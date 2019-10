Navarra Suma y PSN, dispuestos a trabajar para devolver el IRPF de las madres

Actualizada 14/10/2019 a las 12:23

Navarra Suma y PSN han mostrado este lunes su disposición a trabajar para devolver a las madres navarras las retenciones de IRPF en las prestaciones por maternidad, mientras que el resto de grupos han expresado dudas legales sobre esta posibilidad, una vez que la Justicia ha resuelto que estas prestaciones tributaron correctamente.



El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha explicado que este mismo jueves el pleno del Parlamento foral debe decidir sobre la admisión a trámite de una ley presentada por su grupo para devolver las retenciones de IRPF. "Si María Chivite -presidenta del Gobierno- no ha cambiado de opinión, en el Parlamento hay mayoría suficiente para devolver el IRPF", ha asegurado.



Además, ha explicado que, si se admite a trámite la ley, después se abre un periodo de enmiendas, así que ha dicho, sobre un posible entendimiento con el PSN, que "lo lógico sería que se admitiera la ley y nos sentáramos para ver cómo construimos una salida final para este tema". Esparza ha indicado que "es de interés general que las familias navarras no sean tratadas peor que el resto de familias españolas y es una cuestión de voluntad política".



Por su parte, el portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, ha explicado que tanto la presidenta del Gobierno como el propio Partido Socialista han manifestado que "íbamos a buscar solución con seguridad jurídica, nos hemos comprometido a realizarlo". Por ello, ha pedido "tranquilidad" a las madres afectadas.



"Se va a poner encima de la mesa una solución. Si no es vía Gobierno, será vía Parlamento", ha señalado. Sobre un posible entendimiento con Navarra Suma, ha afirmado que "primero vamos a hablarlo dentro del acuerdo de Gobierno y si no es posible habrá que articular otras situaciones".

Además, preguntado por una ley del año 2016 que precisamente recogía la retroactividad para introducir exenciones a familias de niños enfermos con cáncer, Ramón Alzórriz ha explicado que "nadie ha dicho que no se pueda hacer determinadas cuestiones con carácter retroactivo". "Habrá que articular una normativa que permita solucionar los problemas que hay, para eso está la política", ha señalado.



Por parte de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha explicado que no conoce los extremos de la propuesta que baraja la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, para introducir la devolución en la ley de medidas fiscales que podría debatirse antes de fin de año y ha señalado que hay "dificultades técnicas de seriedad normativa". "Lo dijo en su momento la Hacienda foral y lo han dicho ahora los tribunales. Esas dificultades son ciertas, en aras a que no es un caso de interés general y no existe el defecto de forma que sí existía en la normativa estatal. No existiendo causa de interés general veo serias dificultades en materia normativa. Vamos a esperar a conocer cuál es la propuesta de la consejera", ha señalado, para afirmar que "la ley no se la puede saltar uno a la torera por mayor vocación que tuviera".



La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha pedido la comparecencia urgente de la presidenta del Gobierno para que "expliqué cómo piensa devolver un dinero que está bien tributado según dice la sentencia y que se ha tributado en base a un ordenamiento jurídico que venía dado por una decisión que adoptaron en su momento los grupos que conforman Navarra Suma y el PSN". "La sentencia es clara, no se puede hablar en ningún caso de devolución. Es complicado hacerlo sin rayar la prevaricación. El Gobierno tiene que actuar con responsabilidad, las prioridades no pueden ser a golpe de electoralismo, hay otras prioridades", ha asegurado.



El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado este asunto es uno de los desacuerdos recogidos en el acuerdo programático suscrito para esta legislatura y ha señalado que "los desacuerdos tienen que tasarse en el Parlamento". "El Gobierno está para llevar a cabo los acuerdos. Los desacuerdos se tienen que llevar al Parlamento", ha señalado. Además, ha considerado que "es lamentable que se juegue con la esperanza de las madres" y ha criticado que la propuesta de Navarra Suma es "descabellada, ya que se mantendrían las deducciones y las exenciones".



Por parte de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón ha criticado que "se ha estado utilizando a las madres de manera torticera, todos sabíamos en este Parlamento que no se podía devolver con efectos retroactivos ese dinero". "Esto es un auténtico despropósito, UPN y PSN, que en su día retiraron el beneficio fiscal a las madres, ahora pretenden lavarse la cara sabiendo que no se podía devolver", ha señalado, para asegurar que I-E va a defender la ley aprobada la legislatura pasada y que recoge la deducción en función de la renta.

