto musical de cinco ex-crápulas convertidos en bon vivants, amantes de sonidos pantanosos. El proyecto nació en 2012, cuando se juntaron Koldo Moral (ex-Dreamshake), Carlos Lezana (ex-Krakem y Eureka, actualmente Mirrorballs) y Javier Ilzarbe (actualmente Beautiful Legs). Más adelante se incorporaron Luis Lezana y David Garrido (ex-Umbilical Slug e Indoor Gale), para terminar de dar forma a este quinteto que logra condensar sus variadas influencias en un sonido único.

IV Edición Que no muera la salsa. Para los amantes de la salsa latina, el Hotel Villava (Avda. Pamplona s/n; 31610 Villava) celebra este fin de semana la IV Edición Que no muera la salsa, donde viernes, sábado y domingo se celebrarán ‘Talleres’ de baile y ‘Sesiones en vinilo’, a cargo de distintos Djs y artistas invitados. El viernes, en la sala 1, de 18.30 a 19.30h, el taller será de Salsa en línea On 1, a cargo de los bailarines Jairo & Bea; y de 19.30 a 20.30h, se enseñará Cha cha cha, por parte de Juanan & Jezabel. La Fiesta 100% salsa se desarrollará por la noche, de 23 a 4.00h, a cargo de los Djs Juanan (Pamplona) y Mito y Cumbanchero (ambos de Madrid). El precio de la entrada son 8 euros.

En pantalla

‘La estrategia del caracol’ Filmoteca de Navarra (c/Paseo Antonio Pérez Goyena, 3). 20 horas. Película colombiana (Sergio Cabrera, 1993) en la que los vecinos de uno de los barrios más pobres de Bogotá luchan para evitar el derribo de la casa donde viven, que es propiedad de un millonario sin escrúpulos. Cuando su lucha contra la especulación y la corrupción parece perdida, pondrán en práctica una estrategia ideada por un viejo anarquista español. Presentación y coloquio con Sergio Cabrera, director de la película. Ciclo Bienal de Arquitectura Latinoamericana (BAL). Entrada: 3 euros.

Con niños

‘¡Canta!’ Ámbito Cultural de El Corte Ingles. 18 h. Película de animación. Buster Moon es un elegante koala que regenta un teatro que conoció tiempos mejores. Es un optimista nato, lo que está muy bien si no fuera un poco caradura, pero ama a su teatro con pasión y es capaz de cualquier cosa para salvarlo.

Sábado 19 de octubre







En concierto

Lucie Záková Monasterio de Leyre. 17.30 horas. Concierto para órgano y recitante titulado El laberinto del mundo y el paraíso del corazón. Con la organista checa Lucie Záková y la recitante Marina Aoiz. Ciclo Música para Órgano en Navarra.

Orquesta Sinfónica de Navarra Teatro Gaztambide de Tudela. 20.30 horas. Concierto basado en tres obras antiguas de Gorecki, Mozart y Beethoven, bajo la batuta de Michal Nesterowicz, director polaco que ha dirigido a algunas de las orquestas más prestigiosas del mundo. Entradas: 24 euros (platea) y 14 euros (anfiteatro).

Patricia Kraus Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20.30 horas. Concierto titulado Pioneras, un homenaje a todas aquellas mujeres que han dejado peso en la historia de la música y empezaron a cantar a comienzos del siglo XX. Es el caso de Bessie Smith o Billie Holiday en el jazz, Aretha Franklin o Nina Simone hacia el soul o el R&B o la gran estrella del rock, Janis Joplin. También habrá música que recordará a Chavela Vargas. Entrada: 8 euros.

Oskarbi Museo Gustavo de Maeztu. 12 horas. Concierto a cargo de la citada agrupación de música folk con instrumentación y voces con una andadura de 53 años, 700 actuaciones y 13 trabajos discográficos. Su trabajo se centra en la recogida y reelaboración de canciones populares vascas y en la invención de otras nuevas. Entrada gratuita.

Chuchín Ibáñez Frontón municipal de Arróniz. 17.30 horas. Concierto organizado por la Asociación de Jubilados Santa Cecilia.

Joselito El Mariachi Bar Taqueria (c/San Francisco, 25). 19.30 horas. Concierto de música mexicana. Entrada libre.

IV Edición Que no muera la salsa. Para los amantes de la salsa latina, el Hotel Villava (Avda. Pamplona s/n; 31610 Villava) celebra este fin de semana la IV Edición Que no muera la salsa, donde viernes, sábado y domingo se celebran ‘Talleres’ de baile y ‘Sesiones en vinilo’, a cargo de distintos Djs y artistas invitados. El sábado hay once talleres. En la sala 1: de 11.30h a 12.30h se enseñará ‘Técnica de giro’, nivel medio, a cargo de Jairo & Bea; de 12.30h a 13.30h, se mostrará ‘Salsa estilo cubano’, a cargo de la bailarina Soraya; de 16.30 a 18.30h, Sara Güemes enseñará ‘Interpretación musical’, en nivel medio y avanzado; de 18.30 a 19.30h, Daniel Castillo se encargará del estilo ‘Pachanga’, en nivel medio y avanzado; y de 19.30 a 20.30h, también Daniel Castillo enseñará ‘Mambo’, en nivel medio y avanzado. En la sala 2: de 11.30 a 12.30h, Aitor & Agurtzane, enseñará ‘Salsa en línea On 1’, nivel medio; de 12.30 a 13.30h, Juana & Jezabel mostrarán ‘Transición del 1 al 2’, nivel medio; de 16.30 a 17.30h, Jota & Estela impartirán la clase de ‘Salsa On 2’, en nivel medio; de 17.30 a 18.30h, Tomás Sisamón, se encargará de la ‘Técnica de marcaje’, en medio y avanzado; de 18.30 a 19.30h, Jon Ochoa Swing enseñará ‘Animación Boogaloo’, en nivel medio; y de 19.30 a 20.30h, Ye Mambo Txikis, adiestrará sobre el ‘Estilo Chica Mambo’, en nivel medio y avanzado. Por la noche, la Fiesta 100% Salsa, de 23 a 4.00h, contará con la presencia de los DJs Juanan (Pamplona) y Mito y Cumbanchero (ambos de Madrid). El precio de la entrada son 12 euros.



En escena

‘Big drums’ Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. La percusión de diferentes culturas, el claqué más moderno, la voz y el baile se fusionan en “Big drums”, una creación de Camut Band que ha rodado por todo el mundo cosechando aplausos y elogios de todos los públicos. Entrada: 8 euros.

‘Cabaret paranormal’ Escuela Navarra de Teatro (c/San Agustín 5). 20 horas. Obra escrita y dirigida por Arantxa Vela Buendía con la actriz Estefanía de Paz sobre el escenario. Una tragicomedia fresca, llena de humor y guiños al público que fusiona el clown, el cabaret, el circo y el teatro. En el escenario, una gran artista de varietés que intenta hacer su espectáculo y su hermana gemela, escritora de novelas románticas paranormales que quiere acabar su novela, entre las que se sucederán interferencias y boicots. Entradas: 11 euros (taquillas y web) y 9 euros (anticipada y personas en paro).

‘Dublineses’ Auditorio del Carmen de Sangüesa. 20 h. En “Dublineses” (”Dubliners”), uno de los mejores relatos de la Literatura universal, James Joyce establece un relato, tan sencillo como profundo, sobre lo efímero de la vida, sobre el amor perdido de la juventud, y sobre unas vidas corrompidas por la nostalgia y el engaño. Ados Teatroa. Precio anticipada: 8,00€. Precio en taquilla: 10,00€.

‘Dos’ Espacio Cultural Los Llanos (Estella). 20.30 h. Empieza la función. El Escenario está vacío. Dos vigilantes jurados comunican que los artistas se han retrasado y que harán todo lo posible para entretener al público hasta que lleguen. ¡Y no solo ellos!. Con Juanra Bonet y David Fernández. Entrada: 15 euros.

‘Cómico’ Casa de Cultura de Peralta. 21 h. Un espectáculo en el El brujo explicará con risas lo que supone para él esos momentos de risa, cómo hizo algunos espectáculos, para qué y por qué los hizo y recordará algunos de los fragmentos de los últimos diez años. Entradas: 15 euros.

‘Loco desatino’ Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. 20 h. Ana Caro Mallén, autora de éxito del siglo XVII, otra olvidada de los libros de historia, se encuentra en su dormitorio escribiendo “Valor, agravio y mujer”. Lleva dos jornadas acabadas y se encuentra preparada para comenzar la tercera. Espectáculo con Ana Goya. Entrada: 8 euros.

‘Mandíbula afilada’ Casa de Cultura de Valtierra. 20 h. Txalo. Juan y Laura. Laura y Juan. Dos formas de entender la vida, y de enfrentarse a ella. Son polos totalmente opuestos. Y, cómo no, se aman. Con Aitziber Garmendia y Jon Plazaola. Entradas: 8 euros (anticipada), 10 euros (taquilla).

‘Con fajas y a lo loco’ Centro Cultural Sarasate de Castejón. 20 h. Dos mujeres cuchichean y ríen en la azotea de un afterhour. Tras las minifaldas de estampado animal, las medias de colores y los tacones insufribles esconden una faja asfixiante. Tras la llegada de una adolescente, algo sucede... se ponen nerviosas... se forma un barullo, se oyen gritos... Pero bueno, ¡¡Mamá!! ¿¿qué hacéis medio disfrazadas en la parte de atrás de la discoteca...??”. Tdiferencia producciones. Anticipada: 6 euros. Taquilla: 8 euros.

Danza

Zinetika Palacio del Condestable (c/Mayor, 2). 11 a 13 horas, masterclass DANTZA, de la plaza a la gran pantalla. Reflexión sobre los retos y la complejidad que supuso la creación de la película, con Marian Fernández Pascal (Txintxua Films) y Gari Otamenti (dantzari). 19.30 horas, documental DNA Creaciones 2019. 20 horas, proyecciones. Sección Open Screen: Ekman’s Concise Guide to Natural Movement, Nine Rooms, Carriage Return, Amorfos, Wild-er-ness y Waves. Sección oficial: El infierno de los amantes, Salt water, Cultes, Monsters y Sisters. Entrada libre hasta completar el aforo.



En pantalla

XVIII Ciclo de Cine para la Tolerancia y Contra el Terrorismo 17.00 h., cortometrajes y documentales contra el terrorismo. Entre ellos, ‘El abogado’, ‘Derbi’, ‘La sorpresa’, ‘Una clase dividida’ o ‘Las heridas luminosas’. 19 h., charla con Consuelo Ordóñez, Maite Pagazaurtundúa, Ana Aizpiri, Maite Jiménez y Martín Alonso Zarza. A las 21.30, proyección de ‘Cinco minutos de gloria’, de Oliver Hirschbiegel, sobre Irlanda del norte.

Con niños

‘Cuentos del Bosque II’ Bosque de Orgi (Ultzama) 19 h. Cuentacuentos en castellano con Pablo del Mundillo. I Festival de Cuentacuentos Bosque de Orgi. Organiza: Fundación Ultzama.

En la calle

Semana de la Música en Azpilagaña Semana dedicada a la figura y obra de Miguel Astrain (1850-1895). 11 horas, jornada de arte en la calle con participación de las escuelas de pintura y escultura del barrio y vecinos artistas. 12 horas, actuación del grupo Rondó, quinteto de flautas de pico. Música de época.

Ferias de Alsasua. Desde las 10.30h: Onddo Lasterketa. organizada por Dantzaleku Sakana (marcha y prueba no competitiva). 12h: XXXX Aniversario Cross Escolar Ferias de Alsasua, en la plaza de los Fueros; Gigantes y cabezudos (salida desde Iortia). 15h: Comida de peñas. 16.30h: Café, elkartepoteo y kalejira de las peñas; XV Encuentro del Mastín del Pirineo (organiza el Club Mastín del Pirineo de España); 17.30-19h: Bordetxe, en la explanada del Centro Cultural Iortia. 18h: Final del Campeonato de Aizkolaris de Euskal Herria de Segunda Categoría (organiza Federación Vasca de Juegos y Deportes Vascos). 19.30-21.30h: Bailables con Joselu Anaiak, en la plaza de los Fueros. 20-21.30h: Bajadica y llegada de las peñas. 22h: Toro de fuego; y Magras en el Gaztetxe. 23.30h: Elektrotxaranga, organizada por Altsasuko Peñak. 24.00-2.00h: Bailables con Joselu Anaiak, en la plaza de los Fueros.

Domingo 20 de octubre



En concierto

Chuchín Ibáñez y Los Charros Nafarroa Oinez en Tudela organizado por la ikastola Argia. 14 horas, actuación y música mexicana en el Área 1.

IV Edición Que no muera la salsa. Para los amantes de la salsa latina, el Hotel Villava (Avda. Pamplona s/n; 31610 Villava) última jornada de la IV Edición Que no muera la salsa. En la sala 1, de 11.30 a 13h, habrá un taller de estilo ‘Boogaloo’, a cargo de Daniel Castillo. Y de 13 a 15h, una sesión de vinilo, a cargo del DJ pamplonés Juanan.El precio de esta sesión vermú es de 5 euros.

Danza

‘Mi Gran Obra’. David Espinosa. Sala de Cámara de Baluarte. Sesiones a las 19 y 21 horas. Montaje de Espinosa en el que muestra qué haría si tuviera un presupuesto ilimitado. El teatro más grande del planeta, 300 actores en escena, una orquesta militar, una banda de rock, animales, coches y un helicóptero. Mi Gran Obra es una utopía. Festival Zinetika. Entrada: 6 euros.

En escena

‘Perdiendo el juicio’ Casa de Cultura de Villava. 19.30 horas. Espectáculo a cargo de las compañías TDiferencia y Teatro El Cuervo. Entrada: 6 euros (taquilla) y 5 euros (anticipada).

‘Cabaret paranormal’ Escuela Navarra de Teatro (c/San Agustín 5). 20 horas. Obra escrita y dirigida por Arantxa Vela Buendía con la actriz Estefanía de Paz sobre el escenario. Una tragicomedia fresca, llena de humor y guiños al público que fusiona el clown, el cabaret, el circo y el teatro. En el escenario, una gran artista de varietés que intenta hacer su espectáculo y su hermana gemela, escritora de novelas románticas paranormales que quiere acabar su novela, entre las que se sucederán interferencias y boicots. Entradas: 11 euros (taquillas y web) y 9 euros (anticipada y personas en paro).

‘Loco desatino’ Casa de Cultura de Ribaforada. 19 h. Con Ana Goya como protagonista. Entrada: 6 euros anticipada, 8 euros en taquilla.

‘Dos’ Casa de Cultura de San Adrián. 19.30 h. Empieza la función. El Escenario está vacío. Dos vigilantes jurados comunican que los artistas se han retrasado y que harán todo lo posible para entretener al público hasta que lleguen. ¡Y no solo ellos!. Con Juanra Bonet y David Fernández. Entrada: 9 euros.

‘Mandíbula afilada’ Salón de Actos del CP Francisco Arbeloa e IESO Reyno en Azagra. 19.30 h. Txalo. Juan y Laura. Laura y Juan. Dos formas de entender la vida, y de enfrentarse a ella. Son polos totalmente opuestos. Y, cómo no, se aman. Con Aitziber Garmendia y Jon Plazaola. Entradas: 10 euros.

Con niños

‘Ehuna’ Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Plaza Eguzki. Mutilva). Funciones a las 17 y 18.45 horas. Proyecto escénico para la primera infancia a partir del universo creativo de Cristóbal Balenciaga. Movimiento, luz, gesto, danza y colores en un espectáculo a cargo de la compañía Dantzaz Konpainia y Teatro Paraíso. Ciclo Mi primera función. Para público infantil de 1 a 5 años. Entrada: 3 euros.

‘El sombrero de Simona’ Bosque de Orgi (Ultzama) 19 h. Cuentacuentos en castellano con Inma Gurrea. I Festival de Cuentacuentos Bosque de Orgi. Organiza: Fundación Ultzama.

‘¿Quién teme al lobo feroz?’ Casa de Cultura de Lodosa. 18 h. ¿Quién teme al lobo feroz? dramatiza dos cuentos populares: Los trescerditos y Caperucita Roja. Pero ofrece mucho más: una lección práctica de la historia del ballet y la danza contada de forma cronológica ya que cada una de las escenas está bailada en un estilo diferente.Compañía: Fueradeleje.Entrada: 4 euros.



En la calle

Estropatada 2019 Desde las 11.30 horas WOP estará en el Parque de La Runa con talleres y actividades infantiles, hinchables y una zona de degustación con picoteo y bebida que permanecerá durante todo el día. 12.30 horas: Los wopatones de las empresas correrán en el Arga, comenzarán a unos 350 metros río arriba del Puente de Curtidores. 13.00 horas: Es el momento más esperado del día. ¡Comienza la Estropatada! La carrera de wopatos sostenibles empezará a unos 350 metros río arriba del Puente de Curtidores, lugar donde estará la meta. Este año con la gran novedad de que serán miles de piñas pino las que surcarán el Arga. 14.30 horas: Entrega de Premios. Se anunciarán a los WOPatos ganadores y sus correspondientes premios. 15.00 a 16.30 horas: Xaibor Diskofesta. Arranca la tarde con baile, coreografías y música que correrá a cargo de Xaibor, la discoteca infantil que arrasa en todas las fiestas. 16.45 horas: Concierto: Los Habituales. El resto de la tarde habrá música en la zona de fiesta. 19.00 horas: Fin de fiesta y hasta el año que viene

Ferias de Alsasua. 9-14.30h. Concurso caballar y entrega de premios. Feria de ganado caballar. Exposición de ovino latxo. Exposición de vacuno pirenaico. Feria de productores agroalimentarios. Exposición de herramienta y maquinaria. Mercadillo. Exposición micológica. XXXII Rally fotográfico. VII Feria de arte de Sakana. 12.30-13.30h: Pasacalles con la fanfarria de la Escuela de Danza y Música. 18.30: Exhibición de Taekwondo. 19-20.00h: Concierto de Txalaparta, con Hutsun, en plaza de los Fueros. 20.00h: Bombas japonesas, cabezudos y toro de fuego, en plaza de los Fueros.

