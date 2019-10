Chivite: "Hay una hoja de ruta de los partidos de Navarra Suma contra el autogobierno"

Actualizada 10/10/2019 a las 13:21

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha criticado que "hay una hoja de ruta de determinados partidos que conforman Navarra Suma contra el autogobierno y el régimen foral" y ha afirmado que eso le preocupa "bastante más" que "determinadas declaraciones institucionales que se puedan aprobar".

Así se ha pronunciado Chivite al ser preguntada en el Legislativo foral por el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas sobre el apoyo del PSN a una declaración institucional en la Cámara contra las argumentaciones de PP, Vox y Ciudadanos en los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de abusos policiales.

En concreto, y recordando que días después a la aprobación de este texto el Gobierno central recurrió la ley de Policías de Navarra, Pérez-Nievas ha preguntado a Chivite si considera que presentar un recurso de inconstitucionalidad a una ley foral entraña "una agresión al autogobierno", a lo que la jefa del Ejecutivo foral ha contestado que "obviamente no".

El representante de la coalición de UPN, Ciudadanos y PP ha recriminado a Chivite que "se ha hecho acreedora de unos socios que no son constitucionalistas" y que "no comparten un modelo de Estado que nosotros sí que compartimos". Y ha defendido que "no vale cuestionar a unos partidos políticos que considera enemigos y no al presidente del Gobierno" al presentar recursos de inconstitucionalidad.

En su opinión, en esta cuestión "no valen las palabras sino los hechos" y ha afirmado que el PSN aprobó la declaración que "cuestionaba el derecho a presentar recursos" para "quedar bien con sus socios". Según Pérez-Nievas, la presidenta del Gobierno navarro "tiene que decidir entre constitucionalismo o simplemente acatar la Constitución".

En su turno de réplica, Chivite ha reclamado al parlamentario de Navarra Suma que se "ahorre las lecciones de constitucionalismo". "No sé quién es usted para decir quiénes son constitucionalistas y quiénes no", le ha dicho la jefa del Ejecutivo foral, quien ha considerado "paradójico" que Pérez-Nievas "venga aquí de defensor del autogobierno y dando lecciones cuando pertenece a una formación política" que quiere "quitar" el autogobierno.

"El autogobierno no es un privilegio, explíqueselo a su jefe, siempre hemos sido una comunidad solidaria y comprometida con nuestro desarrollo y con el conjunto del país. Con Navarra ni se negocia ni se juega. A mí y a todo el Gobierno nos tendrá en frente quien pretenda cuestionar nuestro régimen foral", ha aseverado.

NEGOCIACIÓN CON EL ESTADO

También ha sido preguntado por los recursos de inconstitucionalidad contra leyes navarras el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, quien ha detallado que su Gobierno ha alcanzado ya un acuerdo con el Gobierno central sobre el recurso a la reforma de la administración local y "se ha consensuado una interpretación conforme por ambas partes".

Sobre el recurso a la ley de familias monoparentales, ha explicado que también hay acuerdo y que queda "pendiente su firma" y ha destacado que "en esta línea de diálogo y acuerdos", el pasado septiembre también se llegó a un acuerdo sobre la ley foral de Presupuestos de 2019.

Ha avanzado, además, que se van a iniciar negociaciones previas sobre los recursos a la ley de participación democrática y a la ley del Fuero Nuevo.

Por otro lado, ha explicado que a día de hoy el Gobierno de Navarra ha solicitado la personación en tres pleitos, el recurso del Gobierno central contra la ley foral de Policías; los recursos de PP, Ciudadanos y Vox a la ley de abusos policiales y en el recurso a la ley foral de residuos.

Tras la exposición del consejero, la parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha expresado su "preocupación" ante "algunas posiciones que atacan el autogobierno" y ha considerado que "lo ideal sería que los gobiernos estatales entendieran que también cabe el respeto a las iniciativas legislativas que salen de esta Cámara y respetaran el autogobierno".

