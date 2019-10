El 63,4% de los navarros ha salido de vacaciones en 2019 con un gasto de 687 €

Actualizada 14/10/2019 a las 13:03

El 63,4% de las personas residentes en Navarra ha ido de vacaciones en los últimos doce meses frente al 62,7% que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el 16,6% no sale nunca de vacaciones, mientras que el 61,4% lo hace al menos una vez al año y un 22,1% una vez cada dos o tres años o muy de vez en cuando. El año anterior estos valores fueron del 18,3%, 59,6% y 24,6%, respectivamente, según los datos del Instituto de Estadística de Navarra.

En los últimos 12 meses, un 36,6% de la población navarra no ha ido de vacaciones frente a un 37,3% que no lo hicieron el año anterior. El 49,4% de quienes no han ido de vacaciones considera el motivo económico como la causa principal para no viajar durante el periodo vacacional, frente al 43,9% que alegaba este motivo el año anterior.

El principal periodo vacacional es el verano, elegido por el 83,3% de la población, la Semana Santa (2%) y Navidad (1%), mientras que el resto del año lo eligen el 13,8%.

La duración más habitual de las vacaciones es de 8 a 15 días, en el 47,3% de las ocasiones, seguida de una semana o menos, el 36,9% y de más de 15 días, el 15,8%. Por otra parte, la estimación de la duración media de estancia es de 12,5 días frente a los 12 días del año anterior.

El lugar preferido para pasar las vacaciones es la costa española, destino del 53,4% de los navarros, seguido de otras provincias de España, el 20,2% de los casos, otros países de Europa, el 13,3%, otros países del mundo, el 10,8% y otros municipios de Navarra, el 2,2% En relación a 2017, se aprecia que aumentan los viajes a otros países del mundo y a la costa española.

A la hora de elegir destino, el clima es el factor más importante para el 35% de los navarros, seguido por conocer otra cultura (20,7%). El medio de transporte utilizado preferentemente es el coche propio (60,6%), seguido del avión (22,4%), el autobús (7,1%) y el tren (4,9%).

Respecto a la compañía elegida para disfrutar de las salidas de vacaciones, el 45,3% viaja con la familia, el 27,8% con su pareja, el 9,4% con amigos, el 6,4% con pareja y familia, el 3,9% con familia y amigos, y el 3,4% con pareja y amigos.

Se observa un aumento del porcentaje de personas que viajan con pareja y amigos (1,7 puntos) y con familia y amigos (1,7 puntos), y un descenso de las personas que viajan con amigos (-1,6 puntos).

HOSPEDAJE Y RESERVAS

En cuanto al hospedaje durante las vacaciones, el 38,2% se aloja en hotel, el 18,2% en vivienda de familiares o amigos, el 17,7% en apartamento o casa de alquiler, el 9,9% en camping, el 5,9% en vivienda propia, el 3,7% en pensión u hostal, el 3,2% en apartahotel, el 2% en albergue o refugio y el 1,2% en casa rural.

Con respecto al año anterior, destaca el aumento de los navarros que se alojan en hoteles (4 puntos porcentuales) y por el contrario el decrecimiento de los que lo hacen en vivienda familiar, amigos (-3,7 puntos porcentuales).

En cuanto a las reservas, el 66,4% de quienes viajaron hicieron algún tipo de reserva. Así, el 16% tenía todo el viaje reservado, mientras que el 50,4% había reservado sólo algunos servicios. Por otra parte, el 33,6% no había reservado ningún servicio.

Las reservas de estos viajes se efectuaron mayoritariamente a través de internet, en concreto, el 64,4% de los desplazamientos fueron reservados utilizando la red, el 19,3% a través de las agencias de viaje, el 12,6% directamente por teléfono y el 3,7% por otros medios.

Comparando con el año 2018, se observa que las reservas por internet crecieron 1,5 puntos porcentuales, mientras que las reservas que se hacen directamente por teléfono decrecieron en 3,8 puntos, y las reservas a través de las agencias de viaje suben 0,4 puntos.

GASTO MEDIO DE 687 EUROS

Por otra parte, el gasto medio por persona durante las vacaciones, incluyendo estancia y desplazamientos, ascendió a 687 euros, importe un 2,8% superior al gasto medio registrado en 2018. Sólo el 0,7% de los que han salido de vacaciones ha solicitado un crédito para hacer frente al gasto.

Además, en el 97% de los casos el pago se realizó al momento, aplazándose el pago el 3% de las ocasiones frente al 7,5% de quienes aplazaron sus pagos en 2018.

Por último, el 59,6% considera que el esfuerzo económico que ha tenido que realizar durante las vacaciones es normal, para el 21,9% le ha supuesto bastante esfuerzo, para el 9,9% de los navarros ha supuesto poco o muy poco de esfuerzo, para el 5,9% no ha supuesto nada de esfuerzo y el 2,7% declara que le ha supuesto un esfuerzo excesivo.

Selección DN+