El Parlamento rechaza una propuesta de NA+ para devolver el IRPF a las madres

Actualizada 17/10/2019 a las 12:16

El pleno del Parlamento foral ha rechazado este jueves una proposición de ley presentada por Navarra Suma para declarar exentas, con carácter retroactivo, las prestaciones por maternidad y devolver así las retenciones practicadas a las madres navarras. Han votado en contra PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra.

La parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez ha afirmado que "las madres y los padres navarros se encuentran en peor situación que los del resto de España y es el legislador navarro el que tiene la facultad de establecer cuál es el régimen fiscal aplicable a las prestaciones por maternidad y paternidad".

Sobre la sentencia que ha desestimado las primeras reclamaciones judiciales de madres afectadas, Marta Álvarez ha afirmado que "siempre ha sido una cuestión política, no una cuestión jurídica" y ha señalado que la proposición de Navarra Suma "es perfectamente posible, porque no existe ninguna norma que impida 'a priori' que las leyes se aprueben con carácter retroactivo". Ha advertido al PSN de que "cualquier solución que no pase por dejar a las madres y a los padres en la misma situación que el resto de España lo consideraremos una claudicación y una mentira en la cara de estas personas".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "hay políticos pragmáticos, que saben virar cuando hay una sentencia que dice que no se puede, y hay políticos ortodoxos que se siguen pegando contra el muro, como trileros, enseñando la bolita y escondiéndola después".

Alzórriz ha afirmado que "la política está para resolver los problemas con seguridad jurídica, con certidumbres que tranquilicen". "Navarra Suma está haciendo una propuesta que a día de hoy es imposible ejecutar. Estamos en un escenario de replanteamiento de la postura tras la sentencia judicial y de plantear una propuesta que permita a los madres y padres que estén en mejores condiciones de las que estaban, siempre desde una seguridad jurídica. Entre el inmovilismo de la exención, que han sentenciado los tribunales que no se puede realizar, y el inmovilismo de quedarnos como estamos, debemos encontrar un camino diferentes, avalado jurídicamente", ha señalado, para pedir a Navarra Suma que retire su propuesta con el fin de "buscar una solución conjunta".

Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha explicado que esperaba que Navarra Suma retirara su proposición tras la sentencia judicial y ha apuntado que la decisión de los tribunales "avala la posición del Gobierno de Uxue Barkos durante la pasada legislatura, una postura coherente con la legislación vigente y sin engañar ni mentir a la ciudadanía". Frente a ello, ha afirmado que la modificación planteada por Navarra Suma es "simplista y populista". Además, ha defendido que la deducción es "mucho más equitativa y justa" que la exención.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que la sentencia "ha puesto muchas cosas en su sitio" y ha indicado que "no hay un derecho subjetivo a la exención en la percepción de una prestación de maternidad o paternidad desde el punto de vista fiscal". Además, ha señalado que "no estamos ante una cuestión de igualdad", sino de "tratamiento distinto en función de competencias fiscales distintas". "Hay cuestiones que son peores en el Estado y mejores en Navarra. Decir igualdad es decir uniformidad", ha afirmado.

Desde Podemos, Mikel Buil ha señalado que la finalidad de esta prestación es "fomentar la natalidad" y ha afirmado que "un sistema de exenciones deja fuera a toda la gente que cobra el SMI, a toda la gente que cobra mil euros, a toda la gente que no llega a 18.500 euros, que es donde se encuentran las dificultades para ser padre o madre". Además, ha considerado que la iniciativa de Navarra Suma "no es más que una artimaña electoral".

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha afirmado que "tenemos una ley ya en Navarra que recupera un beneficio fiscal a los navarros que vayan a ser padres o madres" y ha indicado que es un sistema "mucho más redistributivo, mucho más justo, haciéndolo en función de la renta de los padres y madres". "Lo que se decide, en lugar de una exención fiscal generalizada, es hacer una devolución en cuota que es más justa", ha afirmado.

